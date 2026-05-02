राजकोट और जूनागढ़ में दुखद घटनाएं: डूबने से तीन की मौत, सड़क दुर्घटना में दो की जान गई

गुजरात के राजकोट जिले में अजी बांध में डूबने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक लापता है। जूनागढ़ में सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए।

गुजरात के राजकोट जिले में एक हृदयविदारक घटना ने एक परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है। शनिवार दोपहर को अजी बांध में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की डूबने से दुखद मौत हो गई, जबकि एक सदस्य अभी भी लापता है। यह घटना शाम लगभग चार बजे हुई जब परिवार बांध के पास स्थित एक मंदिर में दर्शन करने गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रोहित जाधव, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, पानी में उतरा था, लेकिन अचानक वह डूबने लगा। अपने भाई रोहित को बचाने के लिए, धवल जाधव (18 वर्ष) और रिश्तेदार ध्रुव मकवाना (15 वर्ष) ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। दुर्भाग्यवश, वे तीनों ही पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्थिति को और भी भयावह बनाते हुए, धवल के पिता, भरत जाधव (42 वर्ष), अपने बेटों और भतीजे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन वे भी डूब गए। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने बताया कि रोहित जाधव अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। अन्य तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर बांधों और जलाशयों के पास सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्थानीय प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। वहीं, जूनागढ़ जिले में भी एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। शनिवार दोपहर को जूनागढ़ जिले के मांगरोल तालुका के राहिज गांव के पास राजमार्ग पर एक नीलगाय के अचानक सामने आने से तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी बस पलट गई। इस दुर्घटना में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, भावनगर से गढ़वी समुदाय के लगभग 50 यात्री द्वारका और सोमनाथ की धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। दोपहर लगभग 3 बजे, जब बस राहिज गांव के पास से गुजर रही थी, तभी एक नीलगाय अचानक सड़क पर आ गई। बस चालक ने नीलगाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। इस दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सड़क सुरक्षा और वन्यजीवों के कारण होने वाली दुर्घटना ओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है। राजमार्गों पर गति सीमा का पालन करना और वन्यजीवों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। दोनों ही घटनाएं अत्यंत दुखद हैं और परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनी हैं। राजकोट में डूबने की घटना एक परिवार के लिए गहरा आघात है, जबकि जूनागढ़ में सड़क दुर्घटना तीर्थयात्रियों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की कितनी आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बांधों और जलाशयों के पास सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने चाहिए और लोगों को पानी में उतरने से रोकने के लिए चेतावनी संकेत लगाए जाने चाहिए। राजमार्गों पर गति सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोगों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करने और सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। इन घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम उनके दुख में शामिल हैं। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर सड़क सुरक्षा और जल सुरक्षा को बढ़ावा दें ताकि किसी और को इस तरह का दुख न सहना पड़े.

गुजरात के राजकोट जिले में एक हृदयविदारक घटना ने एक परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है। शनिवार दोपहर को अजी बांध में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की डूबने से दुखद मौत हो गई, जबकि एक सदस्य अभी भी लापता है। यह घटना शाम लगभग चार बजे हुई जब परिवार बांध के पास स्थित एक मंदिर में दर्शन करने गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रोहित जाधव, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, पानी में उतरा था, लेकिन अचानक वह डूबने लगा। अपने भाई रोहित को बचाने के लिए, धवल जाधव (18 वर्ष) और रिश्तेदार ध्रुव मकवाना (15 वर्ष) ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। दुर्भाग्यवश, वे तीनों ही पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्थिति को और भी भयावह बनाते हुए, धवल के पिता, भरत जाधव (42 वर्ष), अपने बेटों और भतीजे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन वे भी डूब गए। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने बताया कि रोहित जाधव अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। अन्य तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर बांधों और जलाशयों के पास सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्थानीय प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। वहीं, जूनागढ़ जिले में भी एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। शनिवार दोपहर को जूनागढ़ जिले के मांगरोल तालुका के राहिज गांव के पास राजमार्ग पर एक नीलगाय के अचानक सामने आने से तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी बस पलट गई। इस दुर्घटना में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, भावनगर से गढ़वी समुदाय के लगभग 50 यात्री द्वारका और सोमनाथ की धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। दोपहर लगभग 3 बजे, जब बस राहिज गांव के पास से गुजर रही थी, तभी एक नीलगाय अचानक सड़क पर आ गई। बस चालक ने नीलगाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। इस दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सड़क सुरक्षा और वन्यजीवों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है। राजमार्गों पर गति सीमा का पालन करना और वन्यजीवों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। दोनों ही घटनाएं अत्यंत दुखद हैं और परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनी हैं। राजकोट में डूबने की घटना एक परिवार के लिए गहरा आघात है, जबकि जूनागढ़ में सड़क दुर्घटना तीर्थयात्रियों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की कितनी आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बांधों और जलाशयों के पास सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने चाहिए और लोगों को पानी में उतरने से रोकने के लिए चेतावनी संकेत लगाए जाने चाहिए। राजमार्गों पर गति सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोगों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करने और सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। इन घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम उनके दुख में शामिल हैं। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर सड़क सुरक्षा और जल सुरक्षा को बढ़ावा दें ताकि किसी और को इस तरह का दुख न सहना पड़े





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