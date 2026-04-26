रांची में हिंदू सम्मेलन: आरएसएस ने किया एकजुटता का आह्वान

रांची में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन में आरएसएस के राकेश लाल ने हिंदू समुदाय को एकजुट रहने और अपनी संस्कृति व धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया। स्वामी परिपूर्णानंद ने आचरण से धर्म की रक्षा करने पर जोर दिया।

रांची में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) के क्षेत्र सामाजिक सदभाव संयोजक राकेश लाल ने हिंदू समुदाय को एकजुट रहने और अपनी संस्कृति व धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति एक हिंदू है और यह भाव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। राकेश लाल ने उपस्थित लोगों से हिंदू होने का गर्व महसूस करने और इसे अपने जीवन में प्रदर्शित करने का आग्रह किया। उन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के महत्व को रेखांकित करते हुए इन तीनों के बीच अटूट संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने परिवारों से अपनी बेटियों के साथ संवाद स्थापित करने, उनकी भावनाओं को समझने और उन्हें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने का आग्रह किया। राकेश लाल ने घरों को तुलसी के पौधे, रंगोली, स्वास्तिक और गणेश-हनुमान के चित्रों से सजाने का सुझाव दिया, ताकि धार्मिक वातावरण बना रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करने और मोहल्ले के मंदिरों में सामूहिक आरती आयोजित करने का भी आह्वान किया। राकेश लाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू सम्मेलन जाति और भाषा से ऊपर उठकर एकता का संदेश देता है और यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कौन अपना है और कौन पराया। उन्होंने आरएसएस की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बताया कि संगठन ने 50,000 से अधिक सम्मेलन आयोजित किए हैं। चिन्मय आश्रम रांची के महंत स्वामी परिपूर्णानंद महाराज ने इस अवसर पर एक गहन प्रवचन दिया। उन्होंने ‘ धर्म ो रक्षति रक्षितः’ के सिद्धांत को उद्धृत करते हुए कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म रक्षा करता है। स्वामी परिपूर्णानंद ने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व की रक्षा केवल आचरण से ही की जा सकती है, केवल नारे लगाने से नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म को जीवित रखने के लिए उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। उन्होंने दूसरे धर्म ों के लोगों के प्रतीकों और आचरणों से पहचाने जाने का उदाहरण देते हुए पूछा कि हिंदू ऐसा क्यों नहीं करते। स्वामी परिपूर्णानंद ने उपस्थित लोगों को प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करने, स्वाध्याय करने और संतों का सम्मान करने की सलाह दी। उन्होंने दुर्योधन का उदाहरण देते हुए कहा कि धर्म को जानकर भी उसका पालन न करना अ धर्म है। उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके अपने आचरण को सुधारने और संगठित होने का आग्रह किया, ताकि धर्म हमारी रक्षा कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया जाना चाहिए। स्वामी परिपूर्णानंद ने कहा कि धर्म एक जीवनशैली है, जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। विहिप प्रांत सेवा प्रमुख एवं कार्यक्रम संयोजक अजय अग्रवाल ने हिंदू संगठनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट रहने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए संगठित होना आवश्यक है। उन्होंने हिंदू समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया और उनसे निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में विधायक सीपी सिंह, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री केबी प्रसाद यादव, महानगर संघचालक पवन मंत्री, नगर कार्यवाह मदन कुमार राजभर, विभाग सेवा प्रमुख अक्षय प्रसाद, महानगर सह कार्यवाह विनायक मिश्र, प्रो.

कृष्ण बल्लभ प्रसाद, विजय छापरिया, अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा, सत्या पांडेय, प्रांतीय सचिव लालाबाबू सिंह, संजीव विजय वर्गीय, चिंटू, परीक्षित पांडेय, अभिषेक कुमार पांडेय, कपिलदेव पांडेय, राजेश महतो, रंजय वर्मा और अजेश अग्रवाल सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राकेश लाल और स्वामी परिपूर्णानंद के विचारों का समर्थन किया और हिंदू समुदाय को एकजुट रहने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में देशभक्ति और धार्मिक उत्साह का माहौल था। सभी ने मिलकर भारत माता की जय और हिंदू धर्म की जय के नारे लगाए। यह सम्मेलन हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसने उन्हें एकजुट होकर अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया





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