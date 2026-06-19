रविचंद्रन अश्विन ने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर बड़ा बयान दिया

भारतीय क्रिकेट के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की आलोचना के बावजूद उनके विश्लेषण कৌशल की बहुत तारीफ की है। अश्विन ने मोहम्मद शमी के टीम से बाहर रहने और वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिए विकेटकीपरों के लिए भी अपनी राय जताई।

भारतीय क्रिकेट में अक्सर चर्चा के आग्रह में होने वाले रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल की शो एश की बात में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बारे में कहा कि जो लोग इन दोनों की आलोचना कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये दोनों क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते। अश्विन का मानना है कि यदि किसी को लग रहा है कि मोहम्मद शमी को टीम से किनारा किया जा रहा है तो वह इस बारे में बोल सकता है लेकिन गुरनूर बराड़ या उनके चुनाव के बारे में ये कहना कि ये बेकार है गलत है। अश्विन ने कहा कि बराड़ के किसी ऐसे पहलू ने संवेदनशील और तेज़ ब कीमत कि उन्हें मोटी रकम मिली। ऐसे में यह कोच और चुनने वालों पर भी लागू होता है। जब कोई चीज गलत होती है तो उनकी आलोचना की जाती है और जब चीजें सही होती हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। शमी के बारे में अश्विन ने कहा कि वे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार बॉलिंग की थीं और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा खेल रहे हैं फिर भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है और दोनों बड़े खिलाड़ी Gautam Gambhir और Ajit Agarkar इस मुद्दे पर आलोचना का सामना कर रहे हैं। अश्विन ने विराट कोहली की प्रतिक्रिया देते हुए और वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के संदर्भ में विकेटकीपरों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि केएल राहुल पहली पसंद के विकेटकीपर होंगे और ईशान किशन को शायद वर्ल्ड कप के लिए बैकअप के तौर पर बोर्डिंग पास मिल सकता है। लेकिन उनका मानना था कि ऋषभ पंत को इतनी जल्दी टीम से अलग करना सही नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि अगले वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा। पंत ने वनडे में मिडिल ऑर्डर में अच्छा प्रदर्शन किया है और किशन ने भी शानदार पारी खेली। अश्विन ने कहा कि अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक स्टैंडर्ड है और किशन को अफगानिस्तान पर जीतने के बाद ही वर्ल्ड कप के लिए चुना जाना चाहिए। ऐसा करने से पहले को हasty द更多地 नहीं होना चाहिए। अश्विन द्वारा दिए गए ये बयान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के लिए सही माने जाने पर जोर देते हैं और साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम की वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के बारे में भी गहरी जानकारी देते हैं.

भारतीय क्रिकेट में अक्सर चर्चा के आग्रह में होने वाले रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल की शो एश की बात में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बारे में कहा कि जो लोग इन दोनों की आलोचना कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये दोनों क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते। अश्विन का मानना है कि यदि किसी को लग रहा है कि मोहम्मद शमी को टीम से किनारा किया जा रहा है तो वह इस बारे में बोल सकता है लेकिन गुरनूर बराड़ या उनके चुनाव के बारे में ये कहना कि ये बेकार है गलत है। अश्विन ने कहा कि बराड़ के किसी ऐसे पहलू ने संवेदनशील और तेज़ ब कीमत कि उन्हें मोटी रकम मिली। ऐसे में यह कोच और चुनने वालों पर भी लागू होता है। जब कोई चीज गलत होती है तो उनकी आलोचना की जाती है और जब चीजें सही होती हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। शमी के बारे में अश्विन ने कहा कि वे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार बॉलिंग की थीं और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा खेल रहे हैं फिर भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है और दोनों बड़े खिलाड़ी Gautam Gambhir और Ajit Agarkar इस मुद्दे पर आलोचना का सामना कर रहे हैं। अश्विन ने विराट कोहली की प्रतिक्रिया देते हुए और वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के संदर्भ में विकेटकीपरों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि केएल राहुल पहली पसंद के विकेटकीपर होंगे और ईशान किशन को शायद वर्ल्ड कप के लिए बैकअप के तौर पर बोर्डिंग पास मिल सकता है। लेकिन उनका मानना था कि ऋषभ पंत को इतनी जल्दी टीम से अलग करना सही नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि अगले वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा। पंत ने वनडे में मिडिल ऑर्डर में अच्छा प्रदर्शन किया है और किशन ने भी शानदार पारी खेली। अश्विन ने कहा कि अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक स्टैंडर्ड है और किशन को अफगानिस्तान पर जीतने के बाद ही वर्ल्ड कप के लिए चुना जाना चाहिए। ऐसा करने से पहले को हasty द更多地 नहीं होना चाहिए। अश्विन द्वारा दिए गए ये बयान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के लिए सही माने जाने पर जोर देते हैं और साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम की वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के बारे में भी गहरी जानकारी देते हैं





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