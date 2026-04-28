राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 222 रनों के लक्ष्य से हराकर नए रिकॉर्ड बनाए

राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के 222 रनों के लक्ष्य को हराकर एक शानदार जीत हासिल की। इस जीत में डोनावोन फरेरा, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे और रवींद्र जडेजा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुल्लांपुर के मैदान पर एक ऐसा मैच हुआ जो आईपीएल इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ करने वाला साबित हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के 222 रनों के मशाल जैसे लक्ष्य को अपने बल्लेबाजों की शानदार प्रदर्शन के जरिए धरती पर उतारा। यह जीत न केवल राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह इस सीजन की सबसे रोमांचक जीतों में से एक भी थी। इस मैच में राजस्थान के बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पंजाब के गेंदबाजों को बौना साबित कर दिया। इस जीत के पीछे कई खिलाड़ी शामिल थे जिन्होंने अपने-अपने तरीके से टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोनावोन फरेरा ने मैच के मध्यवर्ती ओवरों में जब टीम को रन की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के जरिए टीम को स्थिर रखा। उनकी 52 रनों की पारी ने सुनिश्चित किया कि राजस्थान को आखिरी ओवरों में बहुत अधिक रन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। फरेरा ने स्पिन और पेस दोनों प्रकार के गेंदबाजों को बखूबी खेला और अपनी टाइमिंग और पावर से टीम को आगे बढ़ाने में मदद की। उनके प्रदर्शन ने टीम को आखिरी ओवरों में रन की चिंता से मुक्त रखा। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में एक शानदार शुरुआत दी। उन्होंने पहले ही ओवर से बाउंड्री की बौछार कर दी और 27 गेंदों में 51 रन बनाकर टीम को एक मजबूत बेस प्रदान किया। उनकी शुरुआत के कारण ही राजस्थान ने 11 रन प्रति ओवर की औसत को बनाए रखा और इस विशाल लक्ष्य का पीछा किया। जायसवाल की बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों को दबाव में रखा और टीम को जीत की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैभव सूर्यवंशी, जो केवल 15 साल के हैं, ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने 16 गेंदों में 43 रन बनाकर पंजाब के अनुभवी गेंदबाजों को दबाव में रखा। उनके पांच छक्के ने टीम को तेज शुरुआत दिलाने में मदद की और पंजाब के गेंदबाजों को दबाव में रखा। वैभव का प्रदर्शन ने टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुभम दुबे ने पारी के अंतिम क्षणों में जब प्रेशर सबसे अधिक था, तब उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने महज 12 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाकर मैच को अंजाम तक पहुंचाया। उनकी कूलनेस ने टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दुबे का प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रवींद्र जडेजा ने पंजाब के बल्लेबाजों को बांधे रखा। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 32 रन खर्च किए और अपनी सटीक लाइन-लेंथ से पंजाब के बल्लेबाजों को बाधित रखा। उनके इस स्पेल की वजह से पंजाब का स्कोर 240 तक नहीं पहुंच पाया, जो मैच का निर्णायक मोड़ रहा। जडेजा का प्रदर्शन ने राजस्थान को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

मुल्लांपुर के मैदान पर एक ऐसा मैच हुआ जो आईपीएल इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ करने वाला साबित हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के 222 रनों के मशाल जैसे लक्ष्य को अपने बल्लेबाजों की शानदार प्रदर्शन के जरिए धरती पर उतारा। यह जीत न केवल राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह इस सीजन की सबसे रोमांचक जीतों में से एक भी थी। इस मैच में राजस्थान के बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पंजाब के गेंदबाजों को बौना साबित कर दिया। इस जीत के पीछे कई खिलाड़ी शामिल थे जिन्होंने अपने-अपने तरीके से टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोनावोन फरेरा ने मैच के मध्यवर्ती ओवरों में जब टीम को रन की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के जरिए टीम को स्थिर रखा। उनकी 52 रनों की पारी ने सुनिश्चित किया कि राजस्थान को आखिरी ओवरों में बहुत अधिक रन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। फरेरा ने स्पिन और पेस दोनों प्रकार के गेंदबाजों को बखूबी खेला और अपनी टाइमिंग और पावर से टीम को आगे बढ़ाने में मदद की। उनके प्रदर्शन ने टीम को आखिरी ओवरों में रन की चिंता से मुक्त रखा। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में एक शानदार शुरुआत दी। उन्होंने पहले ही ओवर से बाउंड्री की बौछार कर दी और 27 गेंदों में 51 रन बनाकर टीम को एक मजबूत बेस प्रदान किया। उनकी शुरुआत के कारण ही राजस्थान ने 11 रन प्रति ओवर की औसत को बनाए रखा और इस विशाल लक्ष्य का पीछा किया। जायसवाल की बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों को दबाव में रखा और टीम को जीत की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैभव सूर्यवंशी, जो केवल 15 साल के हैं, ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने 16 गेंदों में 43 रन बनाकर पंजाब के अनुभवी गेंदबाजों को दबाव में रखा। उनके पांच छक्के ने टीम को तेज शुरुआत दिलाने में मदद की और पंजाब के गेंदबाजों को दबाव में रखा। वैभव का प्रदर्शन ने टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुभम दुबे ने पारी के अंतिम क्षणों में जब प्रेशर सबसे अधिक था, तब उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने महज 12 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाकर मैच को अंजाम तक पहुंचाया। उनकी कूलनेस ने टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दुबे का प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रवींद्र जडेजा ने पंजाब के बल्लेबाजों को बांधे रखा। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 32 रन खर्च किए और अपनी सटीक लाइन-लेंथ से पंजाब के बल्लेबाजों को बाधित रखा। उनके इस स्पेल की वजह से पंजाब का स्कोर 240 तक नहीं पहुंच पाया, जो मैच का निर्णायक मोड़ रहा। जडेजा का प्रदर्शन ने राजस्थान को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई





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