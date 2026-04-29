रांची में गैस सिलेंडर की कमी: उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, बैकलाग 50 हजार से अधिक

रांची में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग के एक सप्ताह बाद भी डीएससी नंबर नहीं मिल पा रहा है, और लोग एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। डीएससी नंबर लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, और सुबह से ही एजेंसियों के बाहर भीड़ लग जाती है, जो शाम तक बनी रहती है। गैस सिलेंडर की कमी के चलते कई उपभोक्ता अब इंडक्शन चूल्हा और कोयले के चूल्हे का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं, और बिजली कट के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रांची में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग के एक सप्ताह बाद भी डीएससी नंबर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। डीएससी नंबर लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, और सुबह से ही एजेंसियों के बाहर भीड़ लग जाती है, जो शाम तक बनी रहती है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, खासकर चुटिया के इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां डीएससी नंबर लेने के लिए लोग एजेंसी के कर्मचारियों से बहस भी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शहर में अभी भी 50 हजार से अधिक गैस सिलेंडर की बुकिंग लंबित है, और बैकलाग खत्म करने में एजेंसियों को बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। समय पर सप्लाई नहीं मिलने के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही है, और यह बैकलाग पर्याप्त मात्रा में गैस सिलिंडर नहीं मिलने के कारण नहीं घट रहा है। गैस सिलेंडर की कमी के चलते कई उपभोक्ता अब इंडक्शन चूल्हा और कोयले के चूल्हे का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ, इंडक्शन चूल्हा उपयोग करने वाले लोगों को बिजली कट के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुटिया के कृष्णापुरी निवासी संजय कुमार ने बताया कि उनका गैस सिलिंडर खत्म हो चुका है, और वे इंडक्शन में खाना पका रहे थे, लेकिन अचानक बिजली कट ौती अधिक बढ़ जाने के कारण खाना आधा-अधूरा पक रहा है। बिजली की कमी अब दोहरी चुनौती बन गई है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई में आई बाधा को जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बुकिंग का बैकलाग जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट जल्द ही शहर की चार प्रमुख गैस एजेंसियों की स्थिति और उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर विस्तृत पड़ताल की जा रही है। जल्द ही इस पर विशेष रिपोर्ट और लोगों की राय सामने लाई जाएगी। गैस संकट ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है, और अब सभी की नजरें इस समस्या के जल्द समाधान पर टिकी हैं.

रांची में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग के एक सप्ताह बाद भी डीएससी नंबर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। डीएससी नंबर लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, और सुबह से ही एजेंसियों के बाहर भीड़ लग जाती है, जो शाम तक बनी रहती है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, खासकर चुटिया के इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां डीएससी नंबर लेने के लिए लोग एजेंसी के कर्मचारियों से बहस भी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शहर में अभी भी 50 हजार से अधिक गैस सिलेंडर की बुकिंग लंबित है, और बैकलाग खत्म करने में एजेंसियों को बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। समय पर सप्लाई नहीं मिलने के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही है, और यह बैकलाग पर्याप्त मात्रा में गैस सिलिंडर नहीं मिलने के कारण नहीं घट रहा है। गैस सिलेंडर की कमी के चलते कई उपभोक्ता अब इंडक्शन चूल्हा और कोयले के चूल्हे का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ, इंडक्शन चूल्हा उपयोग करने वाले लोगों को बिजली कट के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुटिया के कृष्णापुरी निवासी संजय कुमार ने बताया कि उनका गैस सिलिंडर खत्म हो चुका है, और वे इंडक्शन में खाना पका रहे थे, लेकिन अचानक बिजली कटौती अधिक बढ़ जाने के कारण खाना आधा-अधूरा पक रहा है। बिजली की कमी अब दोहरी चुनौती बन गई है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई में आई बाधा को जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बुकिंग का बैकलाग जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट जल्द ही शहर की चार प्रमुख गैस एजेंसियों की स्थिति और उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर विस्तृत पड़ताल की जा रही है। जल्द ही इस पर विशेष रिपोर्ट और लोगों की राय सामने लाई जाएगी। गैस संकट ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है, और अब सभी की नजरें इस समस्या के जल्द समाधान पर टिकी हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गैस सिलेंडर की कमी रांची डीएससी नंबर गैस एजेंसी बिजली कट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ओडिशा के राउरकेला में 50 बस्तियों की एक लाख आबादी के पास न स्थायी पता, न सरकारी योजनाओं का लाभओडिशा के राउरकेला में लगभग एक लाख लोग 50 से अधिक बस्तियों में बिना स्थायी पते और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

Read more »

50 साल पुरानी कार से रेस हारा Tesla Cybertruck, वीडियो आया सामनेक्या हो अगर 50 साल पहले आई कोई मशीन आज की टेक्नोलॉजी को मात दे दे? ऐसा ही कुछ हाल में हुई एक रेस में हुआ है. दरअसल, 1970 में आई शेवरले ने टेस्ला साइबरट्रक को ड्रैग रेस में हराया है. इस रेस का वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है. रेस में शामिल हुई 1970 की शेवरले शेवेल मालिबू को मॉडिफाई किया गया था. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Read more »

UP: उधार के पैसे मांगने पर की थी हत्या, मां समेत तीन बेटों को फांसी, 7 साल बाद आया फैसलामुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 के हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मां और उसके तीन बेटों को मृत्युदंड दिया है. युवक शेखर की उधार के पैसे मांगने पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Read more »

25 साल पहले साजिशन की गई छापेमारी मामले में कोर्ट का फैसला, CBI अधिकारी और पूर्व ACP को तीन माह की कैदसीबीआइ के संयुक्त निदेशक रामनीश और दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त एसीपी वीके पांडे को 2000 के एक मामले में तीन माह की जेल हुई है। यह सजा एक आइआरएस अधिकारी के घर छापेमारी के दौरान मारपीट और अवैध प्रवेश से संबंधित है, साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा।

Read more »

हमारा हर क्षमता विस्तार 2030 तक 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने के अनुरूप : सागर अदाणीहमारा हर क्षमता विस्तार 2030 तक 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने के अनुरूप : सागर अदाणी

Read more »

Azamgarh News: महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, 50 हजार की घूस लेते बाबू गिरफ्तारहाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में तैनात बाबू को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

Read more »