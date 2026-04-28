राजनाथ सिंह का वैश्विक व्यवस्था पर जोर: शांति, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ सम्मेलन में वैश्विक व्यवस्था, शांति, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने 'न्यू वर्ड ऑर्डर' की चर्चा पर सवाल उठाते हुए अधिक व्यवस्थित दुनिया की आवश्यकता पर बल दिया।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल 'न्यू वर्ड ऑर्डर' की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमें एक नए विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है, या ऐसी दुनिया की जो अधिक व्यवस्थित और शांति पूर्ण हो। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले, मतभेद किसी भी प्रकार के विवाद का रूप न लें, और विवाद कभी भी विनाश का कारण न बनें। उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती को किसी व्यवस्था की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और सिद्धांतों पर प्रश्नचिन्ह लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति बताया। बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन ( एससीओ ) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एससीओ दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम न केवल अपने क्षेत्र में, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें। उन्होंने संवाद और कूटनीति के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया, और जोर-जबरदस्ती के तरीकों को त्यागने की अपील की। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें इस युग को हिंसा और युद्ध का नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि का बनाना है। उन्होंने याद दिलाया कि शक्ति की वास्तविक परीक्षा गरीब और कमजोर लोगों के खिलाफ उसका उपयोग करने में नहीं, बल्कि उन लोगों के हित में उसका उपयोग करने में है जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को एक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। उन्होंने पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकवाद के केंद्रों को सजा से बचने से रोकने के लिए किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति भारत के 'जीरो टॉलरेंस' दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण था, जिसे एससीओ जैसे प्रतिष्ठित मंचों ने भी मान्यता दी है। उन्होंने दोहरे मानकों के लिए कोई स्थान नहीं होने की बात कही और जोर देकर कहा कि आतंकवाद का कोई राष्ट्रीयता या धर्म नहीं होता है। निर्दोष लोगों की हत्या को किसी भी बहाने से उचित नहीं ठहराया जा सकता। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और किसी भी प्रकार के राजनीतिक समर्थन को अस्वीकार करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड और सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करने की चेतावनी दी, क्योंकि यह किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एससीओ को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने एससीओ की सामूहिक विश्वसनीयता को बनाए रखने और निरंतरता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एससीओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। संगठन को आतंकवाद , चरमपंथ और कट्टरपंथ जैसी चुनौतियों का मिलकर सामना करना चाहिए। उन्होंने सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच का उपयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एससीओ को एक ऐसे संगठन के रूप में विकसित होना चाहिए जो दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध रहा है और भविष्य में भी रहेगा। भारत एससीओ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या प्रभुत्व के खिलाफ है और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि एससीओ को आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग से क्षेत्रीय समृद्धि में वृद्धि होगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने एससीओ के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और लोगों के बीच आदान-प्रदान में वृद्धि होगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एससीओ को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना चाहिए। उन्होंने सदस्य देशों के बीच पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है.

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल 'न्यू वर्ड ऑर्डर' की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमें एक नए विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है, या ऐसी दुनिया की जो अधिक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हो। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले, मतभेद किसी भी प्रकार के विवाद का रूप न लें, और विवाद कभी भी विनाश का कारण न बनें। उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती को किसी व्यवस्था की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और सिद्धांतों पर प्रश्नचिन्ह लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति बताया। बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एससीओ दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम न केवल अपने क्षेत्र में, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें। उन्होंने संवाद और कूटनीति के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया, और जोर-जबरदस्ती के तरीकों को त्यागने की अपील की। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें इस युग को हिंसा और युद्ध का नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि का बनाना है। उन्होंने याद दिलाया कि शक्ति की वास्तविक परीक्षा गरीब और कमजोर लोगों के खिलाफ उसका उपयोग करने में नहीं, बल्कि उन लोगों के हित में उसका उपयोग करने में है जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को एक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। उन्होंने पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकवाद के केंद्रों को सजा से बचने से रोकने के लिए किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति भारत के 'जीरो टॉलरेंस' दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण था, जिसे एससीओ जैसे प्रतिष्ठित मंचों ने भी मान्यता दी है। उन्होंने दोहरे मानकों के लिए कोई स्थान नहीं होने की बात कही और जोर देकर कहा कि आतंकवाद का कोई राष्ट्रीयता या धर्म नहीं होता है। निर्दोष लोगों की हत्या को किसी भी बहाने से उचित नहीं ठहराया जा सकता। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और किसी भी प्रकार के राजनीतिक समर्थन को अस्वीकार करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड और सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करने की चेतावनी दी, क्योंकि यह किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एससीओ को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने एससीओ की सामूहिक विश्वसनीयता को बनाए रखने और निरंतरता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एससीओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। संगठन को आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ जैसी चुनौतियों का मिलकर सामना करना चाहिए। उन्होंने सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच का उपयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एससीओ को एक ऐसे संगठन के रूप में विकसित होना चाहिए जो दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध रहा है और भविष्य में भी रहेगा। भारत एससीओ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या प्रभुत्व के खिलाफ है और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि एससीओ को आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग से क्षेत्रीय समृद्धि में वृद्धि होगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने एससीओ के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और लोगों के बीच आदान-प्रदान में वृद्धि होगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एससीओ को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना चाहिए। उन्होंने सदस्य देशों के बीच पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है





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