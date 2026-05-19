रांची में साइबर अपराध के नए मामले सामने आते रहते हैं, जहां लोगों को लाखों की ठगी हुई है।

समीक्षा साइबर अपराध थाना रांची के अनुसार, साइबर अपराधी हर दिन लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। रांची में फर्जी वैब दुनिया भर से ऑनलाइन मीटिंग, कस्टमर केयर टीम और ठगीकर्मी के रूप में लोगों को ठगने और लाखों रुपये की चपत लगाना आसान हो सकता है। आप अपने स्मार्टफोन पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी अपने मोबाइल पर साइबर अपराध होने की आशंका है। आप ई-सिम देने वालों को या रिश्तेदारों को एक अश्लील वीडियो भेजने की कोशिश कर सकते हैं। साइबर अपराधी के साथ ट्राय कर सकते हैं ।
रांची में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां फर्जी कस्टमर केयर , ऑनलाइन मीटिंग लिंक और नकली कंपनी प्रतिनिधि बनकर लाखों की ठगी की जा रही है। शहर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी फर्जी कस्टमर केयर बनकर, कभी मोबाइल हैक कर, तो कभी नामी कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर साइबर अपराध ी लोगों को लाखों रुपये की चपत लगा रहे हैं। मंगलवार को साइबर अपराध थाना रांची में दर्ज कई मामलों ने यह साफ कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है। अलग-अलग मामलों में अपराधियों ने लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर ली है.
रांची में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां फर्जी कस्टमर केयर, ऑनलाइन मीटिंग लिंक और नकली कंपनी प्रतिनिधि बनकर लाखों की ठगी की जा रही है। शहर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी फर्जी कस्टमर केयर बनकर, कभी मोबाइल हैक कर, तो कभी नामी कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर साइबर अपराधी लोगों को लाखों रुपये की चपत लगा रहे हैं। मंगलवार को साइबर अपराध थाना रांची में दर्ज कई मामलों ने यह साफ कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है। अलग-अलग मामलों में अपराधियों ने लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर ली है
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