राजकुमार राव: निर्माता बनने का अनुभव, शादी की यादें और ‘टोस्टर’ की कहानी

अभिनेता राजकुमार राव ने फिल्म ‘टोस्टर’ के साथ निर्माता के रूप में अपनी नई पारी शुरू की है। अमर उजाला के साथ बातचीत में उन्होंने निर्माता बनने के अनुभव, अपनी शादी की यादों और फिल्म की विशेषताओं पर खुलकर बात की।
अभिनेता राजकुमार राव हाल ही में फिल्म ‘ टोस्टर ’ में दिखाई दिए हैं। इस फिल्म में उन्होंने न केवल मुख्य भूमिका निभाई है, बल्कि एक निर्माता के रूप में भी अपनी पारी शुरू की है। राजकुमार राव ने अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है, जो एक मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी को कॉमेडी , रहस्य और रोमांच के साथ प्रस्तुत करती है। अमर उजाला के साथ एक विशेष बातचीत में, राजकुमार राव ने निर्माता बनने के अनुभव, दोस्ती, शादी की यादों और फिल्म की विशेषताओं पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि निर्माता बनना एक मजबूत बनाने वाला अनुभव रहा है, जिसमें बहुत अधिक काम और मेहनत शामिल है। राजकुमार राव ने स्वीकार किया कि उन्हें हमेशा आश्चर्य होता था कि पत्रलेखा यह सब कैसे संभालती हैं, और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका मानना था कि निर्माता का काम आसान होगा - टीम स्थापित करने के बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। उन्हें चौबीसों घंटे छोटे-बड़े फैसले लेने पड़ते थे, लगातार बातचीत और बैठकों में शामिल होना पड़ता था, और ढेर सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। हर चीज के लिए हजारों लोगों से संपर्क बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। चूंकि वे दोनों अभिनेता भी हैं, इसलिए उन्हें रचनात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ता था, जैसे कि संपादन, रंग सुधार और ध्वनि की गुणवत्ता। फिल्म में एक कंजूस किरदार है, और उनसे पूछा गया कि क्या यह भूमिका उनकी वास्तविक जीवन में निर्माता के रूप में पैसे बचाने की आदत को दर्शाती है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि यह सिर्फ एक संयोग है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे वास्तविक जीवन में कंजूस नहीं हैं, बल्कि ऐसे निर्माता हैं जो चाहते हैं कि सेट पर सभी को अच्छा भोजन मिले और समय पर भोजन परोसा जाए। एक अभिनेता के रूप में अपने अनुभव के कारण, वे जानते हैं कि सेट पर लोगों को किन चीजों की आवश्यकता होती है और उन्हें क्या परेशानियां होती हैं। वे चाहते हैं कि कोई भी शिकायत न हो, और यदि कोई समस्या आती है तो वे उसे तुरंत ठीक करने का प्रयास करते हैं। राजकुमार राव ने अपनी फिल्म में शादी में दिए गए उपहारों के इर्द-गिर्द घूमने वाली कहानी के बारे में भी बात की। उन्होंने अपनी शादी और उपहारों से जुड़ी यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि वे बचपन में कई शादियों में जाते थे, कभी-कभी बिना बुलाए भी। वे गुड़गांव में होने वाली शादियों में जाते थे और कन्यादान में पैसे देते थे। उन्हें याद है कि वे सोचते थे कि उनके पिता ने कितना पैसा दिया है, और वे उस पैसे से गुलाब जामुन खाने की योजना बनाते थे। पूरा परिवार शादियों में जाता था, और उन्हें शादी का भोजन बहुत पसंद आता था। अपनी शादी में मिले उपहारों के बारे में, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया हो। हालांकि, उनकी शादी की यादें, विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के साथ बिताए गए तीन-चार दिन, उनके लिए सबसे खास हैं। एक निर्माता के रूप में अपनी पहली फिल्म के लिए डार्क कॉमेडी चुनने के बारे में, राजकुमार राव ने कहा कि यह पहली फिल्म थी जो उनके पास आई थी। उन्होंने पहले कुछ और चीजें पढ़ी थीं, लेकिन यह उन्हें पसंद आई। उन्हें कहानी और किरदारों में बहुत दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि यह फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त है, खासकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां कॉमेडी की कमी थी। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक मध्यमवर्गीय समाज की कहानी को मजेदार तरीके से दिखाया गया है, और यह कहानी भारतीय परिवारों से जुड़ी हुई है। यह एक अलग तरह की फिल्म है जिसमें रहस्य , रोमांच और कॉमेडी का मिश्रण है.
