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रविचंद्रन अश्विन ने अर्जुन तेंदुलकर की सराहना की

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रविचंद्रन अश्विन ने अर्जुन तेंदुलकर की सराहना की
Arjun TendulkarRavi AshwinIPL 2026
📆24-05-2026 08:25:00
📰News Nation
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अर्जुन की दो खूबियों पर प्रकाश डाला. उनका मानना है कि अर्जुन काफी मेहनती है और साथ ही वह मुकाबले से पीछे नहीं हटते.

अर्जुन तेंदुलकर के लिए मेरे मन में...

', रविचंद्रन अश्विन का बयान हुआ वायरल, जानिए क्या-क्या कहा... Ravi Ashwin On Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंदुलकर ने LSG के लिए डेब्यू मैच खेला, जिसके बाद से हर तरफ उनकी चर्चा है. इस बीच रविचंद्रन अश्विन ने भी अर्जुन को लेकर बयान दिया है. इकाना स्टेडियम अर्जुन तेंदुलकर ने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से अपना डेब्यू मैच खेला.

पूरे सीजन बेंच पर बैठने के बाद आखिरकार ऋषभ पंत ने अर्जुन को प्लेइंग-11 में शामिल किया. इस मैच में अर्जुन एक विकेट लेने में कामयाब रहे. उनकी गेंदबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अर्जुन की गेंदबाजी पर प्रतिक्रिया दी है.

तो आइए जानते हैं कि अश्विन ने इस बारे में क्या-क्या कहा..

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Arjun Tendulkar Ravi Ashwin IPL 2026 Laxmi Green Stadium Yorkshire Skill Patience Work Hard Positive Cricket Dare To Face The Challenge Stay Patient Remain Positive

 

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