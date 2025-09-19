रांची में युवती पर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

रांची में एक युवती पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और उसके अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रांची से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मुंबई की एक युवती ने रांची के एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसके अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है. युवती मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज करवाने के बाद रांची पहुंची और पुलिस को आरोपी के खिलाफ एक शिकायत दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नदीम को शहर के एक स्पा सेंटर से गिरफ्तार कर लिया.

पीड़िता के अनुसार, नदीम न सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रहा था बल्कि उसे स्पा सेंटर में गलत काम करने के लिए भी दबाव बना रहा था. रांची की कोतवाली पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कोतवाली थाने में पूछताछ शुरू कर दी है. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि अभी पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. युवती की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जांच में और क्या खुलासे होते हैं, यह देखने की बाकी है





