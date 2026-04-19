रसोई गैस की होम डिलीवरी में भारी अनियमितता, उपभोक्ता परेशान; कालाबाजारी चरम पर

कुशीनगर के हाटा नगर स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर रसोई गैस की होम डिलीवरी न मिलने से उपभोक्ता पिछले कई हफ्तों से परेशान हैं। बुकिंग के पखवाड़े बीत जाने के बाद भी सिलेंडर न मिलने से लोग गैस एजेंसी के बाहर कतारों में लगने को मजबूर हैं। प्रशासन की उदासीनता और कालाबाजारी के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।
कुशीनगर के हाटा नगर स्थित इंडेन गैस एजेंसी से रसोई गैस उपभोक्ता ओं की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुकिंग करवाए हुए पखवाड़े भर से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उपभोक्ता ओं को होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से परेशान उपभोक्ता गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर लंबी कतारें लगा रहे हैं। सुबह से शाम तक इंतजार करने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नसीब नहीं हो रहा है। दुखद बात यह है कि इस गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है, जिसके चलते उपभोक्ता ओं की परेशानी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है।
गोपालपुर स्थित इंडेन गैस एजेंसी से जुड़े उपभोक्ताओं को यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी बुकिंग के बाद किस तारीख तक एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी। रविवार को जब कई उपभोक्ता एजेंसी पर पहुंचे, तो वहां कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उपभोक्ताओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। मोतीपाकड़ निवासी संजय दुबे ने बताया कि उनकी ऑनलाइन बुकिंग 25 मार्च को हुई थी, लेकिन एजेंसी पर आने पर उन्हें बताया गया कि होम डिलीवरी की गाड़ी क्षेत्र में गई हुई है। इसके बावजूद, अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। हाटा नगर के रहने वाले तवरेज अहमद ने भी अपनी व्यथा सुनाई कि उनकी बुकिंग दस मार्च को हुई थी, लेकिन उनके मोहल्ले में अब तक होम डिलीवरी की गाड़ी नहीं पहुंची है। बाघनाथ के प्रशांत सिंह ने कहा कि प्रशासन ने गैस एजेंसियों को होम डिलीवरी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है, लेकिन उनकी एजेंसी में यह व्यवस्था केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। पोखरभिंडा के वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि बुकिंग और डीएसी (वितरण आदेश) आने के बाद भी गैस के लिए कई दिनों तक एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रधिया देवरिया के आदित्य यादव और भड़गवां के सतीश शर्मा ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले तीन दिनों से सिलेंडर के लिए एजेंसी आ रहे हैं और हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बालकुंवा के लहरी चोरसिया, चरिआव बुजुर्ग के उपेंद्र राय, नरायनपुर के तज्जमुल, मिश्र ढाढा के रामनिवास, और घोर्टप के अरूण चौहान जैसे कई अन्य उपभोक्ताओं ने भी यही शिकायत की कि बुकिंग के दो-दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी उन्हें रसोई गैस नहीं मिल पा रही है।
इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि कालाबाजारियों को सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और वे ऊंचे दामों पर उन्हें बेच रहे हैं। इस मामले में जब एजेंसी के संचालक राजेश भारती से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि दो अप्रैल तक की बुकिंग की होम डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नियमानुसार सभी को आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। हालांकि, उपभोक्ताओं का अनुभव इससे बिल्कुल अलग है और वे इस आश्वासन पर भी संदेह जता रहे हैं। यह स्थिति आम आदमी के लिए एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने की कठिनाई और कालाबाजारी की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की निष्क्रियता इस समस्या को और बढ़ा रही है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उपभोक्ताओं को राहत कब मिलेगी, यह एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है
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