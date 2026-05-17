रांची में पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी, यूपीआई भुगतान ठप; वाहनों की लंबी कतारें और हंगामे से शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है

रांची में पेट्रोल पंपों की संख्या कम होने के कारण ईंधन की कमी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर दबाव बढ़ा है, जिससे उपभोक्ताओं को खासी परेशानी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट जंप herefter के जवानों को पेट्रोल पंप की सुरक्षा में तैनात किया गया है, और शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसका असर क्राउन की रिंग रोड और प्रतिस्पर्धा में पेट्रोल पंप पर भी साफ देखने को मिला। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा शहर में पेट्रोल के 35-40 टेंकर और जिला में पेट्रोल के 100 से 110 टेंकर के रूप में दैनिक पहुंच कम-बहुत सप्लाई लेकिनuvre लोगाें को पेट्रोल की हमेशा अधिक सुविधाजनक मिलने की चीज की जरूरत है। झारखंड पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के पास मध्य प्रष्ठान के अनुसार जनवरी के अंत में इसने तब पेट्रोल के कुल उत्पादन को 176.23 लाख बैरल और डीजल के कुल उत्पादन को 135.80 लाख बैरल बताया है।
रांची में ईंधन की कमी और नेटवर्क समस्याओं के कारण उपभोक्ताओं को यूपीआई से भुगतान नहीं करने की अनुमति दी गई है, जिससे भारी परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप संचालकों ने महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों को धूप में पेट्रोल लेने के लिए लाइन में खड़ा देखा गया। इसके अलावा, शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें रहीं और धीरे-धीरे हालात सामान्य होने पर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर दबाव बढ़ा। पेट्रोल-डीजल की कमी के कारण, शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर समर्थन भी जारी है। कई ट्रकों को डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे परिवहन व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। विभिन्न संगठन उग्र रूप सेने पेट्रोल-डीजल की कमी पर चिंता व्यक्त की है और आयातकों को सलाह दी है कि वे कुशलता से दबाव को रोकने और अपनी आपूर्ति बढ़ाने पर विचार करें। झारखंड में मौजूद पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलने पर அவरी मंडली के कई लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
रांची में ईंधन की कमी और नेटवर्क समस्याओं के कारण उपभोक्ताओं को यूपीआई से भुगतान नहीं करने की अनुमति दी गई है, जिससे भारी परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप संचालकों ने महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों को धूप में पेट्रोल लेने के लिए लाइन में खड़ा देखा गया। इसके अलावा, शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें रहीं और धीरे-धीरे हालात सामान्य होने पर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर दबाव बढ़ा। पेट्रोल-डीजल की कमी के कारण, शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर समर्थन भी जारी है। कई ट्रकों को डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे परिवहन व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। विभिन्न संगठन उग्र रूप सेने पेट्रोल-डीजल की कमी पर चिंता व्यक्त की है और आयातकों को सलाह दी है कि वे कुशलता से दबाव को रोकने और अपनी आपूर्ति बढ़ाने पर विचार करें। झारखंड में मौजूद पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलने पर அவरी मंडली के कई लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है
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