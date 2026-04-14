राजपाल यादव ने ओम शांति ओम से बाहर होने का राज खोला, शाहरुख खान के साथ हुई गलतफहमी

राजपाल यादव ने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से बाहर होने के पीछे की कहानी का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके और शाहरुख खान के बीच गलतफहमी हुई थी और कैसे उन्हें इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। साथ ही, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म भूत बंगला और चेक बाउंस केस के बारे में भी बात की।

राजपाल यादव इन दिनों अक्षय कुमार के साथ अपनी आगामी फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है और अब जल्द ही यह रिलीज होने वाली है। इस बीच, राजपाल यादव का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ओम शांति ओम (Om Shanti Om) से बाहर किए जाने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे यह फिल्म उनके हाथ से निकल गई।

राजपाल यादव ने एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम करने से मना कर दिया था। उन्होंने बताया, ‘जूही चावला के भाई बॉबी चावला फिल्म की प्रोडक्शन देखते थे। शाम को उन्होंने मुझे बताया कि शाहरुख खान से मिल लो, उन्होंने कहा कि एसआरके मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा कि मैं उनसे दोपहर में ही मिल चुका हूं। उन्होंने कहा कि कुछ समस्या है।’

राजपाल ने आगे बताया, ‘बॉबी ने मुझे बताया कि मैंने टाइम की समस्या की वजह से ओम शांति ओम में एक रोल करने से मना कर दिया था। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मेरी शाहरुख भाई के सामने नेगेटिव इमेज पेश कर दी गई थी। हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी। लेकिन उन्होंने इसे मन में नहीं रखा।’ राजपाल ने यह भी बताया कि जब वे शाहरुख से फिल्म बिल्लू के सेट पर मिले तो किंग खान ने उन्हें गले लगा लिया था।

इंटरव्यू में, राजपाल यादव ने बताया कि उन्हें पहले फिल्म 'बिल्लू' में इरफान खान का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें एक अलग रोल दे दिया गया। राजपाल ने कहा, ‘मुझे फिल्म बिल्लू में टाइटल रोल करने की पेशकश हुई थी, लेकिन बाद में मुझे दूसरा रोल दे दिया गया और इरफान भाई ने वह किरदार किया। वे बिल्लू के रूप में शानदार थे।’ उन्होंने शाहरुख खान की भी तारीफ की और कहा कि वे शानदार एक्टर हैं, जिन्होंने थिएटर, टीवी और फिल्मों में काम किया है।

इस इंटरव्यू में राजपाल यादव ने अपनी और शाहरुख खान के बीच हुई गलतफहमी के बारे में खुलकर बात की, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए। राजपाल ने बताया कि कैसे उन्हें ओम शांति ओम से बाहर कर दिया गया था और बाद में शाहरुख खान से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों के बीच गलतफहमी हुई थी, लेकिन शाहरुख खान ने इसे दिल पर नहीं लिया। इसके अलावा, राजपाल ने अपनी फिल्म बिल्लू में इरफान खान के रोल के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें यह रोल ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में इरफान खान ने इसे निभाया। राजपाल ने इरफान खान की भी तारीफ की और उन्हें एक बेहतरीन कलाकार बताया। इस दौरान, राजपाल यादव ने शाहरुख खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक महान अभिनेता हैं। इसके साथ ही, राजपाल यादव ने अपने चेक बाउंस केस पर भी बात की, जिसमें उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआत में उन्होंने शर्तों पर इस मुद्दे को सुलझाने पर सहमति जताई, लेकिन बाद में उन्होंने जेल जाने की बात कही। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस केस की बात करें तो 2 अप्रैल को इस केस की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान, राजपाल यादव ने शुरू में कोर्ट से तय शर्तों पर इस मुद्दे को सुलझाने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष एक रकम पर सहमत भी हो गए और विरोधी वकील भी इस अमाउंट के लिए तैयार थे। लेकिन जब जज ने पेमेंट करने के एक मोड के बारे में पूछा तो राजपाल यादव एकदम बदल गए। उन्होंने कहा कि वो इसके बजाय जेल जाने को तैयार हैं। राजपाल यादव ने यह दावा भी किया कि वो पहले ही काफी पैसे दे चुके हैं और जेल में भी गए। मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।





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