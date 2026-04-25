राघव चड्ढा का पार्टी परिवर्तन: समर्थकों में निराशा, फॉलोअर्स में भारी गिरावट

राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने से उनके समर्थकों में निराशा हुई है। 24 घंटे के भीतर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में 10 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
राघव चड्ढा का पार्टी परिवर्तन: समर्थकों में निराशा, 24 घंटे में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में भारी गिरावट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है। उनके साथ छह अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे आप पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अब आप नेतृत्व अपने बचे हुए सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश में जुट गया है। राघव चड्ढा के इस फैसले ने राजनीति क गलियारों में हलचल मचा दी है और उनके समर्थकों के बीच निराशा का माहौल है। राघव चड्ढा का यह कदम पिछले कुछ हफ़्तों से चर्चा में था, खासकर तब जब उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था। इसे अरविंद केजरीवाल और चड्ढा के बीच बढ़ती दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा था। चड्ढा ने हमेशा युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया है और उनकी आवाज को संसद में उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने पितृत्व अवकाश, ट्रैफिक की समस्या, टेलीकॉम कंपनियों की डेटा लिमिट, एयरपोर्ट पर समोसे की कीमतों और 10 मिनट डिलीवरी मॉडल में गिग वर्कर्स के शोषण जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया है। एक बार तो उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्याओं को समझने के लिए ब्लिंकइट डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम भी किया था। उनके इन प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने डिलीवरी कंपनियों को अनिवार्य 10 मिनट डिलीवरी समयसीमा हटाने का निर् देश दिया था। इन सब से उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो आम लोगों की समस्याओं को समझता है और युवाओं की भाषा बोलता है। हालांकि, भाजपा में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उनके कई समर्थकों ने इस फैसले को अवसरवादी राजनीति करार दिया है, जबकि कुछ लोगों ने इसे उनके राजनीति क करियर का एक नया अध्याय बताया है। सोशल मीडिया पर इस फैसले का सबसे बड़ा असर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या पर पड़ा है। पार्टी बदलने के 24 घंटे के भीतर उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में 10 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को उनके इंस्टाग्राम पर 1.
46 करोड़ फॉलोअर्स थे, जो शनिवार दोपहर 2 बजे तक घटकर 1.35 करोड़ रह गए। एनसीपी नेता अनीश गावंडे ने दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर चलाए गए 'जेन जी अनफॉलो' अभियान के कारण राघव चड्ढा के फॉलोअर्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट किसी को रातोंरात हीरो और जीरो दोनों बना सकता है। राघव चड्ढा ने पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। राज्यसभा में भी उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था, जिससे पारंपरिक राजनीति और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच की दूरी कम हुई थी। राघव चड्ढा के पार्टी बदलने के फैसले से आप पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा में उनकी भूमिका क्या होती है और वे आने वाले समय में किस तरह के राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी घटती लोकप्रियता को भी उन्हें गंभीरता से लेना होगा और अपने समर्थकों को फिर से जोड़ने का प्रयास करना होगा। कुल मिलाकर, राघव चड्ढा का यह फैसला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक परिदृश्य को किस दिशा में ले जाता है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया आज के समय में राजनीतिक नेताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उनकी लोकप्रियता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है
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