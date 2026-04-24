राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, साथ में कई सांसद!

राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने साथ कुछ सांसदों को भी पार्टी से अलग होने के लिए प्रेरित किया है। जानें उनके इस्तीफे के पीछे का कारण और राजनीतिक भविष्य।
राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे पार्टी में भूचाल आ गया है। इस फैसले के साथ ही, उन्होंने अपने साथ कुछ अन्य सांसद ों को भी पार्टी से अलग होने के लिए प्रेरित किया है। यह घटनाक्रम लंबे समय से चल रही आंतरिक खींचतान का परिणाम है, जो आज खुलकर सामने आई है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर ही राजनीति क जीवन की शुरुआत की थी और सत्ता का स्वाद चखा था, इसलिए उनका यह कदम पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राघव चड्ढा की राजनीति क यात्रा से पहले का जीवन काफी दिलचस्प रहा है। वर्ष 2013 में, जब अन्ना हजारे का ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन अपने चरम पर था और रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन कर रहे थे, तब राघव चड्ढा पहले से ही एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा पूरी की थी और उसी दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। राजनीति में प्रवेश करने से पहले ही राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इतनी कम उम्र में ही वे देश के शीर्ष करदाताओं के समूह में शामिल हो गए थे। राघव चड्ढा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का निर्णय लिया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद, उन्होंने डेलॉयट और थॉर्नटन जैसी बहुराष्ट्रीय ऑडिट कंसल्टिंग फर्मों में भी काम किया, जहाँ उन्होंने अपने पेशेवर कौशल को निखारा। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को पहला महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली जनलोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने वाले राहुल मेहरा को सहयोग करना था, और यह जिम्मेदारी उन्हें स्वयं अरविंद केजरीवाल ने सौंपी थी। पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चड्ढा 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र निर्माण टीम के सक्रिय सदस्य थे। कुछ समय के लिए उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष भी बनाया गया। एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में अरविंद केजरीवाल की टीम से जुड़ने वाले राघव चड्ढा बहुत ही कम समय में केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गए। उन्होंने पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जल्द ही आप के युवा प्रवक्ता के रूप में उभर कर आए। उनकी प्रभावी संवाद शैली और मीडिया में सक्रिय उपस्थिति के कारण, वे आम आदमी पार्टी का एक जाना-माना चेहरा बन गए। राघव चड्ढा की राजनीति क करियर में तेजी से तरक्की हुई और वे पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होने लगे। उनका अनुभव और विशेषज्ञता पार्टी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित हुई। हालांकि, हाल के दिनों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके मतभेद बढ़ने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने अंततः पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। इस फैसले से पार्टी में एक खालीपन पैदा हो गया है, जिसे भरना आसान नहीं होगा। राघव चड्ढा के भविष्य के राजनीति क कदम क्या होंगे, यह अभी देखना बाकी है, लेकिन उनके इस फैसले ने निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उनके साथ जाने वाले सांसद ों के नाम अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है.
राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे पार्टी में भूचाल आ गया है। इस फैसले के साथ ही, उन्होंने अपने साथ कुछ अन्य सांसदों को भी पार्टी से अलग होने के लिए प्रेरित किया है। यह घटनाक्रम लंबे समय से चल रही आंतरिक खींचतान का परिणाम है, जो आज खुलकर सामने आई है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और सत्ता का स्वाद चखा था, इसलिए उनका यह कदम पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा से पहले का जीवन काफी दिलचस्प रहा है। वर्ष 2013 में, जब अन्ना हजारे का ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन अपने चरम पर था और रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन कर रहे थे, तब राघव चड्ढा पहले से ही एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा पूरी की थी और उसी दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। राजनीति में प्रवेश करने से पहले ही राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इतनी कम उम्र में ही वे देश के शीर्ष करदाताओं के समूह में शामिल हो गए थे। राघव चड्ढा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का निर्णय लिया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद, उन्होंने डेलॉयट और थॉर्नटन जैसी बहुराष्ट्रीय ऑडिट कंसल्टिंग फर्मों में भी काम किया, जहाँ उन्होंने अपने पेशेवर कौशल को निखारा। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को पहला महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली जनलोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने वाले राहुल मेहरा को सहयोग करना था, और यह जिम्मेदारी उन्हें स्वयं अरविंद केजरीवाल ने सौंपी थी। पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चड्ढा 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र निर्माण टीम के सक्रिय सदस्य थे। कुछ समय के लिए उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष भी बनाया गया। एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में अरविंद केजरीवाल की टीम से जुड़ने वाले राघव चड्ढा बहुत ही कम समय में केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गए। उन्होंने पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जल्द ही आप के युवा प्रवक्ता के रूप में उभर कर आए। उनकी प्रभावी संवाद शैली और मीडिया में सक्रिय उपस्थिति के कारण, वे आम आदमी पार्टी का एक जाना-माना चेहरा बन गए। राघव चड्ढा की राजनीतिक करियर में तेजी से तरक्की हुई और वे पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होने लगे। उनका अनुभव और विशेषज्ञता पार्टी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित हुई। हालांकि, हाल के दिनों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके मतभेद बढ़ने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने अंततः पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। इस फैसले से पार्टी में एक खालीपन पैदा हो गया है, जिसे भरना आसान नहीं होगा। राघव चड्ढा के भविष्य के राजनीतिक कदम क्या होंगे, यह अभी देखना बाकी है, लेकिन उनके इस फैसले ने निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उनके साथ जाने वाले सांसदों के नाम अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है
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