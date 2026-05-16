राजसमंद का भीम उपखंड: रेल कनेक्टिविटी की आस और विकास की अधूरी दास्तान

भीम उपखंड में रेल सुविधा की कमी से औद्योगिक और सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने नाथद्वारा-देवगढ़ ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के साथ भीम को जोड़ने की मांग की है ताकि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच बेहतर संपर्क स्थापित हो सके।
राजस्थान के राजसमंद जिले का भीम उपखंड आज भी उस रेल की सीटी का इंतजार कर रहा है, जिसकी गूंज देश के अधिकांश हिस्सों में सुनाई देती है। यह एक विडंबना ही है कि एक तरफ देवगढ़ और दूसरी तरफ ब्यावर से रेल लाइनें दशकों पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन इन दोनों महत्वपूर्ण केंद्रों के बीच स्थित भीम आज भी रेल सुविधा से वंचित है। इक्कीसवीं सदी के आधुनिक युग में भी भीम से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर रेल पटरी मौजूद है, फिर भी यहाँ के निवासी आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ट्रेन के इंतजार में मजबूर हैं। भीम जिले का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद पूरी तरह से केवल सड़क मार्ग पर ही निर्भर है, जिससे यहाँ के विकास की गति धीमी रही है। सरकारें अक्सर मगरा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बड़े-बड़े दावे करती हैं और कागजों पर कई योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन रेल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी और आवश्यक सुविधा पर अब तक कोई ठोस या निर्णायक पहल नहीं की गई है। नगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर देवगढ़ में रेलवे लाइन पहले से उपलब्ध है, जिसे वर्तमान में ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर करीब 70 किलोमीटर दूर ब्यावर से ब्रॉडगेज रेल लाइन गुजरती है। स्थानीय विशेषज्ञों और निवासियों का मानना है कि भीम को इन दोनों में से किसी भी एक रेल मार्ग से जोड़ना न तो आर्थिक रूप से बहुत खर्चीला है और न ही तकनीकी रूप से कठिन। यदि देवगढ़ से भीम होते हुए ब्यावर या हरिपुर तक रेल लाइन बिछा दी जाए, तो यह क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। रेलवे विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए नाथद्वारा से देवगढ़ तक की रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए 225 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट स्वीकृत किया है। इस परियोजना पर वर्तमान में तेजी से काम किया जा रहा है और प्रशासन ने दिसंबर 2026 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्य के पूरा होने के बाद मावली से लेकर देवगढ़ मदारिया तक का लगभग 99 किलोमीटर का क्षेत्र रेल संपर्क से जुड़ जाएगा। हालांकि, इस पूरी योजना में सबसे दुखद बात यह है कि भीम को इस नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वर्तमान में मावली-मारवाड़ मीटरगेज रेल मार्ग को ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य प्रगति पर है और नाथद्वारा से देवगढ़ तक का आमान परिवर्तन प्रस्तावित है, परंतु इसके आगे की दिशा अभी भी अनिश्चित है। यदि देवगढ़ से भीम होकर ब्यावर या हरिपुर तक रेल लाइन का विस्तार किया जाता है, तो यह मार्ग सीधे अजमेर से मारवाड़ की ब्रॉडगेज लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। इस एक रणनीतिक बदलाव से उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और आगे बीकानेर तक का रेल संपर्क अत्यंत सुगम और सरल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त नागौर, सीकर और झुंझुनूं जैसे क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर रेल सुविधाएं मिल सकेंगी। यह रेल मार्ग न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों से लेकर मारवाड़ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक जाने वाले यात्रियों के लिए आवागमन को बहुत आसान बना देगा। विशेष रूप से नवलखा पार्श्वनाथ और चारभुजा मंदिर जैसे प्रसिद्ध आस्था केंद्रों तक पहुंच आसान होने से धार्मिक पर्यटन को एक नई गति और दिशा मिलेगी। रेल कनेक्टिविटी का लाभ केवल आम यात्रियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। राजसमंद और किशनगढ़ के विशाल मार्बल उद्योग, जोधपुरी स्टोन, कांकरोली के टायर उद्योग, और पाली के कपड़ा व मेहंदी उद्योग के लिए यह प्रस्तावित रेल मार्ग विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। वर्तमान में पाली और उदयपुर के बीच कठिन घाट सेक्शन होने के कारण सड़क परिवहन में समय और लागत दोनों बहुत अधिक लगते हैं। रेल लाइन के निर्माण से माल परिवहन न केवल तेज होगा, बल्कि यह सस्ता और अधिक सुविधाजनक भी हो जाएगा। साथ ही जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर के बीच पर्यटन गतिविधियों को सीधी रेल सुविधा मिलने से राजस्व में वृद्धि होगी। स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी शौकत मोहम्मद का कहना है कि पिछले 75 वर्षों में रेलवे लाइन के अभाव में भीम का वह विकास नहीं हो पाया जिसकी यहाँ के लोग उम्मीद करते थे। उनका मानना है कि रेल लाइन बनने से राजसमंद का मार्बल ब्यावर और अजमेर होते हुए किशनगढ़ तक आसानी से पहुंच सकेगा। व्यवसायी बाबूलाल टांक ने बताया कि भीम और देवगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। यहाँ के लोग व्यापार के लिए मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, गुजरात और जोधपुर जैसे महानगरों की यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए ब्यावर या मारवाड़ जंक्शन तक सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, जिसमें समय और धन दोनों की भारी बर्बादी होती है। व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल कोठारी के अनुसार पिछले 15 वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है कि देवगढ़ मदारिया से भीम होकर हरिपुर तक रेल लाइन बनाई जाए ताकि यह क्षेत्र सीधे मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ सके। सामाजिक कार्यकर्ता राजू वैष्णव का तर्क है कि रेल यात्रा आम जनता के लिए सबसे सस्ती और आरामदायक होती है, जिससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आम नागरिक का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा.
