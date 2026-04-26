राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने का कारण रिसाव: एचपीसीएल

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने के संभावित कारण के रूप में हाइड्रोकार्बन रिसाव को बताया है। मरम्मत का काम तीन से चार सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( एचपीसीएल ) ने राजस्थान में स्थित अपनी संयुक्त उद्यम रिफाइनरी में आग लगने की घटना के संभावित कारण का खुलासा किया है। कंपनी के अनुसार, आग लगने का मुख्य कारण रिफाइनरी के एक हिस्से में हाइड्रोकार्बन का रिसाव था। यह रिसाव हीट एक्सचेंजर सर्किट में एक वाल्व या फ्लेंज से हुआ प्रतीत होता है। एचपीसीएल ने बताया कि इस रिसाव के कारण क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) में आग लग गई थी। फिलहाल, मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि यह तीन से चार सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। इसके बाद मई के उत्तरार्ध में सीडीयू को फिर से चालू किया जा सकेगा। यह घटना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले, 20 अप्रैल को हुई थी। रिफाइनरी की कुल लागत 79,450 करोड़ रुपये है और यह एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। आग लगने की घटना के बाद, एचपीसीएल ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी। जांच में पाया गया कि आग हीट एक्सचेंजर स्टैक तक ही सीमित थी और इसके कारण छह एक्सचेंजर और उनसे जुड़े उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक जांच के आधार पर, यह संदेह है कि वैक्यूम अवशेष एक्सचेंजर इनलेट लाइन पर प्रेशर गेज टैपिंग पॉइंट से रिसाव के कारण आग लगी। एचपीसीएल ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की योजना बनाई है। कंपनी का कहना है कि रिफाइनरी की सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। रिफाइनरी का संचालन फिर से शुरू करने से पहले, सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों की पूरी तरह से मरम्मत और परीक्षण किया जाएगा। एचपीसीएल ने यह भी आश्वासन दिया है कि रिफाइनरी से जुड़े सभी हितधारकों को घटना के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाएगी। यह घटना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिफाइनरी के संचालन में एक अस्थायी बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन एचपीसीएल जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिफाइनरी के पुनः संचालन से राजस्थान राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह रिफाइनरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और स्थानीय समुदायों के विकास में योगदान देगी। एचपीसीएल ने इस घटना के दौरान सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। कंपनी ने कहा कि वह भविष्य में भी सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए रिफाइनरी का संचालन जारी रखेगी। रिफाइनरी में आग लगने की यह घटना एक गंभीर चेतावनी है और यह दर्शाती है कि रिफाइनरी जैसे जटिल औद्योगिक संयंत्रों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियमित निरीक्षण, रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। एचपीसीएल ने इस घटना से सीख लेकर अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। कंपनी का लक्ष्य है कि रिफाइनरी को न केवल एक कुशल और आधुनिक उत्पादन इकाई बनाया जाए, बल्कि एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल इकाई भी बनाया जाए। रिफाइनरी के पुनः संचालन से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में सुधार होगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने राजस्थान में स्थित अपनी संयुक्त उद्यम रिफाइनरी में आग लगने की घटना के संभावित कारण का खुलासा किया है। कंपनी के अनुसार, आग लगने का मुख्य कारण रिफाइनरी के एक हिस्से में हाइड्रोकार्बन का रिसाव था। यह रिसाव हीट एक्सचेंजर सर्किट में एक वाल्व या फ्लेंज से हुआ प्रतीत होता है। एचपीसीएल ने बताया कि इस रिसाव के कारण क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) में आग लग गई थी। फिलहाल, मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि यह तीन से चार सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। इसके बाद मई के उत्तरार्ध में सीडीयू को फिर से चालू किया जा सकेगा। यह घटना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले, 20 अप्रैल को हुई थी। रिफाइनरी की कुल लागत 79,450 करोड़ रुपये है और यह एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। आग लगने की घटना के बाद, एचपीसीएल ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी। जांच में पाया गया कि आग हीट एक्सचेंजर स्टैक तक ही सीमित थी और इसके कारण छह एक्सचेंजर और उनसे जुड़े उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक जांच के आधार पर, यह संदेह है कि वैक्यूम अवशेष एक्सचेंजर इनलेट लाइन पर प्रेशर गेज टैपिंग पॉइंट से रिसाव के कारण आग लगी। एचपीसीएल ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की योजना बनाई है। कंपनी का कहना है कि रिफाइनरी की सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। रिफाइनरी का संचालन फिर से शुरू करने से पहले, सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों की पूरी तरह से मरम्मत और परीक्षण किया जाएगा। एचपीसीएल ने यह भी आश्वासन दिया है कि रिफाइनरी से जुड़े सभी हितधारकों को घटना के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाएगी। यह घटना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिफाइनरी के संचालन में एक अस्थायी बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन एचपीसीएल जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिफाइनरी के पुनः संचालन से राजस्थान राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह रिफाइनरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और स्थानीय समुदायों के विकास में योगदान देगी। एचपीसीएल ने इस घटना के दौरान सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। कंपनी ने कहा कि वह भविष्य में भी सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए रिफाइनरी का संचालन जारी रखेगी। रिफाइनरी में आग लगने की यह घटना एक गंभीर चेतावनी है और यह दर्शाती है कि रिफाइनरी जैसे जटिल औद्योगिक संयंत्रों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियमित निरीक्षण, रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। एचपीसीएल ने इस घटना से सीख लेकर अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। कंपनी का लक्ष्य है कि रिफाइनरी को न केवल एक कुशल और आधुनिक उत्पादन इकाई बनाया जाए, बल्कि एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल इकाई भी बनाया जाए। रिफाइनरी के पुनः संचालन से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में सुधार होगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा





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