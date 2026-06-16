राँची: शिवम पैलेस गेस्ट हाउस में देह व्यापार के आरोप में 6 गिरफ्तार

राँची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर मैनेजर सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में एक महिला ने इतना कहा कि वह विभिन्न होटलों में लड़कियों भेजने का काम करती थी। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय निवासियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की।

राँची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित शिवम पैलेस गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में गेस्ट हाउस के मैनेजर सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में एक महिला ने इतना कहा कि वह विभिन्न होटलों में लड़कियों को भेजने का काम करती थी। पुलिस ने गेस्ट हाउस के कमरों और पूरे परिसर की तलाशी ली और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि गेस्ट हाउस में देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई। सभी गिरफ्तारी करार गण क शुHबा करने लाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में नियमित निगरानी और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

राँची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित शिवम पैलेस गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में गेस्ट हाउस के मैनेजर सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में एक महिला ने इतना कहा कि वह विभिन्न होटलों में लड़कियों को भेजने का काम करती थी। पुलिस ने गेस्ट हाउस के कमरों और पूरे परिसर की तलाशी ली और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि गेस्ट हाउस में देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई। सभी गिरफ्तारी करार गण क शुHबा करने लाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में नियमित निगरानी और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है





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