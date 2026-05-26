राखी सावंत ने गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने हाल ही में गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि 'जोरू का गुलाम' के सेट पर 'खुला है मेरा पिंजरा' गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ गोविंदा ने क्या किया था.

गोविंदा ने मेरे मुंह में...

', राखी सावंत के साथ 'जोरू का गुलाम' के सेट पर Govinda ने की थी ऐसी हरकत Rakhi Sawant on Govinda: राखी सावंत ने हाल ही में गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि 'खुला है मेरा पिंजरा' गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ गोविंदा ने क्या किया था. बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है.

एक्ट्रेस को लोग खासतौर पर उनके बेबाक अदाज के लिए पसंद करते हैं. अब हाल ही में राखी ने सुपरस्टार गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि 'जोरू का गुलाम' के सेट पर 'खुला है मेरा पिंजरा' गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ गोविंदा ने क्या किया था. हाल ही में राखी सावंत कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंची.

इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ, स्ट्रगल को लेकर बातचीत की





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