अभिनेता राजकुमार राव हाल ही में फिल्म ‘टोस्टर’ में दिखाई दिए हैं। इस फिल्म में उन्होंने न केवल मुख्य भूमिका निभाई है, बल्कि एक निर्माता के रूप में भी अपनी पारी शुरू की है। राजकुमार राव ने अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है, जो एक मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी को कॉमेडी, रहस्य और रोमांच के साथ प्रस्तुत करती है। अमर उजाला के साथ एक विशेष बातचीत में, राजकुमार राव ने निर्माता बनने के अनुभव, दोस्ती, शादी की यादों और फिल्म की विशेषताओं पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि निर्माता बनना एक मजबूत बनाने वाला अनुभव रहा है, जिसमें बहुत अधिक काम और मेहनत शामिल है। राजकुमार राव ने स्वीकार किया कि उन्हें हमेशा आश्चर्य होता था कि पत्रलेखा यह सब कैसे संभालती हैं, और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका मानना था कि निर्माता का काम आसान होगा - टीम स्थापित करने के बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। उन्हें चौबीसों घंटे छोटे-बड़े फैसले लेने पड़ते थे, लगातार बातचीत और बैठकों में शामिल होना पड़ता था, और ढेर सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। हर चीज के लिए हजारों लोगों से संपर्क बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। चूंकि वे दोनों अभिनेता भी हैं, इसलिए उन्हें रचनात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ता था, जैसे कि संपादन, रंग सुधार और ध्वनि की गुणवत्ता। फिल्म में एक कंजूस किरदार है, और उनसे पूछा गया कि क्या यह भूमिका उनकी वास्तविक जीवन में निर्माता के रूप में पैसे बचाने की आदत को दर्शाती है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि यह सिर्फ एक संयोग है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे वास्तविक जीवन में कंजूस नहीं हैं, बल्कि ऐसे निर्माता हैं जो चाहते हैं कि सेट पर सभी को अच्छा भोजन मिले और समय पर भोजन परोसा जाए। एक अभिनेता के रूप में अपने अनुभव के कारण, वे जानते हैं कि सेट पर लोगों को किन चीजों की आवश्यकता होती है और उन्हें क्या परेशानियां होती हैं। वे चाहते हैं कि कोई भी शिकायत न हो, और यदि कोई समस्या आती है तो वे उसे तुरंत ठीक करने का प्रयास करते हैं। राजकुमार राव ने अपनी फिल्म में शादी में दिए गए उपहारों के इर्द-गिर्द घूमने वाली कहानी के बारे में भी बात की। उन्होंने अपनी शादी और उपहारों से जुड़ी यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि वे बचपन में कई शादियों में जाते थे, कभी-कभी बिना बुलाए भी। वे गुड़गांव में होने वाली शादियों में जाते थे और कन्यादान में पैसे देते थे। उन्हें याद है कि वे सोचते थे कि उनके पिता ने कितना पैसा दिया है, और वे उस पैसे से गुलाब जामुन खाने की योजना बनाते थे। पूरा परिवार शादियों में जाता था, और उन्हें शादी का भोजन बहुत पसंद आता था। अपनी शादी में मिले उपहारों के बारे में, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया हो। हालांकि, उनकी शादी की यादें, विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के साथ बिताए गए तीन-चार दिन, उनके लिए सबसे खास हैं। एक निर्माता के रूप में अपनी पहली फिल्म के लिए डार्क कॉमेडी चुनने के बारे में, राजकुमार राव ने कहा कि यह पहली फिल्म थी जो उनके पास आई थी। उन्होंने पहले कुछ और चीजें पढ़ी थीं, लेकिन यह उन्हें पसंद आई। उन्हें कहानी और किरदारों में बहुत दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि यह फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त है, खासकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां कॉमेडी की कमी थी। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक मध्यमवर्गीय समाज की कहानी को मजेदार तरीके से दिखाया गया है, और यह कहानी भारतीय परिवारों से जुड़ी हुई है। यह एक अलग तरह की फिल्म है जिसमें रहस्य, रोमांच और कॉमेडी का मिश्रण है
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