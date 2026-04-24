राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, भाजपा में शामिल होने का ऐलान

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (आप) से इस्तीफा दे दिया है और भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उनके साथ दो-तिहाई से अधिक आप राज्यसभा सांसदों ने भी पार्टी छोड़ी है। चड्ढा ने पार्टी के मूल सिद्धांतों से विचलन को इस्तीफे का कारण बताया है।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) से अपने इस्तीफे की घोषणा की। यह घोषणा राजनीति क गलियारों में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। चड्ढा ने अत्यंत दुख और भारी मन से यह निर्णय लिया है, जिसका कारण उन्होंने पार्टी के मूल सिद्धांतों और आदर्शों से विचलन बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अब उन मूल्यों का पालन नहीं करती जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था। चड्ढा ने अपनी भविष्य की दिशा स्पष्ट करते हुए कहा कि वे अब जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने इस कदम को अपनी राजनीति क यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। राघव चड्ढा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए एक तीखी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताया। उनका कहना था कि पार्टी के वर्तमान स्वरूप और कार्यशैली से वे असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह शुरुआती सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और वे अब इस स्थिति में काम नहीं कर सकते थे। चड्ढा ने यह भी खुलासा किया कि उनके साथ दो-तिहाई से अधिक आप राज्यसभा सांसद भी हैं जो उनके इस निर्णय का समर्थन करते हैं और उनके साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। इन सांसदों में हरभजन सिंह , स्वाति मालीवाल , राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक , विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। राज्यसभा में आप के कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से हैं। इस सामूहिक इस्तीफे से आप को राज्यसभा में अपनी शक्ति कम करने का सामना करना पड़ेगा। राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ मिलकर संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस कदम को देश के हित में बताया और कहा कि भाजपा ही देश को आगे ले जा सकती है। चड्ढा ने आप के साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल पार्टी के लिए समर्पित किए। हालांकि, अब उन्हें लगता है कि पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। उनका मानना है कि अब आप देश के हित में काम करने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से, उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे गलत पार्टी में हैं, इसलिए उन्होंने आज यह घोषणा की है कि वे आप से अलग हो रहे हैं और जनता के करीब जा रहे हैं। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की और कहा कि वे हमेशा उनके हितों की रक्षा करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि यह आप के लिए एक बड़ा झटका है और इससे पार्टी की भविष्य की रणनीति पर असर पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आप इस स्थिति से कैसे उबरती है और भविष्य में क्या कदम उठाती है। चड्ढा और उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को भी राज्यसभा में अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी.

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) से अपने इस्तीफे की घोषणा की। यह घोषणा राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। चड्ढा ने अत्यंत दुख और भारी मन से यह निर्णय लिया है, जिसका कारण उन्होंने पार्टी के मूल सिद्धांतों और आदर्शों से विचलन बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अब उन मूल्यों का पालन नहीं करती जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था। चड्ढा ने अपनी भविष्य की दिशा स्पष्ट करते हुए कहा कि वे अब जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने इस कदम को अपनी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। राघव चड्ढा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए एक तीखी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताया। उनका कहना था कि पार्टी के वर्तमान स्वरूप और कार्यशैली से वे असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह शुरुआती सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और वे अब इस स्थिति में काम नहीं कर सकते थे। चड्ढा ने यह भी खुलासा किया कि उनके साथ दो-तिहाई से अधिक आप राज्यसभा सांसद भी हैं जो उनके इस निर्णय का समर्थन करते हैं और उनके साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। इन सांसदों में हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। राज्यसभा में आप के कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से हैं। इस सामूहिक इस्तीफे से आप को राज्यसभा में अपनी शक्ति कम करने का सामना करना पड़ेगा। राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ मिलकर संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस कदम को देश के हित में बताया और कहा कि भाजपा ही देश को आगे ले जा सकती है। चड्ढा ने आप के साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल पार्टी के लिए समर्पित किए। हालांकि, अब उन्हें लगता है कि पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। उनका मानना है कि अब आप देश के हित में काम करने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से, उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे गलत पार्टी में हैं, इसलिए उन्होंने आज यह घोषणा की है कि वे आप से अलग हो रहे हैं और जनता के करीब जा रहे हैं। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की और कहा कि वे हमेशा उनके हितों की रक्षा करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आप के लिए एक बड़ा झटका है और इससे पार्टी की भविष्य की रणनीति पर असर पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आप इस स्थिति से कैसे उबरती है और भविष्य में क्या कदम उठाती है। चड्ढा और उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को भी राज्यसभा में अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी





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