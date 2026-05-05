राजधानी में नकली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़, 25 लाख की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सराय रोहिल्ला क्षेत्र में एक ग्लास व्यापारी को 25 लाख रुपये की चपत लगाने वाले नकली करेंसी के गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों को शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नकली करेंसी के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले एक कुख्यात गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में एक ग्लास व्यापारी को 25 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के निकट से पकड़ा गया। यह गिरोह कैसे करता था वारदात, इसकी जानकारी इस प्रकार है। आरोपियों ने व्यापारी को 28 लाख रुपये के ग्लास के सामान का ऑर्डर दिया। जब भुगतान का समय आया, तो उन्होंने सीलबंद पैकेट व्यापारी को सौंपे। इन पैकेटों में ऊपर और नीचे असली नोटों की परतें थीं, लेकिन बीच में नकली नोटों की गड्डियां छिपाई गई थीं। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगने के कारण व्यापारी उनकी बातों में आ गया। हालांकि, कुछ समय बाद व्यापारी को संदेह हुआ और उसने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दोबारा बुलाया और मौके पर ही पकड़ लिया। व्यापारी की सतर्कता और सूझबूझ के कारण यह गिरोह पकड़ा जा सका। यदि व्यापारी समय रहते पुलिस को सूचना नहीं देता, तो न केवल उसकी बड़ी रकम का नुकसान होता, बल्कि बाजार में नकली नोटों का प्रसार भी हो जाता। पुलिस अब इस गिरोह के मुख्य सरगना और नकली नोटों के छपाई के अड्डे की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय स्तर पर फैले हुए हैं। पुलिस ने बरामद किए गए नकली नोटों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये नोट किस तकनीक और किस प्रकार के कागज का उपयोग करके बनाए गए थे। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क और गतिविधियों का पूरा खुलासा हो सके। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने पहले भी कई व्यापारियों को इसी तरह से ठगा होगा और वे उन मामलों की भी जांच कर रहे हैं। यह घटना राजधानी में नकली करेंसी के खतरे और व्यापारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता को उजागर करती है। पुलिस ने व्यापारियों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार के भुगतान के समय सावधानी बरतें और नोटों की अच्छी तरह से जांच करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस गिरोह का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और यह दर्शाता है कि पुलिस अपराध ों को रोकने और अपराध ियों को पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने असम और पुडुचेरी में अपनी जीत का जश्न मनाया और लड्डू बांटे तथा विजय जुलूस निकाला। वहीं, दिल्ली पुलिस को एयरपोर्ट से किडनैप हुए कुत्तों को न खोज पाने पर फटकार लगाई गई है, जिसके संबंध में सवाल उठाए गए हैं कि कद्दू और ब्राउनी नामक कुत्ते जिंदा भी हैं या नहीं। इस पूरे मामले ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नकली करेंसी के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले एक कुख्यात गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में एक ग्लास व्यापारी को 25 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के निकट से पकड़ा गया। यह गिरोह कैसे करता था वारदात, इसकी जानकारी इस प्रकार है। आरोपियों ने व्यापारी को 28 लाख रुपये के ग्लास के सामान का ऑर्डर दिया। जब भुगतान का समय आया, तो उन्होंने सीलबंद पैकेट व्यापारी को सौंपे। इन पैकेटों में ऊपर और नीचे असली नोटों की परतें थीं, लेकिन बीच में नकली नोटों की गड्डियां छिपाई गई थीं। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगने के कारण व्यापारी उनकी बातों में आ गया। हालांकि, कुछ समय बाद व्यापारी को संदेह हुआ और उसने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दोबारा बुलाया और मौके पर ही पकड़ लिया। व्यापारी की सतर्कता और सूझबूझ के कारण यह गिरोह पकड़ा जा सका। यदि व्यापारी समय रहते पुलिस को सूचना नहीं देता, तो न केवल उसकी बड़ी रकम का नुकसान होता, बल्कि बाजार में नकली नोटों का प्रसार भी हो जाता। पुलिस अब इस गिरोह के मुख्य सरगना और नकली नोटों के छपाई के अड्डे की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय स्तर पर फैले हुए हैं। पुलिस ने बरामद किए गए नकली नोटों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये नोट किस तकनीक और किस प्रकार के कागज का उपयोग करके बनाए गए थे। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क और गतिविधियों का पूरा खुलासा हो सके। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने पहले भी कई व्यापारियों को इसी तरह से ठगा होगा और वे उन मामलों की भी जांच कर रहे हैं। यह घटना राजधानी में नकली करेंसी के खतरे और व्यापारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता को उजागर करती है। पुलिस ने व्यापारियों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार के भुगतान के समय सावधानी बरतें और नोटों की अच्छी तरह से जांच करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस गिरोह का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और यह दर्शाता है कि पुलिस अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने असम और पुडुचेरी में अपनी जीत का जश्न मनाया और लड्डू बांटे तथा विजय जुलूस निकाला। वहीं, दिल्ली पुलिस को एयरपोर्ट से किडनैप हुए कुत्तों को न खोज पाने पर फटकार लगाई गई है, जिसके संबंध में सवाल उठाए गए हैं कि कद्दू और ब्राउनी नामक कुत्ते जिंदा भी हैं या नहीं। इस पूरे मामले ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है





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