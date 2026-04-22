राजपाल यादव का खुलासा: 5 करोड़ के कर्ज से लेकर 17 करोड़ के नुकसान तक, जेल जाने की सच्चाई

राजपाल यादव ने अपने जीवन के सबसे विवादास्पद हिस्से पर बात की, जिसमें 5 करोड़ के कर्ज, 12 दिनों की जेल और 17 करोड़ के नुकसान का मामला शामिल है। उन्होंने कानूनी मुश्किलों, गलतफहमियों और फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति पर खुलकर बात की।

अक्षय कुमार और राजपाल यादव अभिनीत फिल्म भूत बंगला हाल ही में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद, राजपाल यादव ने अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद अध्याय पर खुलकर बात की है। अभिनेता 5 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़े मामले में 12 दिनों तक जेल में रहे थे, जिसने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अब उन्होंने कानूनी जटिलताओं, गलतफहमियों और उस समय की परिस्थितियों को लेकर अपनी बात रखी है। एक पॉडकास्ट में राजपाल यादव ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल पैसों का नहीं था, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने कहा कि इसमें सिद्धांत ों, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताएं शामिल थीं। उनका कहना था कि लोग अक्सर सोचते हैं कि इतनी सारी फिल्में करने वाले अभिनेता 5 करोड़ रुपये का कर्ज आसानी से चुका सकते हैं। लेकिन, उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तविक मुद्दे को समझने के लिए संख्याओं से परे जाकर सोचना आवश्यक है। यह कभी भी पैसे की कमी का मामला नहीं था, बल्कि सिद्धांत ों का प्रश्न था। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपये के मामले ने अंततः 17 करोड़ रुपये के नुकसान का कारण बना। जेल जाने के अनुभव के बारे में बात करते हुए, राजपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पैसे न होने के कारण जेल नहीं गए थे। उन्होंने इसे एक 'बड़ा मुद्दा' बताया जो सिद्धांत ों और परिस्थितियों से जुड़ा था और धीरे-धीरे बढ़ता गया। उनका कहना था कि यदि यह केवल 5 करोड़ रुपये का मामला होता, तो यह 2012 में ही सुलझ जाता। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म ' अता पत्ता लापता ' के निर्माण के दौरान लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे, और प्रोजेक्ट की कुल लागत 22 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। फिल्म की रिलीज में आने वाली दिक्कतों के कारण आर्थिक नुकसान और कानूनी उलझनें और भी बढ़ गईं। राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री में असफलता को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हर असफल प्रोजेक्ट को धोखाधड़ी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आक्रोशित होकर कहा कि यह गलत है कि उन्हें 5 करोड़ रुपये का घपला करने वाला बताया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि फिल्म, फंड और फाइनेंस के मामले में उनका क्या गुनाह था। उन्होंने कहा कि उनके मामले को इस तरह पेश किया गया जैसे कि 50 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 100 फिल्में बनती हैं, जिनमें से 20 पूरी दुनिया में रिलीज होती हैं, जबकि 80 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बड़ा घोटाला किया हो। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एक व्यापारी को ठगने का आरोप लगाया गया, जो कि गलत है। इन सभी मुश्किलों के बावजूद, राजपाल सिस्टम पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनका न्यायपालिका पर पूरा सम्मान है और उन्हें विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने और सच्चाई सामने लाने का संकल्प लिया है। राजपाल यादव की यह कहानी फिल्म इंडस्ट्री में पारदर्शिता और न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह उन कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सिद्धांत ों पर अडिग रहते हैं और मुश्किलों का सामना करते हुए भी सच्चाई के लिए लड़ते हैं। उनकी कहानी यह भी दर्शाती है कि सफलता और असफलता फिल्म इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग हैं, और हर असफलता को धोखाधड़ी से जोड़ना अनुचित है.

अक्षय कुमार और राजपाल यादव अभिनीत फिल्म भूत बंगला हाल ही में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद, राजपाल यादव ने अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद अध्याय पर खुलकर बात की है। अभिनेता 5 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़े मामले में 12 दिनों तक जेल में रहे थे, जिसने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अब उन्होंने कानूनी जटिलताओं, गलतफहमियों और उस समय की परिस्थितियों को लेकर अपनी बात रखी है। एक पॉडकास्ट में राजपाल यादव ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल पैसों का नहीं था, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने कहा कि इसमें सिद्धांतों, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताएं शामिल थीं। उनका कहना था कि लोग अक्सर सोचते हैं कि इतनी सारी फिल्में करने वाले अभिनेता 5 करोड़ रुपये का कर्ज आसानी से चुका सकते हैं। लेकिन, उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तविक मुद्दे को समझने के लिए संख्याओं से परे जाकर सोचना आवश्यक है। यह कभी भी पैसे की कमी का मामला नहीं था, बल्कि सिद्धांतों का प्रश्न था। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपये के मामले ने अंततः 17 करोड़ रुपये के नुकसान का कारण बना। जेल जाने के अनुभव के बारे में बात करते हुए, राजपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पैसे न होने के कारण जेल नहीं गए थे। उन्होंने इसे एक 'बड़ा मुद्दा' बताया जो सिद्धांतों और परिस्थितियों से जुड़ा था और धीरे-धीरे बढ़ता गया। उनका कहना था कि यदि यह केवल 5 करोड़ रुपये का मामला होता, तो यह 2012 में ही सुलझ जाता। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता पत्ता लापता' के निर्माण के दौरान लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे, और प्रोजेक्ट की कुल लागत 22 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। फिल्म की रिलीज में आने वाली दिक्कतों के कारण आर्थिक नुकसान और कानूनी उलझनें और भी बढ़ गईं। राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री में असफलता को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हर असफल प्रोजेक्ट को धोखाधड़ी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आक्रोशित होकर कहा कि यह गलत है कि उन्हें 5 करोड़ रुपये का घपला करने वाला बताया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि फिल्म, फंड और फाइनेंस के मामले में उनका क्या गुनाह था। उन्होंने कहा कि उनके मामले को इस तरह पेश किया गया जैसे कि 50 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 100 फिल्में बनती हैं, जिनमें से 20 पूरी दुनिया में रिलीज होती हैं, जबकि 80 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बड़ा घोटाला किया हो। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एक व्यापारी को ठगने का आरोप लगाया गया, जो कि गलत है। इन सभी मुश्किलों के बावजूद, राजपाल सिस्टम पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनका न्यायपालिका पर पूरा सम्मान है और उन्हें विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने और सच्चाई सामने लाने का संकल्प लिया है। राजपाल यादव की यह कहानी फिल्म इंडस्ट्री में पारदर्शिता और न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह उन कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और मुश्किलों का सामना करते हुए भी सच्चाई के लिए लड़ते हैं। उनकी कहानी यह भी दर्शाती है कि सफलता और असफलता फिल्म इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग हैं, और हर असफलता को धोखाधड़ी से जोड़ना अनुचित है





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