राजस्थान के राजसमंद जिले का भीम उपखंड आज भी उस रेल की सीटी का इंतजार कर रहा है, जिसकी गूंज देश के अधिकांश हिस्सों में सुनाई देती है। यह एक विडंबना ही है कि एक तरफ देवगढ़ और दूसरी तरफ ब्यावर से रेल लाइनें दशकों पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन इन दोनों महत्वपूर्ण केंद्रों के बीच स्थित भीम आज भी रेल सुविधा से वंचित है। इक्कीसवीं सदी के आधुनिक युग में भी भीम से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर रेल पटरी मौजूद है, फिर भी यहाँ के निवासी आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ट्रेन के इंतजार में मजबूर हैं। भीम जिले का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद पूरी तरह से केवल सड़क मार्ग पर ही निर्भर है, जिससे यहाँ के विकास की गति धीमी रही है। सरकारें अक्सर मगरा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बड़े-बड़े दावे करती हैं और कागजों पर कई योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन रेल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी और आवश्यक सुविधा पर अब तक कोई ठोस या निर्णायक पहल नहीं की गई है। नगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर देवगढ़ में रेलवे लाइन पहले से उपलब्ध है, जिसे वर्तमान में ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर करीब 70 किलोमीटर दूर ब्यावर से ब्रॉडगेज रेल लाइन गुजरती है। स्थानीय विशेषज्ञों और निवासियों का मानना है कि भीम को इन दोनों में से किसी भी एक रेल मार्ग से जोड़ना न तो आर्थिक रूप से बहुत खर्चीला है और न ही तकनीकी रूप से कठिन। यदि देवगढ़ से भीम होते हुए ब्यावर या हरिपुर तक रेल लाइन बिछा दी जाए, तो यह क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। रेलवे विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए नाथद्वारा से देवगढ़ तक की रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए 225 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट स्वीकृत किया है। इस परियोजना पर वर्तमान में तेजी से काम किया जा रहा है और प्रशासन ने दिसंबर 2026 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्य के पूरा होने के बाद मावली से लेकर देवगढ़ मदारिया तक का लगभग 99 किलोमीटर का क्षेत्र रेल संपर्क से जुड़ जाएगा। हालांकि, इस पूरी योजना में सबसे दुखद बात यह है कि भीम को इस नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वर्तमान में मावली-मारवाड़ मीटरगेज रेल मार्ग को ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य प्रगति पर है और नाथद्वारा से देवगढ़ तक का आमान परिवर्तन प्रस्तावित है, परंतु इसके आगे की दिशा अभी भी अनिश्चित है। यदि देवगढ़ से भीम होकर ब्यावर या हरिपुर तक रेल लाइन का विस्तार किया जाता है, तो यह मार्ग सीधे अजमेर से मारवाड़ की ब्रॉडगेज लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। इस एक रणनीतिक बदलाव से उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और आगे बीकानेर तक का रेल संपर्क अत्यंत सुगम और सरल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त नागौर, सीकर और झुंझुनूं जैसे क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर रेल सुविधाएं मिल सकेंगी। यह रेल मार्ग न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों से लेकर मारवाड़ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक जाने वाले यात्रियों के लिए आवागमन को बहुत आसान बना देगा। विशेष रूप से नवलखा पार्श्वनाथ और चारभुजा मंदिर जैसे प्रसिद्ध आस्था केंद्रों तक पहुंच आसान होने से धार्मिक पर्यटन को एक नई गति और दिशा मिलेगी। रेल कनेक्टिविटी का लाभ केवल आम यात्रियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। राजसमंद और किशनगढ़ के विशाल मार्बल उद्योग, जोधपुरी स्टोन, कांकरोली के टायर उद्योग, और पाली के कपड़ा व मेहंदी उद्योग के लिए यह प्रस्तावित रेल मार्ग विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। वर्तमान में पाली और उदयपुर के बीच कठिन घाट सेक्शन होने के कारण सड़क परिवहन में समय और लागत दोनों बहुत अधिक लगते हैं। रेल लाइन के निर्माण से माल परिवहन न केवल तेज होगा, बल्कि यह सस्ता और अधिक सुविधाजनक भी हो जाएगा। साथ ही जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर के बीच पर्यटन गतिविधियों को सीधी रेल सुविधा मिलने से राजस्व में वृद्धि होगी। स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी शौकत मोहम्मद का कहना है कि पिछले 75 वर्षों में रेलवे लाइन के अभाव में भीम का वह विकास नहीं हो पाया जिसकी यहाँ के लोग उम्मीद करते थे। उनका मानना है कि रेल लाइन बनने से राजसमंद का मार्बल ब्यावर और अजमेर होते हुए किशनगढ़ तक आसानी से पहुंच सकेगा। व्यवसायी बाबूलाल टांक ने बताया कि भीम और देवगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। यहाँ के लोग व्यापार के लिए मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, गुजरात और जोधपुर जैसे महानगरों की यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए ब्यावर या मारवाड़ जंक्शन तक सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, जिसमें समय और धन दोनों की भारी बर्बादी होती है। व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल कोठारी के अनुसार पिछले 15 वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है कि देवगढ़ मदारिया से भीम होकर हरिपुर तक रेल लाइन बनाई जाए ताकि यह क्षेत्र सीधे मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ सके। सामाजिक कार्यकर्ता राजू वैष्णव का तर्क है कि रेल यात्रा आम जनता के लिए सबसे सस्ती और आरामदायक होती है, जिससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आम नागरिक का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा
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