राजधानी में वोट और नोट का गठजोड़: अवैध निर्माण ने ली नौ जानें, सिस्टम पर सवाल

दिल्ली के विवेक विहार में अवैध निर्माण के कारण लगी आग में नौ लोगों की मौत हो गई। नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के कारण आवासीय इमारतें जानलेवा साबित हो रही हैं। एमसीडी और अग्निशमन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है।
राजधानी दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और वीवीआईपी क्षेत्रों में धन और सत्ता के गठजोड़ ने आवासीय इमारतों को खतरे के ढेर पर खड़ा कर दिया है। हाल ही में विवेक विहार में हुई भीषण आग की घटना एक बार फिर यह उजागर करती है कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के बल पर खड़ी की गई इमारतें निर्दोष लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। जिस 800 गज के प्लॉट पर यह हृदयविदारक घटना घटी, वहां नियमों की अनदेखी करते हुए आठ फ्लैटों का निर्माण कर दिया गया था, जबकि सरकारी दस्तावेजों में केवल छह फ्लैटों की अनुमति दर्शाई गई थी। यह अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इस त्रासदी में नौ लोगों की जान जाने का एक प्रमुख कारण भी बना। स्थानीय निवासियों के अनुसार, इमारत का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर से अधिक है। मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार, इस प्लॉट पर केवल 75 प्रतिशत हिस्से पर ही निर्माण की अनुमति थी और अधिकतम छह फ्लैट बनाए जा सकते थे। हालांकि, एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा को घटाकर पांच कर दिया था। वर्तमान स्थिति में, इमारत इन सभी नियमों को धता बता रही है, जिसमें आठ फ्लैट मौजूद हैं और पिछले हिस्से के सभी फ्लैटों को लोहे की मोटी ग्रिल से ढका गया है, जो कि भवन उपनियमों के विरुद्ध है। इस कारण, राहत और बचाव दल आग में फंसे लोगों को निकालने के बजाय लोहे की ग्रिल को काटने में व्यस्त रहा। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। एमसीडी का सूचना विभाग करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन इस भीषण हादसे पर पूरी तरह से खामोश रहा। बार-बार संपर्क करने के प्रयासों के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। निगम यह भी आधिकारिक तौर पर बताने में असमर्थ रहा कि इमारत का नक्शा पास किया गया था या नहीं, और क्या इसे पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। एमसीडी अपने सूचना विभाग पर सालाना 15 करोड़ रुपये खर्च करता है, लेकिन इस त्रासदी के समय यह विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय रहा। घटनास्थल पर कई जनप्रतिनिधि दुख व्यक्त करने पहुंचे, लेकिन निगम की ओर से कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। बीते महीने पालम में हुई आग की घटना के बाद, उपराज्यपाल टी.
एस.
संधू ने अग्निशमन विभाग को अलर्ट किया था और दिल्ली में फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दिल्ली की आबादी और बसावट को ध्यान में रखते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने अग्निशमन विभाग के साथ कई बैठकें की हैं और अग्नि सुरक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। हाल ही में, उन्होंने रोहिणी में अग्निशमन अकादमी का दौरा किया और विभाग को अधिक शक्तिशाली और सक्रिय बनाने की तैयारियों को शुरू करने के निर्देश दिए थे। राजधानी में बिजली से लगने वाली आग की घटनाओं ने बिजली वितरण व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। बिजली वितरण कंपनियों को घरेलू कनेक्शन के लिए नियमित सुरक्षा निरीक्षण और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन यह काम केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। फील्ड में बिजली अधिकारी सुरक्षा ऑडिट करते या निरीक्षण करते हुए कम ही दिखाई देते हैं। दिल्ली में नया कनेक्शन लेते समय केवल उपभोक्ताओं की स्व-घोषणा के आधार पर बिजली सुरक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इस लापरवाही के कारण, निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ रही है और संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है। सरकार और संबंधित विभागों को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अग्नि सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और नियमित रूप से फायर ऑडिट कराए जाने चाहिए। बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए और सुरक्षा निरीक्षणों को नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जनता को भी अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें आपातकालीन स्थिति में सही कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि दिल्ली को सुरक्षित बनाया जा सके। विवेक विहार की घटना एक चेतावनी है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हम इस त्रासदी से सबक नहीं लेते हैं, तो भविष्य में और भी भयावह घटनाएं घट सकती हैं
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