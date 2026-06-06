राजस्थान में डीएनटी समाज का विरोध: 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव, आरक्षण की मांग

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समाज ने 10 प्रतिशत अलग आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान किया है। आंदोलन में वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग भी शामिल हुए हैं।

राजस्थान में डीएनटी (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू) समाज ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को जेल भरो आंदोलन के तहत हजारों आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा प्रकट किया। आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलक्टर कार्यालय पहुंची, जहां सरकार की उदासीनता पर आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी एवं राज्यव्यापी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डीएनटी समाज की 11 सूत्रीय मांगों को सरकार से पूरा करवाना है। सबसे प्रमुख मांग डीएनटी समाज को अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण देने की है। रेनके आयोग और इदाते आयोग पहले ही इसकी सिफारिश कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षण के उप-वर्गीकरण को सही ठहराते हुए डीएनटी समाज को 'ए' वर्ग में रखने की बात कही है। डीएनटी समाज की जनसंख्या राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 15 प्रतिशत है, जो संख्या के लिहाज से करीब 1.

23 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यह समाज आज भी मुख्यधारा से कटा हुआ है। इसलिए, 10 प्रतिशत अलग आरक्षण के साथ-साथ डीएनटी समाज को 10 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी, आवास के लिए पट्टे और जमीन की व्यवस्था तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की पुरजोर मांग की गई है। सह-अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने बताया कि यह आंदोलन पिछले दो वर्षों से निरंतर चल रहा है। पूर्व में बालराई (पाली) में आयोजित विशाल महापड़ाव के बाद सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया था और तब सरकार ने इन मांगों पर विचार करने के लिए तीन महीने का समय मांगा था। परंतु, पांच महीने से अधिक का समय गुज़र जाने के बाद भी सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई। रतन नाथ कालबेलिया ने आरोप लगाया कि वादे के विपरीत सरकार ने डीएनटी समाज पर दमन की नीति अपनाई। आंदोलन को कुचलने के लिए 78 सक्रिय आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और 6 प्रमुख नेताओं को 18 दिनों तक जेल में बंद रखा गया। सरकार की इस दमनकारी नीति का करारा जवाब देने के लिए अब पूरा डीएनटी समाज, वंचित ओबीसी, वंचित एसटी और वंचित एससी वर्ग खुद चलकर जेल में आने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के जिलाध्यक्ष दीपक रेबारी ने युवाओं को आह्वान किया कि वे तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता। डीएनटी संघर्ष समिति के सह-अध्यक्ष कालूराम योगी ने कहा कि अब इस लड़ाई में केवल डीएनटी समाज ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य सभी वंचित वर्ग जैसे वंचित ओबीसी, वंचित एससी एवं वंचित एसटी वर्ग भी पूरी तरह शामिल हो गए हैं। इन सभी की एकजुट मांग है कि देश और राज्य में आरक्षण का उप-वर्गीकरण अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष भीखू सिंह राईका ने बताया कि सभी वंचित सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक 'दोस्त प्लस' मॉडल तैयार किया है, जिसमें डीएनटी, वंचित ओबीसी, वंचित एससी और वंचित एसटी चार मुख्य स्तंभ हैं और 'प्लस' में राज्य के प्रगतिशील एवं न्यायप्रिय समाज शामिल हैं। राईका ने दावा किया कि ये चारों वर्ग अब पूरी तरह से आंदोलनरत हैं। इस अवसर पर ललिता गाड़िया लुहार, संजू गाड़िया लुहार, पंकज गाड़िया लुहार, शंकर गाड़िया लुहार, सुभास नाथ कनिपा, सुभास कालबेलिया, नाथूलाल कालबेलिया, नरेंद्र कालबेलिया, गोवर्धन कालबेलिया, ओमप्रकाश कालबेलिया, नटवर कालबेलिया, पोपटनाथ कालबेलिया, कांतिलाल कालबेलिया, प्रभु कालबेलिया, बाबूनाथ कालबेलिया, नरेश बंजारा, बालचंद, महीपाल नाथ, दीपक रेबारी सहित कई समाजजन मौजूद रहे





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