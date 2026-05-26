रष्ट्र सीमा ओवरलोड बस पर पकड़, 60+ यात्रियों की पुष्टि

उत्तराखंड के टिहरी जिले के भद्रकाली चेक पोस्ट पर हरियाणा पंजीकृत 42 सीटर बस में 60 से अधिक यात्रियों को ठूंस-ठूंस कर बैठाया गया पाया गया।

टिहरी जिले के भद्रकाली चेक पोस्ट पर सुबह के समय एक हरियाणा पंजीकृत 42 सीटर बस को रोका गया। अधिकारियों ने बताया कि बस के अंदर कुल साठ से अधिक यात्री ठूंस-ठूंस कर बैठे थे, जबकि कानूनी रूप से केवल चालीस सीटों की क्षमता थी। सभी यात्रियों को सीट के नीचे, गियर बॉक्स के पास और अन्य अवकाश स्थानों पर ठूंसा हुआ पाया गया, जिससे बस में खड़ी होने की भी कोई जगह नहीं रही थी। यह न केवल ओवरलोडिंग का गम्भीर उल्लंघन है बल्कि यात्रियों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करता है। जाँच के दौरान अधिकारियों ने वीडियो भी कैप्चर किया, जो स्थानीय मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। राष्ट्रिय निरीक्षण ब्यूरो के प्रवर्तन प्रमुख ने कहा कि इसोपरालिंग का पता चलने के बाद बस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और सभी अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। इसी दौरान यह भी प्रश्न उठ रहा है कि ये दो सीटों वाली बस क्यों बिना किसी रोके हुए टिहरी के चेक पोस्ट तक पहुँच पाई। अधिकारियों ने कहा कि चेक पोस्ट पर 24 घंटे दृढ़ निरीक्षण चलाया जाता है और किसी भी अनदेखी को कड़ी सजा दी जाती है। इस घटना ने पर्वतीय क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ा दी है.

टिहरी जिले के भद्रकाली चेक पोस्ट पर सुबह के समय एक हरियाणा पंजीकृत 42 सीटर बस को रोका गया। अधिकारियों ने बताया कि बस के अंदर कुल साठ से अधिक यात्री ठूंस-ठूंस कर बैठे थे, जबकि कानूनी रूप से केवल चालीस सीटों की क्षमता थी। सभी यात्रियों को सीट के नीचे, गियर बॉक्स के पास और अन्य अवकाश स्थानों पर ठूंसा हुआ पाया गया, जिससे बस में खड़ी होने की भी कोई जगह नहीं रही थी। यह न केवल ओवरलोडिंग का गम्भीर उल्लंघन है बल्कि यात्रियों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करता है। जाँच के दौरान अधिकारियों ने वीडियो भी कैप्चर किया, जो स्थानीय मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। राष्ट्रिय निरीक्षण ब्यूरो के प्रवर्तन प्रमुख ने कहा कि इसोपरालिंग का पता चलने के बाद बस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और सभी अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। इसी दौरान यह भी प्रश्न उठ रहा है कि ये दो सीटों वाली बस क्यों बिना किसी रोके हुए टिहरी के चेक पोस्ट तक पहुँच पाई। अधिकारियों ने कहा कि चेक पोस्ट पर 24 घंटे दृढ़ निरीक्षण चलाया जाता है और किसी भी अनदेखी को कड़ी सजा दी जाती है। इस घटना ने पर्वतीय क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ा दी है





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ओवरलोडिंग बस दुर्घटना सड़क सुरक्षा चेक पोस्ट निरीक्षण उत्तराखंड

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