रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने पीएम मोदी से सादगी में हाथ जोड़कर अभिवादन किया

रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा जडेजा ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी से मुलाकात की। जहां उन्होंने साड़ी में सादा-सा लुक अपनाया और बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के स्टाइल किया। पीएम मोदी के इस राजनीतिक दौरे के दौरान रिवाबा ने उनका स्वागत किया और उनकी सादगी पर ध्यान खींचा। रिवाबा की साड़ी सिल्क और कॉटन ब्लेंड जैसी लग रही है, जिसमें हल्की गोल्डन शाइन है। उनके लुक में कंट्रास्ट ऐड करने के लिए पीएम मोदी ने नीले रंग की हाफ जैकेट पहनी है। रिवाबा ने उनके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जिससे उनकी साड़ी का एलिगेंस और भी ज्यादा निखरकर सामने आया।
रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी जब PM मोदी से मिलीं, हाथ जोड़ सादगी के साथ दिखाए संस्कार, साड़ी में रिवाबा लगीं सुंदरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कई राज्यों के दौरे पर गए। इस बीच जब वह गुजरात के जामनगर पहुंचे, तो रविंद्र जडेजा की विधायक और अब मंत्री भी बन चुकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। जहां साड़ी में रिवाबा की सादगी ध्यान खींच ले गई। जिसके लिए उन्हें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़े।क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा राजनीति में सक्रिय हैं। पहले वह विधायक थीं, तो अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बन चुकी हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर पहुंचे, तो रिवाबा ने उनका स्वागत किया। जहां नजरें उनकी सादगी पर टिक गईं, जिनका साड़ी में सादा- सा लुक भी सुंदर लगा। जिसे उन्होंने बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के स्टाइल किया। पीएम मोदी के इस राजनीतिक दौरे के दौरान उनसे हुई मुलाकत की तस्वीरें रिवाबा ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनका आभार जताया। जहां हमेशा की तरह उनकी सिंपलिसिटी दिल जीत गई। वह अक्सर ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आती हैं, जिनमें उनका स्टाइल हमेशा एक जैसा ही नजर आता है। यकीन न हो तो आप खुद ही देख लीजिए.
रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी जब PM मोदी से मिलीं, हाथ जोड़ सादगी के साथ दिखाए संस्कार, साड़ी में रिवाबा लगीं सुंदरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कई राज्यों के दौरे पर गए। इस बीच जब वह गुजरात के जामनगर पहुंचे, तो रविंद्र जडेजा की विधायक और अब मंत्री भी बन चुकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। जहां साड़ी में रिवाबा की सादगी ध्यान खींच ले गई। जिसके लिए उन्हें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़े।क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा राजनीति में सक्रिय हैं। पहले वह विधायक थीं, तो अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बन चुकी हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर पहुंचे, तो रिवाबा ने उनका स्वागत किया। जहां नजरें उनकी सादगी पर टिक गईं, जिनका साड़ी में सादा- सा लुक भी सुंदर लगा। जिसे उन्होंने बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के स्टाइल किया। पीएम मोदी के इस राजनीतिक दौरे के दौरान उनसे हुई मुलाकत की तस्वीरें रिवाबा ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनका आभार जताया। जहां हमेशा की तरह उनकी सिंपलिसिटी दिल जीत गई। वह अक्सर ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आती हैं, जिनमें उनका स्टाइल हमेशा एक जैसा ही नजर आता है। यकीन न हो तो आप खुद ही देख लीजिए
रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा पीएम मोदी साड़ी में सादा-सा लुक एक्स्ट्रा तामझाम के स्टाइल साड़ी सिल्क और कॉटन ब्लेंड जैसी लग रही है हल्की गोल्डन शाइन है पीएम मोदी ने नीले रंग की हाफ जैकेट पहनी है रिवाबा ने उनके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया