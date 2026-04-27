रांची में चोरियों का सिलसिला: दो घरों में लाखों की लूट, सुरक्षा पर सवाल

गोंदा और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया, लाखों रुपये के आभूषण और नकदी चोरी। पुलिस जांच में जुटी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला।
रांची में हाल ही में गोंदा और अरगोड़ा थाना क्षेत्रों में हुई दो बड़ी चोरियों ने शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इन घटनाओं में चोरों ने सुनसान घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपये के मूल्यवान आभूषण और नकदी चुरा लिए। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक सुराग नहीं मिल पाया है जिससे चोरों की पहचान हो सके। पहली घटना गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा इलाके में हुई। यहां चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लगभग 12 लाख रुपये के आभूषण और 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी लूट ली। पीड़ित, मुस्कान, ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गई हुई थी। जब वे दोनों घर लौटीं, तो उन्होंने पाया कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और घर के अंदर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है। अलमारी में रखे गए आभूषण और नकदी पूरी तरह से गायब थे। मुस्कान की छोटी बहन, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्रा है, ने बताया कि चोरी हुए आभूषण ों को उनकी शादी के लिए वर्षों से धीरे-धीरे जमा किया गया था। उसने आगे बताया कि उसे सोमवार को कॉलेज की ओर से केरल जाना था और उसने अपने बैग में कुछ पैसे रखे थे, जिन्हें भी चोरों ने उठा लिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार, ये सभी आभूषण उनकी मां ने उनके पिता के निधन के बाद कड़ी मेहनत करके जमा किए थे, और एक रात में सब कुछ चोरी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस , फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) और डॉग स्क्वायड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस फिलहाल आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पीपर टोली में हुई। यहां पुष्पा नामक एक महिला के घर में चोरी हुई। पुष्पा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने गई हुई थी। शाम को घर लौटने पर उसने पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर उसने देखा कि अलमारी से सोने के आभूषण और लगभग 10 हजार रुपये की नकदी गायब थी। चोरी हुए सामान में 12 जोड़ी झुमके, एक सोने की चेन, एक लाकेट और अन्य आभूषण शामिल थे। इन दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि चोर सुनसान घरों को आसानी से निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लेंगे और चोरी हुए सामान को बरामद कर लेंगे। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि वे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से मांग की है कि वे चोरियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और इलाके में सुरक्षा बढ़ाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ानी चाहिए और उन्हें नियमित रूप से जांचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया। इन घटनाओं ने एक बार फिर रांची में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को अपराध ों को रोकने के लिए और अधिक सक्रिय होना चाहिए.
रांची में हाल ही में गोंदा और अरगोड़ा थाना क्षेत्रों में हुई दो बड़ी चोरियों ने शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इन घटनाओं में चोरों ने सुनसान घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपये के मूल्यवान आभूषण और नकदी चुरा लिए। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक सुराग नहीं मिल पाया है जिससे चोरों की पहचान हो सके। पहली घटना गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा इलाके में हुई। यहां चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लगभग 12 लाख रुपये के आभूषण और 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी लूट ली। पीड़ित, मुस्कान, ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गई हुई थी। जब वे दोनों घर लौटीं, तो उन्होंने पाया कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और घर के अंदर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है। अलमारी में रखे गए आभूषण और नकदी पूरी तरह से गायब थे। मुस्कान की छोटी बहन, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्रा है, ने बताया कि चोरी हुए आभूषणों को उनकी शादी के लिए वर्षों से धीरे-धीरे जमा किया गया था। उसने आगे बताया कि उसे सोमवार को कॉलेज की ओर से केरल जाना था और उसने अपने बैग में कुछ पैसे रखे थे, जिन्हें भी चोरों ने उठा लिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार, ये सभी आभूषण उनकी मां ने उनके पिता के निधन के बाद कड़ी मेहनत करके जमा किए थे, और एक रात में सब कुछ चोरी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) और डॉग स्क्वायड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस फिलहाल आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पीपर टोली में हुई। यहां पुष्पा नामक एक महिला के घर में चोरी हुई। पुष्पा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने गई हुई थी। शाम को घर लौटने पर उसने पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर उसने देखा कि अलमारी से सोने के आभूषण और लगभग 10 हजार रुपये की नकदी गायब थी। चोरी हुए सामान में 12 जोड़ी झुमके, एक सोने की चेन, एक लाकेट और अन्य आभूषण शामिल थे। इन दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि चोर सुनसान घरों को आसानी से निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लेंगे और चोरी हुए सामान को बरामद कर लेंगे। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि वे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से मांग की है कि वे चोरियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और इलाके में सुरक्षा बढ़ाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ानी चाहिए और उन्हें नियमित रूप से जांचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया। इन घटनाओं ने एक बार फिर रांची में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को अपराधों को रोकने के लिए और अधिक सक्रिय होना चाहिए
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