रतन टाटा ने अपने बीमार कुत्ते की देखभाल के लिए प्रिंस चार्ल्स का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड ठुकरा दिया

भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने ब्रिटिश शाही परिवार से मिलने वाले प्रतिष्ठित 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' को अपने बीमार पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए चुनौती दी। एक ऐसी कहानी जो उनके जानवरों के प्रति गहरे प्रेम और संवेदनशीलता को दर्शाती है।
रतन टाटा ने अपने बीमार पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए ब्रिटिश शाही परिवार से मिलने वाला ' लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड ' ठुकरा दिया था। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा ने सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि जानवरों, खासकर कुत्तों के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए भी जाने जाते थे। उनका यह प्यार इतना गहरा था कि एक बार उन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार द्वारा आयोजित समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया, ताकि वे अपने बीमार कुत्ते की निजी देखभाल कर सकें। भारतीय बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में यह भावुक किस्सा सुनाया। 6 फरवरी, 2018 को प्रिंस चार्ल्स को बकिंघम पैलेस में (ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत) रतन टाटा को उनके समाज-सेवा के कामों के लिए ' लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड ' से सम्मानित करना था। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन 2 या 3 फरवरी को सुहेल सेठ लंदन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रतन टाटा के 11 मिस्ड कॉल आए हुए थे। जब उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट से टाटा को फोन किया, तो रतन टाटा ने बताया कि उनके कुत्तों (टैंगो और टिटो) में से एक बहुत बीमार हो गया है। उन्होंने साफ कहा, "मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता," और अवॉर्ड सेरेमनी में नहीं आए। सुहेल सेठ के अनुसार, उस समय प्रिंस चार्ल्स ने कहा था, "ये एक सच्चे इंसान हैं। रतन ऐसे ही व्यक्ति हैं। ठीक इसी वजह से टाटा ग्रुप आज इस मुकाम पर पहुंचा है और एक मज़बूत रास्ते पर अडिग है।" रतन टाटा की संवेदनशीलता सिर्फ अपने पालतू कुत्तों तक ही सीमित नहीं थी। टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर 'बॉम्बे हाउस' में कड़ी सुरक्षा के बावजूद, आवारा कुत्तों को बिना किसी रोक-टोक के अंदर आने और घूमने-फिरने की आजादी थी। जब 2018 में इस बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ, तो ग्राउंड फ्लोर पर कुत्तों के लिए एक खास केनेल भी बनाया गया था। हाल ही में, एक मेहमान ने टाटा के आलीशान ताज होटल के प्रवेश द्वार पर एक आवारा कुत्ते को शांति से सोते हुए देखा; कर्मचारियों ने बताया कि ऐसा रतन टाटा के निर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अलावा, रतन टाटा के नेतृत्व में, टाटा ट्रस्ट्स ने मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में पालतू जानवर ों के लिए एक छोटा अस्पताल भी शुरू किया है.
रतन टाटा ने अपने बीमार पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए ब्रिटिश शाही परिवार से मिलने वाला 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' ठुकरा दिया था। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा ने सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि जानवरों, खासकर कुत्तों के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए भी जाने जाते थे। उनका यह प्यार इतना गहरा था कि एक बार उन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार द्वारा आयोजित समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया, ताकि वे अपने बीमार कुत्ते की निजी देखभाल कर सकें। भारतीय बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में यह भावुक किस्सा सुनाया। 6 फरवरी, 2018 को प्रिंस चार्ल्स को बकिंघम पैलेस में (ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत) रतन टाटा को उनके समाज-सेवा के कामों के लिए 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित करना था। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन 2 या 3 फरवरी को सुहेल सेठ लंदन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रतन टाटा के 11 मिस्ड कॉल आए हुए थे। जब उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट से टाटा को फोन किया, तो रतन टाटा ने बताया कि उनके कुत्तों (टैंगो और टिटो) में से एक बहुत बीमार हो गया है। उन्होंने साफ कहा, "मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता," और अवॉर्ड सेरेमनी में नहीं आए। सुहेल सेठ के अनुसार, उस समय प्रिंस चार्ल्स ने कहा था, "ये एक सच्चे इंसान हैं। रतन ऐसे ही व्यक्ति हैं। ठीक इसी वजह से टाटा ग्रुप आज इस मुकाम पर पहुंचा है और एक मज़बूत रास्ते पर अडिग है।" रतन टाटा की संवेदनशीलता सिर्फ अपने पालतू कुत्तों तक ही सीमित नहीं थी। टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर 'बॉम्बे हाउस' में कड़ी सुरक्षा के बावजूद, आवारा कुत्तों को बिना किसी रोक-टोक के अंदर आने और घूमने-फिरने की आजादी थी। जब 2018 में इस बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ, तो ग्राउंड फ्लोर पर कुत्तों के लिए एक खास केनेल भी बनाया गया था। हाल ही में, एक मेहमान ने टाटा के आलीशान ताज होटल के प्रवेश द्वार पर एक आवारा कुत्ते को शांति से सोते हुए देखा; कर्मचारियों ने बताया कि ऐसा रतन टाटा के निर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अलावा, रतन टाटा के नेतृत्व में, टाटा ट्रस्ट्स ने मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में पालतू जानवरों के लिए एक छोटा अस्पताल भी शुरू किया है
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