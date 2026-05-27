राखी सावंत की दर्द भरी कहानी: मां को फेंक नहीं सकती, परिवार ने किया इस्तेमाल, तड़पी एक्ट्रेस

राखी सावंत ने अपने लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं. उनका दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत रोती हूं. कल रात को ही खूब रोई हूं. मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है कि खाना खाया या नहीं खाया. मां जिंदा थी तो पूछती थी कि खाना खा ले. राखी आगे बोलीं- घर भी एक दम श्मशान घाट जैसा लगता है, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं होता. जिंदगी में कोई भी नहीं है. हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं दोबारा शादी करूं, क्योंकि ये सब मुझे लूट लेंगे. इन लोगों को बीवी नहीं चाहिए, ये लोग मुझे इस्तेमाल करके सीढ़ी की तरह चढ़ना चाहते हैं. मेरी जिंदगी से मेरा भरोसा उठ गया है. कैसे कीचड़ों में आई हूं मैं. अपना दर्द बयां करते हुए राखी सावंत फूट-फूटकर रोने लगीं.
घर श्मशान बन गया', मां की हुई मौत-2 बार टूटी शादी, तड़पकर रोई एक्ट्रेस, भारती सिंह के भी निकले आंसू हमेशा हंसते-खिलखिलाते हुए दिखने वाली राखी सावंत अब फूट-फूटकर रोती हुई नजर आईं.
राखी को तड़पता देखकर भारती सिंह भी रो पड़ीं और फैंस भी इमोशनल हो गए. कहते हैं कि जो दिखने में सख्त लगता है, अंदर से वो उनता ही इमोशनल और दिल का सच्चा इंसान होता है. एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत भी कुछ ऐसी ही हैं. राखी को दुनिया एक बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस के तौर पर जानती है.
लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे काफी दर्द छिपा है. अब कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंचीं. इस दौरान बोल्ड और बिंदास दिखने वाली राखी को इमोशनल होता देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं. राखी ने सच्चाई से अपनी जिंदगी की मुश्किलों पर बात की
राखी सावंत दर्द भरी कहानी मां को फेंक नहीं सकती परिवार ने किया इस्तेमाल तड़पी एक्ट्रेस एंटरटेनमेंट क्वीन बोल्ड और बिंदास दिखने वाली इमोशनल होती देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं दो शादियां टूटीं दुर््रानी संग धर्म बदलकर निकाह किया अकेले रहती हैं