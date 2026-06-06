रतलाम जिले के जावरा थाना क्षेत्र में स्थित हुसैन टेकरी से एक छह माह के दुधमुंहे मासूम को चुराकर भागे महिला-पुरुष को शिवपुरी पुलिस ने पूरनखेड़ी टोल टैक्स पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। चुराए गए मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

रतलाम से दुधमुंहे बच्चे को चुराकर भागे महिला-पुरुष को शिवपुरी पुलिस ने पकड़ा, इंदौर से बस पकड़कर दिल्ली भाग रहे थे रतलाम और शिवपुरी पुलिस के बीच कोर्डिनेशन के चलते 22 घंटे में मासूम बरामद। सागर के नट समाज के दंपती अपने बच्चे को बाबा के दर्शन करवा कर मन्नत पूरी करवा रतलाम जिले के जावरा थाना क्षेत्र में स्थित हुसैन टेकरी से एक छह माह के दुधमुंहे मासूम को चुराकर भागे महिला-पुरुष को शिवपुरी पुलिस ने पूरनखेड़ी टोल टैक्स पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। चुराए गए मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी की कोलारस पुलिस ने बच्चा और आरोपित महिला-पुरुष रतलाम पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं।सागर निवासी साहिल खान व उसकी पत्नी शाहीन खान अपने छह माह के बच्चे आयान के साथ 25 मई को जावरा स्थित हुसैन टेकरी पर बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। तब से वह दोनों अपने बच्चे के साथ जावरा में ही बाबा की दरगाह पर ही रुके हुए थे। इसी क्रम में 4-5 जून की दरम्यानी रात जब दंपती अपने बच्चे के साथ सो रहे थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुबह लगभग 4 बजे उनका बच्चा चोर ी कर लिया। बच्चा चोर ी होने के करीब 15 मिनट बाद शाहीन को एहसास हुआ कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। वह जागी तो बच्चा गायब था।तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने भी समय रहते कार्रवाई शुरू की और आसपास के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिए। दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक महिला-पुरूष बच्चे को लेकर जाते नजर आए। पुलिस ने यहीं से विवेचना शुरू की और लगभग 250 कैमरे खंगालते हुए यह पाया कि महिला-पुरुष बच्चे को लेकर रतलाम , उज्जैन होते हुए इंदौर गए हैं।इसके साथ ही रतलाम पुलिस ने कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर ट्रेस किए। इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर विवेचना शुरू की तो पुलिस को लगा कि आरोपित बच्चा चुराकर इंदौर से किसी बस अथवा कार के माध्यम से शिवपुरी की तरफ रवाना हुए हैं। रतलाम पुलिस ने शिवपुरी एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया को मामले की सूचना दी तो एसपी ने अपनी सायबर टीम सहित विभिन्न थानों की पुलिस को वाहन चेकिंग पर लगाया। इसी के साथ कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा ने पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर लुकवासा चौकी व कोलारस पुलिस के साथ वाहन चेकिंग शुरू की। अंतत: रात दो बजे पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।जिन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान राजस्थान झालावाड़ निवासी रूपा रैगर और निजाम मंसूरी के रूप में हुई है। इन दोनों के साथ एक 13 का बच्चा निजाम भी था, जो निजाम मंसूरी का बेटा बताया जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि बच्चा क्यों चुराया था। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने यह बताया कि उसके यहां कोई बेटा नहीं है, यही कारण रहा कि उसने बच्चा चुराया था। हालांकि पुलिस इसे बच्चा चोर गिरोह ही मानकर चल रही है। पुलिस का मानना है कि अगर महिला बच्चा अपने लिए चुराती तो फिर वह भाग कर सीधा राजस्थान जाती। उक्त दोनों ने इंदौर से कमला बस में दिल्ली जाने के लिए क्यों बुक कराए। पुलिस का अनुमान है कि संभवत: यह दोनों दिल्ली में किसी को बच्चा बेचने जा रहे हों। हालांकि पुलिस हर एंगल पर पड़ताल कर रही है। प्रेम संबंध से नाराज पिता बना जल्लाद: बेटी की हत्या कर शव जलाया, खेत में गाड़े अवशेष.

.. ग्वालियर में खौफनाक ऑनर किलिं





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रतलाम शिवपुरी पुलिस गिरफ्तार बच्चा चोर इंदौर दिल्ली कोर्डिनेशन

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