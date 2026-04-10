रांची में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

डीजीपी ने रांची शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो कैमरों की गुणवत्ता की समीक्षा करेगी, रिज़ॉल्यूशन बढ़ाएगी और नए स्थानों का चयन करेगी। निष्क्रिय कैमरों को ठीक करने और उन्हें बदलने की योजना बनाई गई है।

राज्य ब्यूरो, रांची । डीजीपी ने रांची शहरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में गठित की गई है। इस समिति में डीआईजी झारखंड जगुआर इंद्रजीत महथा और रांची के एसएसपी राकेश रंजन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। डीजीपी ने नवगठित उच्च स्तरीय समिति को रांची के शहरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए स्थापित

सभी सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की गहन समीक्षा करने का निर्देश दिया है। समिति को मौजूदा कैमरों के रिज़ॉल्यूशन को बढ़ाने और नए स्थानों पर कैमरा स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने का भी दायित्व सौंपा गया है। डीजीपी ने नवगठित समिति को उपरोक्त सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा करने और स्थल चयन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पुलिस मुख्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, रांची शहरी क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों को प्रभावी बनाया जाएगा और उन्हें सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।\रांची शहर के चौक-चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो एक नियंत्रण कक्ष से निगरानी किए जाते थे। हालांकि, इनमें से कई कैमरे हाल के दिनों में निष्क्रिय हो गए हैं। इन कैमरों की निष्क्रियता का मुख्य कारण मरम्मत और उचित रख-रखाव का अभाव रहा है। समय-समय पर इन कैमरों की मरम्मत न होने और उनके रखरखाव पर ध्यान न देने के कारण, वे खराब हो गए और निगरानी प्रणाली अप्रभावी हो गई। डीजीपी को लगातार इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद उन्होंने सभी कैमरों को दुरुस्त करने से लेकर उन्हें बदलने तक की योजना बनाई है। अब, उच्च स्तरीय समिति इन सभी पहलुओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रांची शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीसीटीवी कैमरों की पुनः स्थापना और रखरखाव सुनिश्चित करने से शहर में नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी और अपराधों पर अंकुश लगेगा।\समिति की रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस मुख्यालय द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें खराब कैमरों की मरम्मत, नए कैमरों की स्थापना, और नियंत्रण कक्ष में सुधार शामिल हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य रांची शहर में एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाना है, जहां नागरिक बिना किसी डर के रह सकें। सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी निगरानी से अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी और अपराधियों को पकड़ने में भी सुविधा होगी। इस योजना से शहर में अपराध दर में कमी आने की संभावना है, जिससे शहर के लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से यातायात प्रबंधन में भी सुधार होगा, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, यह पहल रांची शहर के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर को एक सुरक्षित स्थान बनाने में सहायक होगा। इस परियोजना की सफलता शहर की सुरक्षा और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पुलिस प्रशासन इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और शहर के सभी नागरिकों से इसमें सहयोग की अपील करता है





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