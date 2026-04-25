राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने से जेन-जी में नाराजगी, इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स कम

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद युवा मतदाताओं, खासकर जेन-जी के बीच निराशा का माहौल है। सोशल मीडिया पर उनके फैसले का विरोध हो रहा है और इंस्टाग्राम पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स कम हो गए हैं।

दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया, जब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का निर्णय लिया। इस राजनीति क बदलाव ने युवा मतदाता ओं, विशेष रूप से जेन-जी (Gen Z) के बीच तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, और उनकी इस कदम पर व्यापक निराशा व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर आक्रोश व्याप्त है, और युवा मतदाता ओं का मानना है कि राघव चड्ढा ने उनके विश्वास को तोड़ा है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया फॉलोअर्स किसी व्यक्ति की लोकप्रियता और प्रभाव का महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को उनके इंस्टाग्राम पर 14.

6 मिलियन फॉलोअर्स थे, जबकि शनिवार दोपहर 1 बजे तक यह संख्या घटकर 13.5 मिलियन रह गई। इसका मतलब है कि मात्र 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 10 लाख लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #unfollowRaghavChadha हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और युवा मतदाता इस फैसले को 'धोखा' बताकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे 'अनफॉलो' अभियान के कारण राघव चड्ढा के फॉलोअर्स 24 घंटे में 10 लाख कम हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट किसी को रातोंरात हीरो बना सकता है, वहीं उसे रातोंरात शून्य भी कर सकता है। राघव चड्ढा ने पितृत्व अवकाश, गिग वर्कर्स की समस्याओं और 10 मिनट की डिलीवरी जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने एक दिन के लिए ब्लिंकिट (Blinkit) के डिलीवरी पार्टनर के रूप में भी काम किया था, जिससे उनकी 'पहुंच योग्य' नेता वाली छवि उभरी। इस तरह के प्रयासों ने उन्हें पारंपरिक राजनीति से अलग खड़ा किया था। हालांकि, भाजपा में शामिल होने के फैसले ने उनके कई समर्थकों को निराश किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राघव चड्ढा ने भाजपा में शामिल होते ही अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना करने वाले पुराने पोस्ट्स को हटा दिया है। 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि अब चड्ढा की टाइमलाइन पर मोदी का जिक्र करने वाले केवल दो पोस्ट बचे हैं, और दोनों ही प्रधानमंत्री की प्रशंसा में हैं। राज्यसभा में 'आप' के उपनेता पद से हटाए जाने के बावजूद, राघव चड्ढा को व्यापक समर्थन मिला था। उनकी पत्नी, बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर एक रील साझा की थी, जिसमें एक यूजर ने सुझाव दिया था कि चड्ढा को अपनी खुद की 'जेन Z पार्टी' बनानी चाहिए। पर्वतारोही रोहताश खिलेरी, जो हाल ही में ऑक्सीजन की सहायता के बिना यूरोप के माउंट एल्ब्रस पर 24 घंटे तक रहने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं, उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें अनफॉलो किया है। राजनीतिक विश्लेषक दीक्षा कांडपाल ने ट्वीट किया कि राघव चड्ढा की इंस्टाग्राम पर पहली पोस्ट पर अनफॉलो करने की टिप्पणियों की संख्या बहुत अधिक है, और कई युवा उन्हें अनफॉलो करने के लिए कह रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि डेटा और रणनीति के माहिर माने जाने वाले राघव चड्ढा इस डिजिटल नुकसान की भरपाई कैसे करते हैं और क्या वे युवाओं के बीच अपनी खोई हुई साख वापस पा सकेंगे। यह घटना राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, जो यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर किसी नेता की छवि और लोकप्रियता कितनी जल्दी बदल सकती है





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