राजस्थान में NDPS मामले में वांछित आरोपी की चलती ट्रेन से गिरकर मौत

राजस्थान में एनडीपीएस मामले में वांछित एक आरोपी की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पुलिस उसे कोटा से रणथम्भौर एक्सप्रेस ट्रेन में लेकर जा रही थी तभी धुआखेड़ी स्टेशन के पास ये घटना हुई।

राजस्थान में NDPS मामले में वांछित एक आरोपी की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पुलिस उसे कोटा से रणथम्भौर एक्सप्रेस ट्रेन में लेकर जा रही थी तभी धुआखेड़ी स्टेशन के पास ये घटना हुई। झालावाड़ के भवानीमंडी इलाके में एनडीपीएस मामले में वांछित एक आरोपी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पुलिस कोटा से 58 वर्षीय अब्दुल सलाम को एक्सप्रेस ट्रेन से भवानीमंडी लेकर जा रही थी। धुआखेड़ी स्टेशन के पास कथित रूप से उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रास्ते में उसने टॉयलेट जाने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस उसे टॉयलेट की ओर ले गई। इसी दौरान उसने अचानक पुलिस कर्मी का हाथ छुड़ाकर ट्रेन के दरवाजे से कूदने की कोशिश की। गिरते ही उसका सिर विद्युत पोल से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब्दुल सलाम को सुबह घर से पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में कहा था कि वह ट्रेन से कूद गया जबकि वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने ही उसे ट्रेन से धक्का दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी एनडीपीएस मामले में वांछित था और घटना की जांच की जा रही है। डग थाना क्षेत्र के मेरुखेड़ी गांव निवासी चैन सिंह पुत्र तेजू सिंह की सोमवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि चैन सिंह के बड़े भाई ने रिपोर्ट दी है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, चैन सिंह मित्र के खेत पर कृषि कार्य करने गया था, जहां उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गंभीर स्थिति में उसने भाई को फोन किया। परिजन रविवार को उसे डग के उपजिला चिकित्सालय ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय रैफर किया। जहां से कोटा रैफर किया, जहां सोमवार को मौत हो गई। युवक की मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि मौत जहरीले पदार्थ से हुई या अन्य कारण से। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

राजस्थान में NDPS मामले में वांछित एक आरोपी की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पुलिस उसे कोटा से रणथम्भौर एक्सप्रेस ट्रेन में लेकर जा रही थी तभी धुआखेड़ी स्टेशन के पास ये घटना हुई। झालावाड़ के भवानीमंडी इलाके में एनडीपीएस मामले में वांछित एक आरोपी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पुलिस कोटा से 58 वर्षीय अब्दुल सलाम को एक्सप्रेस ट्रेन से भवानीमंडी लेकर जा रही थी। धुआखेड़ी स्टेशन के पास कथित रूप से उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रास्ते में उसने टॉयलेट जाने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस उसे टॉयलेट की ओर ले गई। इसी दौरान उसने अचानक पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर ट्रेन के दरवाजे से कूदने की कोशिश की। गिरते ही उसका सिर विद्युत पोल से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब्दुल सलाम को सुबह घर से पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में कहा था कि वह ट्रेन से कूद गया जबकि वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने ही उसे ट्रेन से धक्का दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी एनडीपीएस मामले में वांछित था और घटना की जांच की जा रही है। डग थाना क्षेत्र के मेरुखेड़ी गांव निवासी चैन सिंह पुत्र तेजू सिंह की सोमवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि चैन सिंह के बड़े भाई ने रिपोर्ट दी है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, चैन सिंह मित्र के खेत पर कृषि कार्य करने गया था, जहां उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गंभीर स्थिति में उसने भाई को फोन किया। परिजन रविवार को उसे डग के उपजिला चिकित्सालय ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय रैफर किया। जहां से कोटा रैफर किया, जहां सोमवार को मौत हो गई। युवक की मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि मौत जहरीले पदार्थ से हुई या अन्य कारण से। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राजस्थान NDPS आरोपी ट्रेन मौत पुलिस

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

नशे के कारोबार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार, श्रीनगर में 2 तस्करों के 4 करोड़ के घर-दुकान-जमीन जब्त - 4 crore worth properties of drug peddlers attached under ndps act in srinagarश्रीनगर पुलिस ने सोमवार को नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत दो नशा तस्करों की करीब 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत की गई।

Read more »

Hanumangarh Jail: जेल में पहुंची हेरोइन, प्याज में छुपा रखा था ‘नशा’, दो अज्ञात युवक छोड़ गए थे तीन थैले | Heroin Found In Vegetable Bag Case Registered Under Ndps ActDrugs In Hanumangarh Jail: जिला कारागार में रसोई के सामान के साथ हेरोइन पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ है। प्याज के भीतर छिपाकर लाई गई 4.95 ग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Read more »