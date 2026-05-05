राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: फिल्म ने सोमवार को की 5.60 करोड़ की कमाई, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 46.95 करोड़

रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने सोमवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5.60 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे नेट इंडिया कलेक्शन 39.50 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन 46.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रितेश देशमुख की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ‘ राजा शिवाजी ’ 1 मई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म दर्शकों को अपनी कहानी से बांधे हुए है और इसकी कमाई में लगातार वृद्धि हो रही है। आइए, अब जानते हैं कि फिल्म ने सोमवार को दुनियाभर में कितनी कमाई की। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ‘ राजा शिवाजी ’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सोमवार को 5.

60 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 39.50 करोड़ रुपये हो गया है। यह फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक ड्रामा है और इस तरह की फिल्मों को आमतौर पर शुरुआती दिनों में धीमी शुरुआत मिलती है। लेकिन ‘राजा शिवाजी’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और लगातार आगे बढ़ रही है। सोमवार को फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 46.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म मंगलवार को 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। फिल्म की सफलता से उत्साहित फिल्म निर्माता और कलाकार सभी इस फिल्म को लेकर सकारात्मक हैं। ‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4: 5.60 करोड़ रुपये, नेट इंडिया कलेक्शन: 39.50 करोड़ रुपये, वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 46.95 करोड़ रुपये। फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। फिल्म में उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है, जिसमें उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व क्षमता को उजागर किया गया है। रितेश देशमुख ने न केवल फिल्म लिखी है, बल्कि इसका निर्देशन भी किया है। जेनेलिया देशमुख और ज्योति देशपांडे ने मुंबई फिल्म कंपनी और जियो स्टूडियोज के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ‘राजा शिवाजी’ एक मराठी-हिंदी ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को दर्शाती है। यह फिल्म एक युवा, दूरदर्शी नेता के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के सफर को दिखाती है, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं। फिल्म ‘स्वराज्य’ स्थापित करने के उनके दृढ़ संकल्प को उजागर करती है और उनकी शुरुआती जीतों तथा अफजल खान (संजय दत्त द्वारा अभिनीत) के खिलाफ लड़ी गई रणनीतिक लड़ाई पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है। फिल्म में युद्ध के दृश्यों को बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है, जो दर्शकों को रोमांच से भर देते हैं। फिल्म का संगीत भी फिल्म के माहौल को और भी प्रभावशाली बनाता है। ‘राजा शिवाजी’ न केवल एक मनोरंजन फिल्म है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को भी जगाती है। फिल्म के कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और दर्शकों को प्रभावित किया है। फिल्म की सफलता से यह साबित होता है कि दर्शकों को अच्छी कहानी और शानदार अभिनय वाली फिल्में देखना पसंद है। फिल्म की टीम ने इस फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत की है और उनका यह प्रयास सफल रहा है। फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों दोनों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रितेश देशमुख जेनेलिया देशमुख संजय दत्त अभिषेक बच्चन मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज ऐतिहासिक फिल्म

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Asia Cup 2025: एशिया कप में किसने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के, टॉप-2 में भारत-पाकिस्तान का खिलाड़ीएशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. रोहित शर्मा ने 28 मैचों की 26 पारियों में कुल 28 छक्के लगाए हैं. इस दौरान रोहित ने 46.95 की औसत कुल 939 रन बनाए हैं. क्रिकेट | खेल समाचार

Read more »

चीन के गान्सू प्रांत में भूकंप के लगे तेज झटके, 5.6 रही तीव्रताचीन के गान्सू प्रांत में भूकंप के लगे तेज झटके, 5.6 रही तीव्रता

Read more »

कानसू प्रांत के लोंगशी में आए 5.6 तीव्रता के भूकंप से कुछ घर क्षतिग्रस्तकानसू प्रांत के लोंगशी में आए 5.6 तीव्रता के भूकंप से कुछ घर क्षतिग्रस्त

Read more »

शेयर मार्केट के नाम पर 5.6 करोड़ रुपए की ठगी... नोएडा पुलिस ने हापुड़ से दो ठगों को दबोचा, मुख्य सरगना फरारCyber Thugs Arrested In Noida: नोएडा पुलिस ने निवेश के नाम पर 5.60 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में मेरठ के दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

Read more »

पहली तीन तिमाहियों में चीन की समुद्री जीडीपी 5.6 फीसदी बढ़ीपहली तीन तिमाहियों में चीन की समुद्री जीडीपी 5.6 फीसदी बढ़ी

Read more »

ईरान युद्ध की लागत दो दिनों में 5.6 अरब डॉलर : रिपोर्टईरान युद्ध की लागत दो दिनों में 5.6 अरब डॉलर : रिपोर्ट

Read more »