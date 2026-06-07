राजद की बड़ी चाल: सुनील सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाकर तेज प्रताप और शिवचंद्र राम की टिकटें कट गईं

बिहार विधान परिषद चुनाव में राजद ने तेज प्रताप यादव और शिवचंद्र राम की जगह सुनील सिंह को उम्मीदवार कर चुनावी रणनीति में बड़ा मोड़ लिया। इस फैसले के पीछे दलित, राजपूत और धनबल कार्ड को मिलाकर बनाई गई जटिल गठबंधन योजना की चर्चा।

बिहार विधान परिषद के आगामी चुनाव में राजद ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए सुनील सिंह को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है। तेज प्रताप यादव और शिवचंद्र राम, जो पहले इस पार्टी की प्रमुख आकांक्षी प्रत्याशी माने जा रहे थे, उनकी टिकटें suddenly हटाकर सुनील सिंह को सामने लाया गया है। इस निर्णय के पीछे राजद की गहरी रणनीति छिपी हुई है, जिसमें दलित वोटों को संजोने का एक सूक्ष्म योजना, साथ ही राजपूत और अन्य समुदायों की तालमेल को बरकरार रखना शामिल है। चुनावी माहौल में उमड़ती आशंकाओं को देखते हुए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह संकेत दिया कि नामांकन की अंतिम तिथि अभी दूर नहीं है, जिससे राजनीति क घटकों में हलचल तेज हो गई है। राजद की इस चाल के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। पहले तो, एनडीए के गठबंधन में 9 निर्धारित उम्मीदवारों में से एक भी दलित नहीं था, जिससे दलित वर्ग के वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने की जरूरत महसूस हुई। इसी संदर्भ में, राबड़ी देवी के परोक्ष समर्थन से सुनील सिंह को एक 'धनबल और बाहुबल' वाला उम्मीदवार माना गया, जो न केवल वोटों की गिनती कर सकता है, बल्कि विभिन्न जातीय समूहों को एक साथ लाने की क्षमता रखता है। साथ ही, तेजस्वी यादव ने राजपूत कार्ड को भी इस खेल में शामिल किया, जिससे सुनील सिंह को राजपूत एलीट में भी मान्यता मिल सके। यह रणनीति, आनंद मोहन प्रसंग के बाद राजपूत वर्ग में उभरी असंतुष्टि को प्रयोग में लाने का एक प्रयास है, जबकि भाजपा ने पवन सिंह को उम्मीदवार पेश कर इस असंतोष को कम करने की कोशिश की, लेकिन यह कदम राजद के अनुसार 'कलाकार को सीट देना' जैसा प्रतीत हुआ। महागठबंधन के भीतर भी इस प्रत्याशी चयन को लेकर मतभेद स्पष्ट हैं। फैसल रहमान के नेतृत्व में कुछ राजद विधायक और कांग्रेस के कुछ वे विधायक, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी से दूरी बनाए रखते थे, इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। एआईएमआईएम ने भी यह शर्त रखी थी कि एमएलसी की एक सीट पर उनका उम्मीदवार होगा, लेकिन अब यह शर्त पूरी नहीं हुई है, जिससे उनका नाराज़गी बढ़ गया है। इस सब के बीच, राजद का मुख्य उद्देश्य आँकड़े तोड़ना और विभिन्न सामाजिक समूहों का समर्थन जीतना प्रतीत होता है, जबकि विरोधी दलों को इस योजना का मुकाबला करने के लिए अपने उम्मीदवारों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अंततः यह देखना बाकी है कि यह जटिल गठबंधन और रणनीतिक बदलाव बिहार के मतदान पर कैसे असर डालता है और कौन सी पार्टी इस चुनावी पर्व में शीर्षस्थ स्थान हासिल करती है.

बिहार विधान परिषद के आगामी चुनाव में राजद ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए सुनील सिंह को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है। तेज प्रताप यादव और शिवचंद्र राम, जो पहले इस पार्टी की प्रमुख आकांक्षी प्रत्याशी माने जा रहे थे, उनकी टिकटें suddenly हटाकर सुनील सिंह को सामने लाया गया है। इस निर्णय के पीछे राजद की गहरी रणनीति छिपी हुई है, जिसमें दलित वोटों को संजोने का एक सूक्ष्म योजना, साथ ही राजपूत और अन्य समुदायों की तालमेल को बरकरार रखना शामिल है। चुनावी माहौल में उमड़ती आशंकाओं को देखते हुए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह संकेत दिया कि नामांकन की अंतिम तिथि अभी दूर नहीं है, जिससे राजनीतिक घटकों में हलचल तेज हो गई है। राजद की इस चाल के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। पहले तो, एनडीए के गठबंधन में 9 निर्धारित उम्मीदवारों में से एक भी दलित नहीं था, जिससे दलित वर्ग के वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने की जरूरत महसूस हुई। इसी संदर्भ में, राबड़ी देवी के परोक्ष समर्थन से सुनील सिंह को एक 'धनबल और बाहुबल' वाला उम्मीदवार माना गया, जो न केवल वोटों की गिनती कर सकता है, बल्कि विभिन्न जातीय समूहों को एक साथ लाने की क्षमता रखता है। साथ ही, तेजस्वी यादव ने राजपूत कार्ड को भी इस खेल में शामिल किया, जिससे सुनील सिंह को राजपूत एलीट में भी मान्यता मिल सके। यह रणनीति, आनंद मोहन प्रसंग के बाद राजपूत वर्ग में उभरी असंतुष्टि को प्रयोग में लाने का एक प्रयास है, जबकि भाजपा ने पवन सिंह को उम्मीदवार पेश कर इस असंतोष को कम करने की कोशिश की, लेकिन यह कदम राजद के अनुसार 'कलाकार को सीट देना' जैसा प्रतीत हुआ। महागठबंधन के भीतर भी इस प्रत्याशी चयन को लेकर मतभेद स्पष्ट हैं। फैसल रहमान के नेतृत्व में कुछ राजद विधायक और कांग्रेस के कुछ वे विधायक, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी से दूरी बनाए रखते थे, इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। एआईएमआईएम ने भी यह शर्त रखी थी कि एमएलसी की एक सीट पर उनका उम्मीदवार होगा, लेकिन अब यह शर्त पूरी नहीं हुई है, जिससे उनका नाराज़गी बढ़ गया है। इस सब के बीच, राजद का मुख्य उद्देश्य आँकड़े तोड़ना और विभिन्न सामाजिक समूहों का समर्थन जीतना प्रतीत होता है, जबकि विरोधी दलों को इस योजना का मुकाबला करने के लिए अपने उम्मीदवारों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अंततः यह देखना बाकी है कि यह जटिल गठबंधन और रणनीतिक बदलाव बिहार के मतदान पर कैसे असर डालता है और कौन सी पार्टी इस चुनावी पर्व में शीर्षस्थ स्थान हासिल करती है





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