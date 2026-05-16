रवि मोहन का अपनी पूर्व पत्नी पर गंभीर आरोप: काला जादू और मानसिक प्रताड़ना का दावा

दक्षिण भारतीय अभिनेता रवि मोहन ने अपनी पूर्व पत्नी आरती रवि पर काला जादू करने, वित्तीय नियंत्रण रखने और उन्हें बच्चों से दूर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के विख्यात अभिनेता रवि मोहन , जिन्हें उनके प्रशंसक जयम रवि के नाम से अधिक जानते हैं, इन दिनों अपनी निजी जिंदगी में चल रहे भीषण तूफान के कारण सुर्खियों में हैं। शनिवार 16 मई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी आरती रवि के साथ अपने संबंधों, अलगाव और उसके बाद उत्पन्न हुए मानसिक तनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान रवि मोहन बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने अपनी जिंदगी के उन अंधेरे पहलुओं को दुनिया के सामने रखा, जिनसे वे अब तक जूझ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उनकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है कि वे अभिनय के क्षेत्र से पूरी तरह दूरी बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, वे किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब अभिनेता ने अपनी कलाई दिखाई और दावा किया कि मानसिक तनाव के कारण उन्होंने खुद को गंभीर नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया था। रवि मोहन ने बताया कि वे एक ऐसे दौर से गुजरे जहाँ उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थीं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के चरम पतन को दर्शाता है। उन्होंने अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी दर्दनाक स्थिति में होने के बावजूद वे अगले दिन शूटिंग के सेट पर पहुँच गए थे, क्योंकि वे अपने काम के प्रति समर्पित थे। हालांकि, अब उन्होंने यह महसूस किया है कि करियर से ज्यादा जरूरी उनकी अपनी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति है, जिसे वे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। रवि मोहन ने अपनी पूर्व पत्नी आरती रवि और उनके परिवार पर अत्यंत गंभीर और विचित्र आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ काला जादू किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी सेहत इतनी खराब हुई और उन्हें खून की उल्टियां करनी पड़ीं। अभिनेता का आरोप है कि यह सिलसिला पुराना है और वर्तमान में भी जारी है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी शादी की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विवाह उनकी स्वेच्छा से नहीं, बल्कि दबाव में हुआ था। उन्होंने दावा किया कि आरती ने शादी के लिए उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अपना हाथ काट लिया था, और इसी भावनात्मक दबाव के चलते उन्होंने शादी के लिए सहमति दी थी। पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर भी रवि मोहन ने अपनी व्यथा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने कई बार उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने परिवार की बात अनसुनी कर दी, जिसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वित्तीय नियंत्रण के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि एक सफल अभिनेता होने के बावजूद उनका अपना कोई निजी बैंक खाता नहीं था। सारा पैसा एक जॉइंट अकाउंट में रखा जाता था और छोटी से छोटी राशि निकालने पर भी उन्हें जवाब देना पड़ता था और तुरंत फोन आ जाता था। सबसे अधिक हृदयविदारक बात यह थी कि रवि मोहन को उनके अपने ही बच्चों से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों की सुरक्षा के नाम से उनके चारों ओर बॉडीगार्ड तैनात कर दिए गए हैं, ताकि पिता उनके करीब न आ सकें। एक पिता के लिए अपने बच्चों से दूर रहना सबसे बड़ी सजा है, और रवि मोहन ने इसी दर्द को साझा करते हुए कहा कि वे आज अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी गरिमा और बच्चों के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है.

दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के विख्यात अभिनेता रवि मोहन, जिन्हें उनके प्रशंसक जयम रवि के नाम से अधिक जानते हैं, इन दिनों अपनी निजी जिंदगी में चल रहे भीषण तूफान के कारण सुर्खियों में हैं। शनिवार 16 मई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी आरती रवि के साथ अपने संबंधों, अलगाव और उसके बाद उत्पन्न हुए मानसिक तनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान रवि मोहन बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने अपनी जिंदगी के उन अंधेरे पहलुओं को दुनिया के सामने रखा, जिनसे वे अब तक जूझ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उनकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है कि वे अभिनय के क्षेत्र से पूरी तरह दूरी बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, वे किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब अभिनेता ने अपनी कलाई दिखाई और दावा किया कि मानसिक तनाव के कारण उन्होंने खुद को गंभीर नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया था। रवि मोहन ने बताया कि वे एक ऐसे दौर से गुजरे जहाँ उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थीं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के चरम पतन को दर्शाता है। उन्होंने अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी दर्दनाक स्थिति में होने के बावजूद वे अगले दिन शूटिंग के सेट पर पहुँच गए थे, क्योंकि वे अपने काम के प्रति समर्पित थे। हालांकि, अब उन्होंने यह महसूस किया है कि करियर से ज्यादा जरूरी उनकी अपनी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति है, जिसे वे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। रवि मोहन ने अपनी पूर्व पत्नी आरती रवि और उनके परिवार पर अत्यंत गंभीर और विचित्र आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ काला जादू किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी सेहत इतनी खराब हुई और उन्हें खून की उल्टियां करनी पड़ीं। अभिनेता का आरोप है कि यह सिलसिला पुराना है और वर्तमान में भी जारी है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी शादी की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विवाह उनकी स्वेच्छा से नहीं, बल्कि दबाव में हुआ था। उन्होंने दावा किया कि आरती ने शादी के लिए उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अपना हाथ काट लिया था, और इसी भावनात्मक दबाव के चलते उन्होंने शादी के लिए सहमति दी थी। पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर भी रवि मोहन ने अपनी व्यथा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने कई बार उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने परिवार की बात अनसुनी कर दी, जिसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वित्तीय नियंत्रण के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि एक सफल अभिनेता होने के बावजूद उनका अपना कोई निजी बैंक खाता नहीं था। सारा पैसा एक जॉइंट अकाउंट में रखा जाता था और छोटी से छोटी राशि निकालने पर भी उन्हें जवाब देना पड़ता था और तुरंत फोन आ जाता था। सबसे अधिक हृदयविदारक बात यह थी कि रवि मोहन को उनके अपने ही बच्चों से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों की सुरक्षा के नाम से उनके चारों ओर बॉडीगार्ड तैनात कर दिए गए हैं, ताकि पिता उनके करीब न आ सकें। एक पिता के लिए अपने बच्चों से दूर रहना सबसे बड़ी सजा है, और रवि मोहन ने इसी दर्द को साझा करते हुए कहा कि वे आज अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी गरिमा और बच्चों के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

रवि मोहन आरती रवि पारिवारिक विवाद काला जादू दक्षिण भारतीय सिनेमा

United States Latest News, United States Headlines