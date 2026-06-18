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राजकोट में शादीशुदा महिला ने एसिड पी कर आत्महत्या की कोशिश, अफजल करभाई सीडा पर यौन शोषण एवं ब्लैकमेल का आरोप

Crimes News

राजकोट में शादीशुदा महिला ने एसिड पी कर आत्महत्या की कोशिश, अफजल करभाई सीडा पर यौन शोषण एवं ब्लैकमेल का आरोप
यौन शोषणब्लैकमेलजबरन धर्म परिवर्तन
📆18-06-2026 20:42:00
📰Dainik Jagran
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राजकोट में एक शादीशुदा महिला ने यौन शोषण, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव में आकर एसिड पी कर आत्महत्या का प्रयास किया। मुख्य आरोपी अफजल करभाई सीडा तथा उसके सहयोगियों पर मुकदमा चल रहा है।

राजकोट, गुजरात में एक शादीशुदा महिला ने यौन शोषण , ब्लैकमेल िंग और जबरन धर्म परिवर्तन के अत्यधिक दबाव के कारण एसिड पी कर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना इस जिले के हाईलाइट्सडिजिटल डेस्क में दर्ज हुई, जहाँ महिला को उसकी जान बचाने के लिए उसके पति ने तुरंत अस्पताल ले जाया। पुलिस के पास महिला की लिखित शिकायत में मुख्य आरोपी का नाम अफजल करभाई सीडा (जूनागढ़) बताया गया है। महिला ने बताया कि चार महीने पहले वह इंस्टाग्राम पर "जिद्दी बॉय" नामक प्रोफ़ाइल से जुड़ी और कई महीनों की बातचीत के बाद अफजल अपने सहयोगी अनीशा कश्मी की मदद से राजकोट आया। इस दौरान अफजल ने महिला को एक होटल में ले जाकर यौन शोषण किया और उसकी चित्र‑वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। दो महीने बाद उसे पता चला कि वह व्यक्ति अफजल करभाई सीडा है, परन्तु तब तक उसका शोषण और अपमान पहले ही व्यापक रूप में फैल चुका था। अफजल और अनीशा ने सोशल मीडिया के लाइव सत्रों के माध्यम से महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और लगातार मानसिक प्रताड़ना की। महिला ने अपने पति को यह सब बताया और प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई, परन्तु आरोपी पक्ष के दो अन्य सहयोगी रवि गोसाई (अहमदाबाद) और विजय चूडासमा (जूनागढ़) ने महिला को शिकायत वापस लेने की धमकी दी। महिला के अनुसार, अफजल और अनीशा ने उसे तलाक लेने और इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए लगातार दबाव डाला। उन्होंने उसे विभिन्न दरगाहों पर ले जाकर धागा बंधवाया और अनावश्यक धार्मिक रस्में करवाईं। जब महिला ने सम्बन्ध तोड़ने की कोशिश की तो ब्लैकमेल और भी तेज़ हो गया। इन सभी उत्पीड़नों के चलते महिला ने घर पर अकेले ही एसिड पी लिया, परंतु उसके पति ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। संध्या के बाद महिला ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और अधिकारियों ने अफजल के एक महिला सहयोगी को मोरबी से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में इस मामले में अफजल करभाई सीडा, अनीशा कश्मी तथा अन्य दो सहयोगियों के खिलाफ सज़ा की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने इस प्रकार के डिजिटल यौन शोषण , ब्लैकमेल िंग और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने सामाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले डिजिटल उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है, और यह संकेत देता है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराना चाहिए.

राजकोट, गुजरात में एक शादीशुदा महिला ने यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के अत्यधिक दबाव के कारण एसिड पी कर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना इस जिले के हाईलाइट्सडिजिटल डेस्क में दर्ज हुई, जहाँ महिला को उसकी जान बचाने के लिए उसके पति ने तुरंत अस्पताल ले जाया। पुलिस के पास महिला की लिखित शिकायत में मुख्य आरोपी का नाम अफजल करभाई सीडा (जूनागढ़) बताया गया है। महिला ने बताया कि चार महीने पहले वह इंस्टाग्राम पर "जिद्दी बॉय" नामक प्रोफ़ाइल से जुड़ी और कई महीनों की बातचीत के बाद अफजल अपने सहयोगी अनीशा कश्मी की मदद से राजकोट आया। इस दौरान अफजल ने महिला को एक होटल में ले जाकर यौन शोषण किया और उसकी चित्र‑वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। दो महीने बाद उसे पता चला कि वह व्यक्ति अफजल करभाई सीडा है, परन्तु तब तक उसका शोषण और अपमान पहले ही व्यापक रूप में फैल चुका था। अफजल और अनीशा ने सोशल मीडिया के लाइव सत्रों के माध्यम से महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और लगातार मानसिक प्रताड़ना की। महिला ने अपने पति को यह सब बताया और प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई, परन्तु आरोपी पक्ष के दो अन्य सहयोगी रवि गोसाई (अहमदाबाद) और विजय चूडासमा (जूनागढ़) ने महिला को शिकायत वापस लेने की धमकी दी। महिला के अनुसार, अफजल और अनीशा ने उसे तलाक लेने और इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए लगातार दबाव डाला। उन्होंने उसे विभिन्न दरगाहों पर ले जाकर धागा बंधवाया और अनावश्यक धार्मिक रस्में करवाईं। जब महिला ने सम्बन्ध तोड़ने की कोशिश की तो ब्लैकमेल और भी तेज़ हो गया। इन सभी उत्पीड़नों के चलते महिला ने घर पर अकेले ही एसिड पी लिया, परंतु उसके पति ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। संध्या के बाद महिला ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और अधिकारियों ने अफजल के एक महिला सहयोगी को मोरबी से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में इस मामले में अफजल करभाई सीडा, अनीशा कश्मी तथा अन्य दो सहयोगियों के खिलाफ सज़ा की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने इस प्रकार के डिजिटल यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने सामाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले डिजिटल उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है, और यह संकेत देता है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराना चाहिए

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