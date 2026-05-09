राघव चड्ढा ने AAP पर बड़ा हमला बोला, कहा- पंजाब को 'रंगला' बनाने का वादा दिखाकर, AAP ने पंजाब के खजाने को लूटा

राघव चड्ढा ने ईडी की छापामारी के बाद पंजाब में मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि AAP ने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और इसे कंगला पंजाब बना दिया। उन्होंने कहा कि ED की छापेमारी के दौरान बालकनी से एक बैग में 21 लाख रुपये नकद फेंके जाने और लगभग 100 करोड़ रुपये के फंड की राउंड-ट्रिपिंग की खबरें दिखाती हैं कि यह पंजाब में मिले जनादेश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने कहा कि AAP ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ धोखा किया है। लेकिन अंतिम जवाबदेही पंजाब की जनता तय करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन असली कार्रवाई पंजाब की जनता अगले विधानसभा चुनावों में करेगी।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर ईडी की छापामारी के बाद राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के नेता राघव चड्ढा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी ( AAP ) पर तीखा हमला बोला। सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और जनता के विश्वास के साथ धोखा किया गया है। राघव ने कहा कि AAP ने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और इसे कंगला पंजाब बना दिया। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए चड्ढा ने कहा, पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूट लिया है और इसे 'कंगला' बना दिया है...

ED की छापेमारी के दौरान बालकनी से एक बैग में 21 लाख रुपये नकद फेंके जाने और लगभग 100 करोड़ रुपये के फंड की राउंड-ट्रिपिंग (हेराफेरी) की खबरें दिखाती हैं कि यह पंजाब में मिले जनादेश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। AAP ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ धोखा किया है। लेकिन अंतिम जवाबदेही पंजाब की जनता तय करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, राघव चड्ढा ने कहा...

AAP से संबंध तोड़ने वाले 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ते समय कहा था कि पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के हाथों में फंसी हुई है। जब भी हमने पार्टी के भीतर ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की, तो हमें चुप करा दिया गया। लेकिन एजेंसियों की छापेमारी के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं... एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, लेकिन असली कार्रवाई पंजाब की जनता अगले विधानसभा चुनावों में करेगी,- राघव चड्ढा, बीजेपी नेत





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