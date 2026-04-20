राजगढ़ में दादा का सपना हुआ साकार: अनमोल ठाकुर ने हेलीकॉप्टर से की दुल्हन की विदाई, इलाके में बनी चर्चा

राजगढ़ जिले के निपानिया गढ़ी गांव में एक दूल्हे ने अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए साढ़े 9 लाख रुपये खर्च कर हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन की विदाई कराई।

राजगढ़ जिले के बोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निपानिया गढ़ी गांव में एक अनोखी और चर्चा का विषय बनी शादी संपन्न हुई। इस शादी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि दूल्हा अनमोल ठाकुर अपनी दुल्हन को लेने के लिए सड़क मार्ग या पारंपरिक बग्घी के बजाय सीधे आसमान के रास्ते यानी हेलीकॉप्टर से पहुंचा। जैसे ही दूल्हे का हेलीकॉप्टर शाजापुर जिले के कालापीपल स्थित कोहड़ी गांव में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, वहां मौजूद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हेलीकॉप्टर को अपनी आंखों के सामने

उतरते देख बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जो इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए बेताब दिखाई दी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन ने भी अपना सहयोग दिया और भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस भव्य आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य दूल्हे अनमोल ठाकुर के दादाजी की एक पुरानी इच्छा को पूरा करना था। दूल्हे के पिता और गांव के सरपंच रामबाबू ठाकुर ने बताया कि उनके पिता का सपना था कि उनका पोता अपनी शादी में कुछ ऐसा करे जो इलाके के लिए एक मिसाल बन जाए और जिसे लोग वर्षों तक याद रखें। इसी ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने साढ़े 9 लाख रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर बुक किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सोमवार को यह विवाह संपन्न हुआ। यह केवल एक शादी नहीं थी, बल्कि एक बुजुर्ग के अटूट विश्वास और एक बेटे की अपने पिता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक थी। पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा रही कि कैसे एक परिवार ने अपनी खुशी के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया और सामाजिक परंपराओं में एक नया आधुनिक रंग भरा। शादी की रस्में दोपहर बाद पूरी हुई और शाम 4:30 बजे के आसपास दुल्हन की विदाई का समय आया। विदाई की यह प्रक्रिया बेहद भावुक और यादगार रही, जब दुल्हन अपने मायके से विदा होकर हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने नए घर निपानिया गढ़ी के लिए रवाना हुई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थानीय पुलिस की टीम और डायल 100 की गाड़ी सुरक्षा के लिए हेलीपैड के आसपास तैनात रही ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान भरी, वहां उपस्थित लोगों ने तालियों और शोर के साथ इस अनोखे जोड़े को विदाई दी। यह पूरा आयोजन न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे राजगढ़ जिले के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी शादी की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं और परिवार की सराहना कर रहे हैं





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