राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा जवाब: 'अगर बंगाल की तरफ आंख उठाई तो खुदा ही जाने कितने टुकड़े होंगे'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के भड़काऊ बयान पर तीखा पलटवार किया, 55 साल पहले की याद दिलाते हुए चेतावनी दी। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए।

पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के भड़काऊ बयान पर तीखा पलटवार किया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पुरानी यादें ताजा करते हुए 55 साल पहले के अंजाम को याद दिलाया, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने इस बार बंगाल की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो खुदा ही जाने उसके कितने टुकड़े होंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान ी नेतृत्व को संयम बरतने और इतिहास से सबक लेने की सलाह दी। बैरकपुर में एक

चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की धमकी और उस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया था कि पाकिस्तानी धमकी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? इस पर पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री होने के नाते, वे खुद इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और यह जरूरी नहीं है कि हर बात पर प्रधानमंत्री ही बोलें।\रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा और रक्षा मामलों पर सरकार की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। राजनाथ सिंह ने दोटूक शब्दों में कहा कि वे देश के रक्षा मंत्री हैं और रक्षा से जुड़े विषयों पर बोलने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का करारा जवाब दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, आसिफ ने कहा था कि अगर भारत की ओर से कोई भी कार्रवाई होती है, तो पाकिस्तान कोलकाता पर हमला करके उसका जवाब देगा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इस तरह की भड़काऊ बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अपनी गलतियों की सजा मिली थी और बांग्लादेश के रूप में उसके दो टुकड़े हो गए थे। यह घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाता है और दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक स्थिति को उजागर करता है। राजनाथ सिंह का बयान पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।\इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल भी देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कोलकाता को निशाना बनाने की धमकी दी है, लेकिन केंद्र सरकार के बड़े नेताओं ने अभी तक इसकी कड़ी निंदा करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बंगाल की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खुद को 56 इंच का बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह बाहरी खतरों पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बंगाल के लोगों की जिंदगी उनके लिए मायने नहीं रखती? अभिषेक बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार में साहस है, तो वह सेना और सीमा सुरक्षा बल को खुली छूट दे ताकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लिया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान की धमकी को भारत की संप्रभुता पर हमला बताया और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। यह घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और राजनीतिक बयानबाजी का एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी, राज्य में आगामी चुनावों के संदर्भ में, महत्वपूर्ण है।





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