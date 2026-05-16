रबी सीजन में बड़ी राहत: यूपी, हिमाचल, बिहार में आंधी बारिश से हेलन, झारखंड-उत्तर-पूर्व में तूफान और बारिश

लखनऊ में मानसून के 23 जून तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से इसकी संभावना जताई गई है। सुबह से मौसम भी साफ बना हुआ है। दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा। तेज हवा के झोंके भी दिन में बने रहेंगे। शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 37.

9 डिग्री रहा है यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 78 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 39 फीसदी रही। आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा





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