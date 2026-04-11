राजधानी एक्सप्रेस में गंदगी और बंदरों का आतंक: यात्रियों की शिकायतें

राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों को गंदगी और खराब सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्लेटफार्मों पर बंदरों का आतंक यात्रियों के लिए सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है। रेलवे ने शिकायतों पर कार्रवाई करने और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। वीआईपी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस में महंगा किराया देने के बावजूद यात्रियों को गंदे बेडरोल मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बोगियों के भीतर ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यात्रियों को गंदगी के बीच सफर करना पड़ रहा है। लखनऊ से नई दिल्ली जा रहे एक यात्री ने रेलवे से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ट्रेन संख्या 20503 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की एसी थर्ड बोगी में सफर कर रहे यात्री सुमित ने रेलवे से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत दर्ज कराई।
यात्री ने बताया कि जब ट्रेन लखनऊ से रवाना हुई तो उसकी सीट पर जो बेडरोल था, वह पिछले स्टेशन तक यात्रा करने वाले यात्री द्वारा इस्तेमाल किया हुआ था। बेडरोल को बदलने के लिए कोच अटेंडेंट से शिकायत की गई। कोच अटेंडेंट दूसरा बेडरोल लेकर आया, तब तक ट्रेन बरेली पहुंच चुकी थी। बोगी में जब शौचालय गए तो गेट के बाद कूड़ादान उल्टा पड़ा हुआ था और उसकी गंदगी रास्ते में फैली हुई थी। शिकायत करने के बाद भी इसकी सफाई नहीं की गई।\प्लेटफॉर्म नंबर चार पर बंदर यात्रियों का खाने का सामान छीनकर भाग रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे को जल्द ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए बंदरों के झुंड की शिकायत यात्री डॉ. सिद्धांत शुक्ल ने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे को जल्द ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कानपुर स्थित गंगा नदी के पुल पर गर्डर लांचिंग के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इसके कारण, रेलवे प्रशासन ने ट्रेन 14123 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ - कानपुर इंटरसिटी का एक मिनट का ठहराव 13 मई तक हरौनी, अजगैन और कानपुर पुल बायां किनारा पर लागू कर दिया है। इसी तरह ट्रेन 14124 कानपुर-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ इंटरसिटी भी इन तीनों स्टेशनों पर रुकेगी।\राजधानी एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेनों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन गंदे बेडरोल और हाउस कीपिंग की लापरवाही से यात्रियों को निराशा हो रही है। यह यात्रियों के अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और रेलवे की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। रेलवे को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छता और सुविधाओं के उच्च मानक बनाए रखें। इसके अतिरिक्त, रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, विशेषकर उन स्टेशनों पर जहां बंदरों का आतंक है। बंदरों द्वारा खाने का सामान छीनने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव हो सके। रेलवे को अपनी सेवाओं में सुधार करने और यात्रियों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि वे बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त कर सकें। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में शिकायत करने के लिए एक प्रभावी तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए
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