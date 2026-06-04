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राखी सावंत के भाई ने बताया राखी का असली चेहरा, एक्ट्रेस की असल जिंदगी के बारे में खोले कई राज

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राखी सावंत के भाई ने बताया राखी का असली चेहरा, एक्ट्रेस की असल जिंदगी के बारे में खोले कई राज
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📆04-06-2026 05:50:00
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राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने अपनी बहन के व्यक्तित्व के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि लोग जिस राखी सावंत को टीवी स्क्रीन, सोशल मीडिया और पैपराजी के कैमरों के सामने देखते हैं, वो काफी हद तक उनकी असली शख्सियत भी ह.

भाई राकेश सावंत ने बताया राखी सावंत का असली चेहरा , एक्ट्रेस की असल जिंदगी के बारे में खोले कई राज. राखी सावंत (Rakhi Sawant) को लंबे समय से ड्रामा क्वीन के नाम से जाना जाता है.

जी हां, अपने अनोखे अंदाज, बेबाक बयानों और अतरंगी हरकतों की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. कभी स्पाइडर-मैन की ड्रेस पहनकर पब्लिक प्लेसेस पर पहुंच जाती हैं तो कभी ऐसे दावे कर देती हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. कैमरों के सामने उनकी एनर्जी, मस्ती और नाटकीय अंदाज को देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर पर्दे के पीछे राखी सावंत कैसी हैं?

क्या वो सिर्फ कैमरों के लिए ऐसा बेहेवियर करती हैं या रियल लाइफ में भी उनका स्वभाव ऐसा ही है? ऐसे में हाल ही में राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी बहन के व्यक्तित्व के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि लोग जिस राखी सावंत को टीवी स्क्रीन, सोशल मीडिया और पैपराजी के कैमरों के सामने देखते हैं, वो काफी हद तक उनकी असली शख्सियत भी है.

राकेश सावंत अपनी फिल्म Hum Angrezon Ke Zamane Ke Jailer Hain के प्रमोशन के सिलसिले में एक इंटरव्यू के दौरान पहुंचे थे. बातचीत के दौरान उन्होंने राखी सावंत के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैमरे के सामने दिखने वाली राखी और वास्तविक जीवन की राखी में ज्यादा अंतर नहीं है. राकेश के मुताबिक, राखी स्वभाव से बेहद खुली सोच वाली, बेबाक और भावुक इंसान हैं.

वो जिस तरह मीडिया के सामने अपने विचार रखती हैं, उसी तरह निजी जिंदगी में भी बिना किसी झिझक के अपनी बात कहती हैं. उन्होंने कहा कि राखी अभिनय या दिखावे के लिए अलग व्यक्तित्व नहीं अपनातीं, बल्कि उनका वास्तविक स्वभाव ही ऐसा है कि लोग उन्हें देखकर कभी हैरान हो जाते हैं तो कभी हंसने पर मजबूर हो जाते हैं.

राकेश सावंत ने अपनी बहन के उस पक्ष का भी जिक्र किया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. उन्होंने बताया कि राखी का दिल बहुत बड़ा है और वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटतीं. उनके अनुसार, अगर कोई महिला किसी परेशानी में उनसे मदद मांगती है तो राखी हरसंभव सहायता करने की कोशिश करती हैं.

चाहे किसी विवाद में सलाह देनी हो या किसी पीड़ित महिला के समर्थन में खड़ा होना हो, राखी हमेशा आगे रहती हैं. राकेश ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो पुलिस स्टेशन तक जाने से भी नहीं घबरातीं और दूसरों के लिए आवाज उठाने को तैयार रहती हैं. जहां एक ओर राखी सावंत अपनी सार्वजनिक छवि में हमेशा खुशमिजाज और आत्मविश्वासी दिखाई देती हैं, वहीं उनकी निजी जिंदगी कई उतार-चढ़ावों से भरी रही है.

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में राखी ने अपनी पर्सनल लाइफ और रिश्तों को लेकर कई भावुक बातें साझा की थीं. राखी ने कहा कि उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि लोग उन्हें शादी के लिए सूटेबल नहीं मानते. उनका दावा है कि उनकी बेबाक और खुली सोच की वजह से कई लोग उन्हें वाइफ मैटीरियल नहीं समझते.

उन्होंने कहा कि लोग उनके व्यक्तित्व को गलत तरीके से आंकते हैं और उनकी वास्तविक भावनाओं को समझ नहीं पाते. राखी सावंत ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में एक व्यक्ति को शादी के लिए प्रपोज किया था. हालांकि, उस व्यक्ति ने उनका ऑफर स्वीकार नहीं किया. राखी के मुताबिक, उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि वो वाइफ मैटीरियल नहीं हैं.

इस घटना ने उन्हें काफी दुख पहुंचाया. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की तरह उनकी भी एक सामान्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने की इच्छा है, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा साथी नहीं मिला जो उन्हें पूरी तरह समझ सके और स्वीकार कर सके

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