राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने का ऐलान

आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। पंजाब कांग्रेस ने केजरीवाल पर साधा निशाना।

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) में एक बड़ा राजनीति क संकट गहरा गया है, क्योंकि पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) में शामिल होने का ऐलान किया है। इस खबर के सामने आने के बाद आप खेमे में खलबली मच गई है। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे ' ऑपरेशन लोटस ' करार दिया है, और आशंका जताई जा रही है कि राघव चड्ढा के साथ आप के छह और राज्यसभा सांसद भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इस घटनाक्रम पर पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि केजरीवाल और आप की राजनीति में विरोधाभास है, जहां वे एक तरफ तो 'तवायफों के कोठे बंद कराने' की बात करते हैं, वहीं खुद 'मुजरा' करने लगे हैं। खैरा ने आगे कहा कि केजरीवाल ने आप की मूल विचारधारा को धोखा दिया है और अब केवल धन की राजनीति कर रहे हैं। उनका मानना है कि राज्यसभा सांसद, जिन्हें आप में पद पाने के लिए पैसे देने पड़े थे, का पार्टी छोड़ना स्वाभाविक था। खैरा ने भविष्यवाणी की है कि आप 2027 के पंजाब चुनावों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति खो देगी और भारतीय राजनीति से पूरी तरह गायब हो जाएगी। राघव चड्ढा को पार्टी में अलग-थलग करने की कोशिशें पिछले कुछ महीनों से चल रही थीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। चड्ढा के साथ-साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। इन नेताओं की राजनीति क और व्यक्तिगत उपलब्धियों को देखते हुए, उनका पार्टी छोड़ना केजरीवाल के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है। राघव चड्ढा , जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, राजनीति में आने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 2012 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहयोग किया और जल्द ही पार्टी के एक प्रमुख प्रवक्ता बन गए। वह भारतीय राजनीति क दलों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और पूर्व में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 2020 से 2022 तक दिल्ली के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्य किया और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में, वह पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें पार्टी के राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, डॉ.

संदीप कुमार पाठक, जो 2022 से पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ने भी पार्टी छोड़ दी है। पाठक को पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका और संगठनात्मक क्षमता के लिए जाना जाता है। अशोक मित्तल, जिन्हें हाल ही में राघव चड्ढा को हटाकर राज्यसभा में उपनेता बनाया गया था, ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के संस्थापक कुलाधिपति भी हैं। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनके साथ स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह भी पार्टी छोड़ने वाले हैं, साथ ही बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी भी आप को अलविदा कहने वाले हैं। ये सभी पंजाब से सांसद हैं, और उनके पार्टी छोड़ने से पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है, जिसका असर आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। इस घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पार्टी के भीतर और बाहर राजनीतिक हलचल मचा दी है





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