रांची गोलीकांड: हत्या के बाद पत्नी संग फरार होने की फिराक में था आरोपी विजय टेटे, पुलिस ने बुटी मोड़ से किया गिरफ्तार

रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में भागर्व सिंह की हत्या के आरोपी विजय टेटे ने वारदात के बाद अपनी पत्नी के साथ शहर से भागने की योजना बनाई थी, जिसे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए नाकाम कर दिया।
रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओटीसी मैदान के समीप स्थित हनुमान मंदिर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। भागर्व सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय टेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी गिरफ्तारी के पीछे की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने हत्या को अंजाम देने के बाद बड़े ही शातिराना अंदाज में अपनी योजना को अमल में लाया। उसने हत्या करने के तुरंत बाद मौके से भागने की कोशिश तो की, लेकिन पकड़े
जाने के डर से उसने हवाई फायरिंग करके लोगों को डराया और सीधे अपने गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचा। वहां वह अपनी पत्नी के साथ पहले से तय की गई योजना के अनुसार शहर से बाहर निकलने के लिए तैयार था। उसका मानना था कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जाएगा तो किसी को भी उस पर शक नहीं होगा और वह पुलिस की नजरों से बचकर निकल जाएगा। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से पता चला है कि विजय टेटे और मृतक भागर्व सिंह के बीच पिछले काफी समय से जमीन को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। इस विवाद की जड़ में 15 से 20 लाख रुपये का लेनदेन था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच फोन पर कई बार तीखी बहस और धमकियां भी हुई थीं। आरोपी को भागर्व सिंह की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि भागर्व हर मंगलवार को मंदिर में पूजा-अर्चना करने आते हैं। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए उसने मंगलवार की सुबह मंदिर परिसर को ही अपनी वारदात के लिए चुना। जिस समय भागर्व प्रसाद का भुगतान कर रहे थे, आरोपी ने पास जाकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल भागर्व ने मरने से पहले पुलिस को दिए अपने अंतिम बयान में आरोपी का नाम और उसका मोबाइल नंबर बता दिया था, जो इस मामले की गुत्थी सुलझाने में सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। पुलिस ने जब भागर्व सिंह द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर को ट्रैक किया, तो उसकी लोकेशन बुटी मोड़ के आसपास मिली। आनन-फानन में पुलिस टीम ने बुटी मोड़ के पास नाकेबंदी की और आरोपी को उसकी पत्नी के साथ कार में सवार पकड़ा। गिरफ्तारी के समय पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि आरोपी अपनी पत्नी को ढाल बनाकर निकल रहा था, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसकी पत्नी को बाद में परिजनों के सुपुर्द कर दिया। विजय टेटे ने पुलिस के सामने जमीन विवाद और आर्थिक लेनदेन की बात स्वीकार कर ली है। वर्तमान में पुलिस इस मामले में किसी अन्य सहयोगी की संलिप्तता की भी जांच कर रही है ताकि हत्याकांड के पीछे के हर पहलू को उजागर किया जा सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया है। पुलिस प्रशासन अब यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए और जांच प्रक्रिया में कोई कमी न छोड़ी जाए
रांची क्राइम पंडरा थाना हत्या का खुलासा विजय टेटे जमीन विवाद