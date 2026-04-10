राजस्थान रॉयल्स बनाम आरसीबी: जायसवाल और सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत, पडिक्कल पर आरसीबी की उम्मीदें

गुवाहाटी में आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत के साथ रॉयल्स का दबदबा, जबकि आरसीबी की उम्मीदें देवदत्त पडिक्कल पर टिकी हैं।

गुवाहाटी, पीटीआई। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत के साथ, राजस्थान रॉयल्स शुक्रवार को गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ आईपीएल मैच में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी। वहीं, आरसीबी की उम्मीदें फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल पर टिकी होंगी। दो साल पहले टी-20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई है। उनके नेतृत्व में आरसीबी ने एक संतुलित शीर्ष क्रम तैयार किया है, और पिछले मैच में फिल साल्ट

ने भी शानदार पारी खेली थी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए संतुलित आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की है। आईपीएल में अपने पदार्पण सीजन में आरसीबी के लिए 473 रन बनाने वाले पडिक्कल बाद में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उस सफलता को दोहरा नहीं सके थे। पिछले सीजन में, वह आरसीबी में लौटे और टीम को पहली बार आईपीएल खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सीजन में भी, उन्होंने पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 29 गेंदों में 50 रन और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 26 गेंदों में 61 रन बनाए। कप्तान रजत पाटीदार और ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड मध्यक्रम को मजबूती देते हैं। आरसीबी के गेंदबाजों ने भी इस सीजन में प्रभावित किया है। जैकब डफी ने जोश हेजलवुड की कमी को पूरा किया है, जबकि बीच के ओवरों में क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने रन रोके हैं। जायसवाल और सूर्यवंशी का बल्ला फिर से चमकेगा। रॉयल्स इस सीजन में सबसे आक्रामक बल्लेबाजी इकाई के रूप में उभरी है, जिसका श्रेय जायसवाल और सूर्यवंशी को जाता है। दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत देकर विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाया है। सूर्यवंशी ने पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह को पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने बेखौफ खेल का फिर से प्रदर्शन किया था। रॉयल्स के गेंदबाज भी रणनीति पर अमल करने में सफल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम में रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरैल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जड़ेजा, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम में रजत पाटीदार (कप्तान), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल शामिल हैं।\राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के बीच होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जहां राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी जायसवाल और सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत पर निर्भर करेगी, वहीं आरसीबी की उम्मीदें देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। आरसीबी को अपने गेंदबाजों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिसमें जैकब डफी, क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा शामिल हैं। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस सीजन में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगी।\इस मैच में, दोनों टीमों की रणनीतिक योजनाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत को भुनाने की कोशिश करेगी, जबकि आरसीबी देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली की मजबूत बल्लेबाजी क्रम का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। मध्यक्रम में, टिम डेविड और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। गेंदबाजी में, दोनों टीमों को बीच के ओवरों में विकेट लेने और रन रोकने पर ध्यान देना होगा। इस मुकाबले में, टॉस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह पिच की स्थिति और ओस के कारक को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर, यह मैच आईपीएल प्रशंसकों के लिए एक शानदार मुकाबला होने का वादा करता है, जिसमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है





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