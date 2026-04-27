राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होना: आप में मचा सियासी तूफान, सौरभ भारद्वाज का पलटवार

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे पार्टी में सियासी भूचाल आ गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने चड्ढा पर पलटवार करते हुए उनकी शादी और पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाए हैं।

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) में शामिल होने के बाद राजनीति क गलियारों में तूफान आ गया है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने के अपने कारणों को विस्तार से बताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) में बढ़ते भ्रष्टाचार और नकारात्मक माहौल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अब उन सिद्धांतों और मूल्यों से भटक चुकी है जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। चड्ढा के इस कदम के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक वीडियो जारी करके चड्ढा पर पलटवार किया। भारद्वाज ने न केवल चड्ढा के आरोपों को खारिज किया बल्कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी टिप्पणी की, जिसमें उनकी शादी का भी उल्लेख किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने आप पार्टी में एक गहरी फूट पैदा कर दी है और पार्टी के भीतर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी छोड़ने के लिए आलोचना नहीं, बल्कि पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए फटकार लगाई जा रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने चड्ढा को सब कुछ दिया है, उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया और उनकी शादी में भी पूरा सहयोग किया। भारद्वाज ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसी के खिलाफ साजिश रचने का प्रयास करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चड्ढा को पार्टी छोड़ने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें पार्टी के खिलाफ इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए थीं। भारद्वाज ने चड्ढा के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि आप पार्टी में कोई नकारात्मक माहौल नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी हमेशा से पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस पूरे विवाद में, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी भी चर्चा का विषय बन गई है। दोनों की शादी सितंबर 2023 में उदयपुर के ताज लेक पैलेस में एक निजी समारोह में हुई थी, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए थे। हाल ही में, राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद परिणीति चोपड़ा ने सार्वजनिक रूप से अपने पति का समर्थन किया था। राघव चड्ढा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि अब आप पार्टी पहले जैसी नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में एक जहरीला माहौल बन गया है, जहां काम करने से रोका जाता है और संसद में बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। चड्ढा ने दावा किया कि पूरी पार्टी अब कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्हें बीजेपी में शामिल होने का फैसला लेना पड़ा। चड्ढा ने बीजेपी को एक ऐसी पार्टी बताया जो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जहां उन्हें अपनी राजनीति क महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। इसके जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कंपनी बदलते समय विचारधारा मायने नहीं रखती, लेकिन राजनीति क दल बदलते समय रखती है। उन्होंने स्वीकार किया कि चड्ढा को पार्टी छोड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन नौकरी बदलते समय भी आप अपने मालिक को सुचारू रूप से कार्यभार संभालने के लिए तीन महीने का नोटिस देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह एक जैसा नहीं है, लेकिन नौकरी बदलते समय भी लोग अपनी मूल कंपनी के खिलाफ साजिश नहीं रचते। भारद्वाज ने चड्ढा पर पार्टी के प्रति निष्ठा न दिखाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति क दल बदलने का आरोप लगाया। इस पूरे घटनाक्रम से आप पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और पार्टी को भविष्य में इसका सामना करना पड़ सकता है.

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में तूफान आ गया है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने के अपने कारणों को विस्तार से बताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) में बढ़ते भ्रष्टाचार और नकारात्मक माहौल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अब उन सिद्धांतों और मूल्यों से भटक चुकी है जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। चड्ढा के इस कदम के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक वीडियो जारी करके चड्ढा पर पलटवार किया। भारद्वाज ने न केवल चड्ढा के आरोपों को खारिज किया बल्कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी टिप्पणी की, जिसमें उनकी शादी का भी उल्लेख किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने आप पार्टी में एक गहरी फूट पैदा कर दी है और पार्टी के भीतर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी छोड़ने के लिए आलोचना नहीं, बल्कि पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए फटकार लगाई जा रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने चड्ढा को सब कुछ दिया है, उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया और उनकी शादी में भी पूरा सहयोग किया। भारद्वाज ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसी के खिलाफ साजिश रचने का प्रयास करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चड्ढा को पार्टी छोड़ने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें पार्टी के खिलाफ इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए थीं। भारद्वाज ने चड्ढा के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि आप पार्टी में कोई नकारात्मक माहौल नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी हमेशा से पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस पूरे विवाद में, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी भी चर्चा का विषय बन गई है। दोनों की शादी सितंबर 2023 में उदयपुर के ताज लेक पैलेस में एक निजी समारोह में हुई थी, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए थे। हाल ही में, राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद परिणीति चोपड़ा ने सार्वजनिक रूप से अपने पति का समर्थन किया था। राघव चड्ढा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि अब आप पार्टी पहले जैसी नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में एक जहरीला माहौल बन गया है, जहां काम करने से रोका जाता है और संसद में बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। चड्ढा ने दावा किया कि पूरी पार्टी अब कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्हें बीजेपी में शामिल होने का फैसला लेना पड़ा। चड्ढा ने बीजेपी को एक ऐसी पार्टी बताया जो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जहां उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। इसके जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कंपनी बदलते समय विचारधारा मायने नहीं रखती, लेकिन राजनीतिक दल बदलते समय रखती है। उन्होंने स्वीकार किया कि चड्ढा को पार्टी छोड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन नौकरी बदलते समय भी आप अपने मालिक को सुचारू रूप से कार्यभार संभालने के लिए तीन महीने का नोटिस देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह एक जैसा नहीं है, लेकिन नौकरी बदलते समय भी लोग अपनी मूल कंपनी के खिलाफ साजिश नहीं रचते। भारद्वाज ने चड्ढा पर पार्टी के प्रति निष्ठा न दिखाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक दल बदलने का आरोप लगाया। इस पूरे घटनाक्रम से आप पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और पार्टी को भविष्य में इसका सामना करना पड़ सकता है





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