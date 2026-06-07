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रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी का आतंक जारी

रोबरी/आतंक News

रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी का आतंक जारी
रांची रंगदारी धमकीगैंगस्टर प्रिंस खानविदेशी नंबर व्हाट्सएप
📆07-06-2026 21:52:00
📰Dainik Jagran
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रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने की दहशत जारी है। कई कारोबारियों को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भेजकर करोड़ों रुपये की मांग की गई है। पाल ब्रदर्स ज्वेलर्स के संचालक सुमन पाल भी शिकार हुए। पुलिस तकनीकी जांच कर रही है।

रांची शहर में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने के दaurat अधिकारियों द्वारा बड़ी स Jammu व्यवस्था gegeben है। भले ही पुलिस ne ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है, लेकिन कई कारोबारियों को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भेजकर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। हाल ही में पाल ब्रदर्स ज्वेलर्स के संचालक सहित चार बड़े कारोबारियों को इस प्रकार का धमकी दिया गया है। लगातार घटनाओं से कारोबारी वर्ग में भय का माहौल फैल रहा है और पुलिस से मजबूत कार्रवाई की मांग की जा रही है। ताजा मामला लालपुर थाना क्षेत्र के हरिओम टावर निवासी कारोबारी उदय शंकर से जुड़ा है। उदय शंकर ने लालपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 5 जून की रात करीब 10:30 बजे उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर (971545920432) से व्हाट्सएप मैसेज और वाइस काल प्राप्त हुआ। मैसेज भेजने वालों ने खुद को दुबई में बैठा प्रिंस खान बताया और पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की। रकम नहीं देने पर उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इससे परिवार में दहशत फैल गई। उदय शंकर ने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। एक ही तरह के मामला चर्चित पाल ब्रदर्स ज्वेलर्स के संचालक सुमन पाल से भी हुआ। सुमन पाल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 4 जून की रात करीब 9:50 बजे उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आया। कोने वाले ने स्वयं को प्रिंस खान बताते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। जिसके बाद उन्होंने भी लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों मामलों में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर एक ही है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि रंगदारी मांगने की घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है। पुलिस विदेशी नंबर, व्हाट्सएप चैट, वाइस नोट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से कॉल करने वाले की वास्तविक लोकेशन और पहचान का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में लगातार सामने आ रही रंगदारी की घटनाओं ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक सप्ताह में चार बड़े व्यवसायियों से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कारोबारियों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसका व्यापारिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। धमकी देने वालों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर पीड़ित कारोबारियों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे ही एक मामला वासेपुर गैंगवार में भी सामने आया है, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान ने फहीम खान के बेटे इकबाल की हत्या की साजिश रची थी। शूटरों ने उस साजिश को खोला था, जिससे गैंगवार में दंगा फैलने का खतरा तोड़ा गया था। हालांकि वह मामला अलग है, लेकिन इसमें भी प्रिंस खान का नाम जुड़ा हुआ है, जो इसके दोहरे मायने रखता है। शहर में Gaiंgster प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी का बडा सranetwork जारी है और पुलिस इसके खिलाफ आपरेशन चला रही है। कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों मुख्य मामलों में एक ही विदेशी नंबर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे संगठन का हाथ पता लगाने में मदद मिल सकती है। अगर यह ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, तो पुलिस की छूपी होगी। इस प्रकार, रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी का दौर जारी है। कई कारोबारियों को करोड़ों रुपये की धमकी मिल रही है और पुलिस ऐसे गिरोहों पर कड़ाई करने के लिए तैयार है। अगर आप भी ऐसी धमकी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सुरक्षा के लिए कारोबारियों को कैमरे और सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए.

रांची शहर में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने के दaurat अधिकारियों द्वारा बड़ी स Jammu व्यवस्था gegeben है। भले ही पुलिस ne ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है, लेकिन कई कारोबारियों को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भेजकर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। हाल ही में पाल ब्रदर्स ज्वेलर्स के संचालक सहित चार बड़े कारोबारियों को इस प्रकार का धमकी दिया गया है। लगातार घटनाओं से कारोबारी वर्ग में भय का माहौल फैल रहा है और पुलिस से मजबूत कार्रवाई की मांग की जा रही है। ताजा मामला लालपुर थाना क्षेत्र के हरिओम टावर निवासी कारोबारी उदय शंकर से जुड़ा है। उदय शंकर ने लालपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 5 जून की रात करीब 10:30 बजे उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर (971545920432) से व्हाट्सएप मैसेज और वाइस काल प्राप्त हुआ। मैसेज भेजने वालों ने खुद को दुबई में बैठा प्रिंस खान बताया और पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की। रकम नहीं देने पर उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इससे परिवार में दहशत फैल गई। उदय शंकर ने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। एक ही तरह के मामला चर्चित पाल ब्रदर्स ज्वेलर्स के संचालक सुमन पाल से भी हुआ। सुमन पाल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 4 जून की रात करीब 9:50 बजे उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आया। कोने वाले ने स्वयं को प्रिंस खान बताते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। जिसके बाद उन्होंने भी लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों मामलों में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर एक ही है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि रंगदारी मांगने की घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है। पुलिस विदेशी नंबर, व्हाट्सएप चैट, वाइस नोट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से कॉल करने वाले की वास्तविक लोकेशन और पहचान का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में लगातार सामने आ रही रंगदारी की घटनाओं ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक सप्ताह में चार बड़े व्यवसायियों से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कारोबारियों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसका व्यापारिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। धमकी देने वालों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर पीड़ित कारोबारियों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे ही एक मामला वासेपुर गैंगवार में भी सामने आया है, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान ने फहीम खान के बेटे इकबाल की हत्या की साजिश रची थी। शूटरों ने उस साजिश को खोला था, जिससे गैंगवार में दंगा फैलने का खतरा तोड़ा गया था। हालांकि वह मामला अलग है, लेकिन इसमें भी प्रिंस खान का नाम जुड़ा हुआ है, जो इसके दोहरे मायने रखता है। शहर में Gaiंgster प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी का बडा सranetwork जारी है और पुलिस इसके खिलाफ आपरेशन चला रही है। कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों मुख्य मामलों में एक ही विदेशी नंबर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे संगठन का हाथ पता लगाने में मदद मिल सकती है। अगर यह ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, तो पुलिस की छूपी होगी। इस प्रकार, रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी का दौर जारी है। कई कारोबारियों को करोड़ों रुपये की धमकी मिल रही है और पुलिस ऐसे गिरोहों पर कड़ाई करने के लिए तैयार है। अगर आप भी ऐसी धमकी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सुरक्षा के लिए कारोबारियों को कैमरे और सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए

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