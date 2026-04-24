राघव चड्ढा ने छोड़ी आप, बीजेपी में शामिल, तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस घटना पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पटना: नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने एक महत्वपूर्ण राजनीति क घटनाक्रम में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) में शामिल होने का ऐलान किया है, जिससे राजनीति क गलियारों में हलचल मच गई है। इस घटना पर बिहार के विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी केवल दो तरीकों से काम करती है – या तो डराकर लोगों को अपने पक्ष में लाना या फिर लालच देकर। उन्होंने यह भी कहा कि राघव चड्ढा किसी लालच या डर के कारण बीजेपी में शामिल हुए होंगे। राघव चड्ढा के साथ-साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे अन्य नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं का पार्टी छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि वे सभी आप में महत्वपूर्ण पदों पर थे और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल के नामों पर भी दावे किए जा रहे हैं, साथ ही हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, लबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। राघव चड्ढा का राजनीति क सफर काफी दिलचस्प रहा है। वे राजनीति में आने से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे और उन्होंने 2012 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे पार्टी के एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उभरे और जल्द ही एक जाने-माने चेहरे बन गए। उन्होंने पार्टी के लिए टीवी पर कई बहसें लड़ीं और संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राघव चड्ढा भारतीय राजनीति क दलों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने थे और उन्होंने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। वे 2020 से मार्च 2022 तक दिल्ली के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे और इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। वर्तमान में, वे पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और अप्रैल 2022 से इस पद पर बने हुए हैं। हालांकि, हाल ही में उन्हें पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद से ही उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लगने लगी थीं। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्ट हटाने के भी आरोप लगे थे। इन घटनाओं के बाद, यह स्पष्ट हो गया था कि राघव चड्ढा अपने राजनीति क भविष्य के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। उनका बीजेपी में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि वे अब एक नई राजनीति क पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस घटना से आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को एक मजबूत नेता मिलने से पार्टी को फायदा होगा। बिहार में भी इस घटना को लेकर राजनीति क प्रतिक्रियाएं जारी हैं और विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह विपक्षी नेताओं को डराकर या लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और भविष्य में क्या राजनीति क समीकरण बदलते हैं। राघव चड्ढा के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने से राष्ट्रीय राजनीति में भी एक नया मोड़ आया है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिल सकता है.
पटना: नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस घटना पर बिहार के विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी केवल दो तरीकों से काम करती है – या तो डराकर लोगों को अपने पक्ष में लाना या फिर लालच देकर। उन्होंने यह भी कहा कि राघव चड्ढा किसी लालच या डर के कारण बीजेपी में शामिल हुए होंगे। राघव चड्ढा के साथ-साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे अन्य नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं का पार्टी छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि वे सभी आप में महत्वपूर्ण पदों पर थे और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल के नामों पर भी दावे किए जा रहे हैं, साथ ही हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, लबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। वे राजनीति में आने से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे और उन्होंने 2012 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे पार्टी के एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उभरे और जल्द ही एक जाने-माने चेहरे बन गए। उन्होंने पार्टी के लिए टीवी पर कई बहसें लड़ीं और संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राघव चड्ढा भारतीय राजनीतिक दलों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने थे और उन्होंने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। वे 2020 से मार्च 2022 तक दिल्ली के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे और इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। वर्तमान में, वे पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और अप्रैल 2022 से इस पद पर बने हुए हैं। हालांकि, हाल ही में उन्हें पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद से ही उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लगने लगी थीं। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्ट हटाने के भी आरोप लगे थे। इन घटनाओं के बाद, यह स्पष्ट हो गया था कि राघव चड्ढा अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। उनका बीजेपी में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि वे अब एक नई राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस घटना से आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को एक मजबूत नेता मिलने से पार्टी को फायदा होगा। बिहार में भी इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी हैं और विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह विपक्षी नेताओं को डराकर या लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और भविष्य में क्या राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। राघव चड्ढा के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने से राष्ट्रीय राजनीति में भी एक नया मोड़ आया है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिल सकता है
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