राघव चड्ढा का पार्टी परिवर्तन: समर्थकों में निराशा, फॉलोअर्स में भारी गिरावट

राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने से उनके समर्थकों में निराशा हुई है। 24 घंटे के भीतर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में 10 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

राघव चड्ढा का पार्टी परिवर्तन: समर्थकों में निराशा, 24 घंटे में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में भारी गिरावट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है। उनके साथ छह अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे आप पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अब आप नेतृत्व अपने बचे हुए सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश में जुट गया है। राघव चड्ढा के इस फैसले ने राजनीति क गलियारों में हलचल मचा दी है और उनके समर्थकों के बीच निराशा का माहौल है। राघव चड्ढा का यह कदम पिछले कुछ हफ़्तों से चर्चा में था, खासकर तब जब उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था। इसे अरविंद केजरीवाल और चड्ढा के बीच बढ़ती दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा था। चड्ढा ने हमेशा युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया है और उनकी आवाज को संसद में उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने पितृत्व अवकाश, ट्रैफिक की समस्या, टेलीकॉम कंपनियों की डेटा लिमिट, एयरपोर्ट पर समोसे की कीमतों और 10 मिनट डिलीवरी मॉडल में गिग वर्कर्स के शोषण जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया है। एक बार तो उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्याओं को समझने के लिए ब्लिंकइट डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम भी किया था। उनके इन प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने डिलीवरी कंपनियों को अनिवार्य 10 मिनट डिलीवरी समयसीमा हटाने का निर् देश दिया था। इन सब से उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो आम लोगों की समस्याओं को समझता है और युवाओं की भाषा बोलता है। हालांकि, भाजपा में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उनके कई समर्थकों ने इस फैसले को अवसरवादी राजनीति करार दिया है, जबकि कुछ लोगों ने इसे उनके राजनीति क करियर का एक नया अध्याय बताया है। सोशल मीडिया पर इस फैसले का सबसे बड़ा असर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या पर पड़ा है। पार्टी बदलने के 24 घंटे के भीतर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में 10 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को उनके इंस्टाग्राम पर 1.

46 करोड़ फॉलोअर्स थे, जो शनिवार दोपहर 2 बजे तक घटकर 1.35 करोड़ रह गए। एनसीपी नेता अनीश गावंडे ने दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर चलाए गए 'जेन जी अनफॉलो' अभियान के कारण राघव चड्ढा के फॉलोअर्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट किसी को रातोंरात हीरो और जीरो दोनों बना सकता है। राघव चड्ढा ने पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। राज्यसभा में भी उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था, जिससे पारंपरिक राजनीति और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच की दूरी कम हुई थी। राघव चड्ढा के पार्टी बदलने के फैसले से आप पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा में उनकी भूमिका क्या होती है और वे आने वाले समय में किस तरह के राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी घटती लोकप्रियता को भी उन्हें गंभीरता से लेना होगा और अपने समर्थकों को फिर से जोड़ने का प्रयास करना होगा। कुल मिलाकर, राघव चड्ढा का यह फैसला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक परिदृश्य को किस दिशा में ले जाता है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया आज के समय में राजनीतिक नेताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उनकी लोकप्रियता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी राजनीति इंस्टाग्राम फॉलोअर्स

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MPPSC 2021 स्‍टेट सर्विस रिजल्‍ट जारी: डिप्‍टी कलेक्‍टर के 24 पदों में जनरल कैटेगरी से सिर्फ 2, टॉप 10 में ...मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSC स्टेट सर्विसेज एग्जाम - 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने मार्क लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दी है। कैंडिडेट्स MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.

Read more »

Gold Price Today: सोना हुआ इतना सस्ता, चांदी के रेट भी घटे, फटाफट कर लें खरीदारी, जानें भावGold and Silver Prices Today on October 8, 2024: पिछले हफ्ते 24 कैरेट सोने के भाव में 0.3% और पिछले 10 दिनों में 1% का इजाफा हुआ है.

Read more »

सदर अस्पताल के OPD में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती: मुजफ्फरपुर में हर रोज 10 हजार मरीजों का इलाज, मौसम बदलते...मुजफ्फरपुर जिला में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से लोगो की सेहत का हाल बिगाड़ दिया है।सिर्फ सदर अस्पताल में दस हजार मरीज बीते एक सप्ताह में इलाज के लिए आ चुके है।वही मौसम से बीमार पड़ने वाले की मरीजों की आंकड़े पर यदि बात

Read more »

सोने का भाव आज बढ़ गया, जानें लखनऊ में नए साल के दूसरे दिन रेटसोने का भाव आज बढ़ गया है। नए साल के दूसरे दिन 22 कैरेट सोने का भाव 71,660 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोने की कीमत आज 78,160 रुपये प्रति 10 ग्राम है। लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 71,660 रुपये है और 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 78,160 रुपये है। चांदी की कीमत में आज बदलाव हुआ है। आज एक किलो चांदी का रेट 90,400 रुपये है।

Read more »

'सिकंदर' एडवांस बुकिंग: 24 घंटे में बिक गए 76 हजार टिकट, इन 10 सर्किट्स में तेजी से भर रही सीटें, चार द‍िन बाकीसलमान खान की ईद र‍िलीज 'सिकंदर' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और पहले 24 घंटे में ही इसकी 76 हजार से अध‍िक टिकटों की प्री-सेल्‍स बुकिंग हो चुकी है। सबसे तेजी से द‍िल्‍ली-एनसीआर, महाराष्‍ट्र और राजस्‍थान में टिकटों की बिक्री हो रही है। जबकि अभी 4 द‍िन बाकी...

Read more »

बहराइच में 24 घंटे में दो मासूमों को खा गया भेड़िया, 10 महीने की बच्ची को मां के पास से ले गया; तलाश में लगीं 28 टीमेंबहराइच जिले में भेड़िया का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में भेड़िया के हमले से दो बच्चों की मौत हो गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। तीन महीने में अब तक 10 लोग भेड़िया के शिकार बन चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। वन विभाग की टीमें भेड़ियों की तलाश में जुटी हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही...

Read more »