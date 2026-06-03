राजस्थान: 25 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती के नए नियम, पांच साल काम करने पर पक्की नौकरी

राजस्थान सरकार जल्द ही 25 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती करने वाली है। इस बार भर्ती के नियमों में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि पहले पांच वर्ष तक कार्य करना होगा। अगर सफाई कार्य में संतोषजनक कार्य रहा तभी स्थायी नियुक्ति मिलेगी। यानी चयनित अभ्यर्थियों पहले संविदा के रूप में कार्य करेंगे। बाद में उन्हें स्थायी किया जाएगा.

राजस्थान सरकार जल्द ही 25 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती करने वाली है। इस बार भर्ती के नियमों में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि पहले पांच वर्ष तक कार्य करना होगा। अगर सफाई कार्य में संतोषजनक कार्य रहा तभी स्थायी नियुक्ति मिलेगी। यानी चयनित अभ्यर्थियों पहले संविदा के रूप में कार्य करेंगे। बाद में उन्हें स्थायी किया जाएगा। हालांकि फिलहाल नए नियम ों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विधिक राय लेकर नई गाइडलाइन तैयार करवाई जा रही है। सफाई कर्मियों की भर्ती स्वायत्त शासन विभाग की ओर से की जाएगी। यह भर्ती संविदा भर्ती नियम-2022 के तहत किए जाने का निर्णय लिया गया है। भर्ती को लेकर भी की गई थी। वार्षिक भर्ती कलेंडर में शामिल सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। पहले विज्ञप्ति जारी होगी। फिर आरक्षण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सीधे नौकरी नहीं मिलेगी। पहले पांच वर्ष तक सफाई का कार्य करना होगा। कार्य के दौरान विभाग उनके कार्य, अनुशासन और प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी। संतोषजनक कार्य पाए जाने पर स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। सफाई कर्मियों की भर्ती में कुछ वर्षों पहले समाज विशेष को प्राथमिकता दी जाती थी। पिछली भर्ती के दौरान भीकरते हुए यह मांग रखी गई थी कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। इस बार होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में किसी भी समाज को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विधवा सहित अन्य वर्ग के आरक्षण कोटे के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव डॉ.

रवि जैन का कहना है कि सफाई कर्मियों से केवल सफाई का कार्य ही कराया जाएगा। अन्य कार्यों में उन्हें नहीं लगाया जाएगा। सफाई कर्मियों की भर्ती पिछले कई वर्षों से नहीं हो पा रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 13 हजार से अधिक पदों पर सफाईकर्मियों की भर्ती निकाली गई थी लेकिन भर्ती नियमों के विवादों में उलझ गई। बाद में भर्ती को रद्द करना पड़ा। बाद में भाजपा सरकार ने भी 23,820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन भर्ती नियमों में विवाद के चलते इस भर्ती को भी निरस्त करना पड़ा था। अब नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसके अनुसार भर्ती की जानी है





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